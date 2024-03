Cận cảnh Toyota Land Cruiser 2022 "chạy chán" bán gần 5 tỷ ở Hà Nội

Xe đã qua sử dụng thường mất giá khá nhiều so với xe đời mới ngay từ khi lăn bánh khỏi cửa showroom và đăng ký biển số. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giá bán xe cũ lại cao hơn xe mới bởi nhiều lý do khác nhau. Toyota Land Cruiser tại Việt Nam là trường hợp điển hình, bởi độ hiếm của nó trong vài năm gần đây. Mới đây, một chiếc Toyota Land Cruiser LC300 đời 2022 đã qua sử dụng hiện đang rao bán với mức giá lên tới hơn 4,8 tỷ đồng. Chiếc xe này đã lăn bánh khoảng hơn 30.000 km và sở hữu màu đồng ánh kim khá độc. Mức giá gần 5 tỷ đồng này được cho là khá cao so với một chiếc Land Cruiser đã có tuổi đời khoảng 2 năm, đắt hơn cả phiên bản sản xuất năm 2023 "đập thùng" từ chính hãng đang niêm yết trên wénite Toyota Việt Nam là 4,286 tỷ đồng.. So với thế hệ cũ, mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới thu hút sự quan tâm của khách Việt nhờ thiết kế ngoại thất hầm hố bắt mắt, khung gầm mới giúp giảm trọng lượng. Khoang nội thất xe có màu tối chủ đạo, đã xuất hiện dấu hiệu của thời gian với độ ngả màu nhẹ và không còn căng bóng. Các trang bị nổi bật bên trong của Land Cruiser đời 2022 có thể kể đến như màn hình 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Đồng hồ xe kết hợp analog và màn hình 7 inch; hệ thống âm thanh JBL 14 loa; hệ thống chống ồn chủ động; cốp xe mở điện, hỗ trợ mở rảnh tay; phanh tay điện tử; ghế xe bọc da cao cấp, ghế trước có tính năng sưởi/làm mát, chỉnh điện đa hướng, ghế lái nhớ 3 vị trí; sạc điện thoại không dây; cửa sổ trời; nút bấm khởi động... Toyota Land Cruiser 2022 đã không còn sử dụng động cơ V8 huyền thoại, thay vào đó xe trang bị động cơ V6 (V35A-FTS) 3.5L tăng áp kép sản sinh công suất 409 mã lực tại 5.200 vòng/phút và mô-men xoắn 650 Nm tại 2.000 - 3.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD thông qua hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống an toàn trên Toyota Land Cruiser LC300 thế hệ mới có camera 360, cảnh báo điểm mù, áp suất lốp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo chủ động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đỗ đèo, hỗ trợ vượt địa hình. Kể từ khi thế hệ mới phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, Toyota Land Cruiser thế hệ mới vẫn luôn được bán "bia kèm lạc” do tình trạng thiếu hụt linh kiện khiến lượng xe về nước quá ít, không đủ đáp ứng nhu cầu của khách mua. Hiện tại đối với xe Toyota Land Cruiser 2024 mới đang bán ra chính hãng, nhiều đại lý của Toyota đề nghị khách mua phải chi thêm “lạc” để có suất chờ đặt xe, chưa phải là có xe để giao ngay. Tuy nhiên, với chiếc Land Cruiser 2022 đã qua sử dụng trong bài viết này được xem là khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Land Cruiser 2022.

