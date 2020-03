Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado 2020 hơn 2,3 tỷ tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado cạnh tranh trực tiếp với Explorer và đang bỏ xa doanh số so với đối thủ. Dẫu vậy, Toyota vẫn muốn “đào sâu” khoảng cách đó với phiên bản nâng cấp mới được ra mắt. Toyota Land Cruiser Prado 2020 mới không thay đổi quá lớn ở phần ngoại thất so với bản cũ. Dòng xe này chỉ có vài điểm thay đổi và chủ yếu là nâng cấp tính năng. Do đó, người xem dễ dàng bắt gặp lại những chi tiết từ thế hệ cũ. Đầu tiên chính là kích thước xe. Toyota Land Cruiser Prado bản nâng cấp 2020 vẫn sử dụng chiều dài cơ sở 2790 mm, các chiều dài, rộng, cao là 4840 x 1885 x 1845 mm. Cùng với đó là khoảng sáng gầm 215 mm. Đây là kích thước thể hiện rõ sự cao to, bề thế, đậm chất SUV của dòng xe này. Cụm đèn pha của xe được Toyota sử dụng công nghệ LED. Phiên bản mới cũng bổ sung thêm đèn tự động bật tắt và chức năng rửa đèn xe. Bánh xe mâm đúc đường kính 18-inch dạng đa chấu kép đặc trưng cho dòng xe thể thao việt dã, giúp xe ổn định và dễ điều khiển hơn, tạo cảm giác êm ái cho hành khách trên mọi địa hình. Khoang nội thất Land Cruiser Prado 2020 cũng rất ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa tính năng mới cùng những trang bị cũ. Theo đó, dòng xe này có 7 vị trí ghế. Tất cả đều được bọc da cao cấp. Trong đó, hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện tiện lợi. Hàng ghế sau có thể gập, trượt 1 chạm và gập lưng 60:40. Hàng ghế 3 có thể gập phẳng 50:50. Vô lăng mới của xe trông rất thể thao. Đó là kiểu thiết kế 4 chấu với 2 chấu mạ bạc. Trên tay lái này hệ thống nút bấm điều chỉnh đa thông tin rất hiện đại. Cùng với đó, chi tiết này còn có thêm chức năng trợ lực thủy lực. Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với hệ thống cửa gió ở hàng ghế sau. Bên cạnh đó, dòng xe này còn có hộc làm mát để chất nước chai, thức ăn lạnh,… Hệ thống âm thanh của dòng xe Toyota Land Cruiser Prado 2020 cũng rất chất với 9 loa cùng đầu DVD, màn hình cảm ứng, USB, AUX, bluetooth. Và 1 điểm mới ở thế hệ này Prado đã có thêm cổng sạc pin điện thoại. Cùng với đó là chức năng khởi động bằng nút bấm hiện đại. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ đa thông tin. Cụm thiết bị này được thiết kế kiểu 2 đồng hồ và 1 màn hình chính giữa. Và tất nhiên, cụm đồng hồ này hiển thị đầy đủ các thông tin vận tốc xe, vòng tua động cơ, mức nhiệu, quãng đường đã đi,… Qua đó, người lái có thể quan sát và đưa ra hướng xử lý thích hợp. Khối động cơ của Toyota Land Prado bị chê khá nhiều. Bởi động cơ này khá yếu nếu so với đối thủ Explorer. Và nếu mọi người để ý thì động cơ của Land Prado 2020 chính là động cơ của Fortuner máy xăng. Theo đó, động cơ này có công suất 164 mã lực, mô men xoắn 245 Nm. Kết hợp với đó là hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, Land Prado 2020 sử dụng hệ truyền động 2 cầu 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống đảm bảo an toàn của dòng SUV cỡ lớn này gồm 4 phanh đĩa ở 4 bánh. Đi kèm theo đó là các hệ thống: ABS, EBD, BA, TCS, TRC, VSC, HAC, ESS, camera lùi và 7 túi khí. Giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2020 bán ra chính hãng tại Việt Nam là 2,34 tỷ đồng, đắt hơn mức giá 2 ttỷ đồng của Ford Explorer hiện tại. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado 2020.

