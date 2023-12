Toyota Land Cruiser chạy chán 2 năm, bán đắt hơn xe "đập hộp" tới 300 triệu

Mới đây, trên sàn xe cũ Hà Nội đã xuất hiện một chiếc Toyota Land Cruiser 2022 đời cũ, được chủ nhân rao bán với giá 4,599 tỷ đồng. Mức giá này đắt hơn 300 triệu đồng so với con số niêm yết 4,286 tỷ đồng chính hãng. Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm mua bán xe ôtô, chưa chắc người bán đã lời so với thời điểm mua mới. Bởi thời điểm năm 2022, khi nguồn cung chip bán dẫn bị đứt gãy toàn cầu dẫn đến tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu, nhiều mẫu xe liên tục đội giá tại đại lý. Riêng Land Cruiser, có thời điểm khoản tiền chênh lên tới 1,2-1,6 tỷ đồng dành cho suất giao xe ngay. Do đó, việc giá xe cũ bán lại cao hơn so với mức niêm yết mới chính hãng là hoàn toàn dễ hiểu. Trở lại với chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 đã qua sử dụng trong bài viết, xe đã lăn bánh 34.567 km, có ngoại thất màu sơn đen còn khá mới. La-zăng xe 6 chấu đơn nhưng kích thước không phải loại 20 inch như bản 2023 đang bán, mà là 18 inch. Khoang nội thất xe có màu be chủ đạo, đã xuất hiện dấu hiệu của thời gian với độ ngả màu nhẹ và không còn căng bóng. Các trang bị nổi bật bên trong của Land Cruiser đời 2022 có thể kể đến như màn hình 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Đồng hồ xe kết hợp analog và màn hình 7 inch; hệ thống âm thanh JBL 14 loa; hệ thống chống ồn chủ động; cốp xe mở điện, hỗ trợ mở rảnh tay; phanh tay điện tử; ghế xe bọc da cao cấp, ghế trước có tính năng sưởi/làm mát, chỉnh điện đa hướng, ghế lái nhớ 3 vị trí; sạc điện thoại không dây; cửa sổ trời; nút bấm khởi động.... Động cơ xe Toyota Land Cruiser 2022 là cỗ máy xăng V6, 3.5L tăng áp kép, sinh công suất 409 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và 3 chế độ lái với tính năng hỗ trợ lái điều khiển trên mọi địa hình. Cùng với khối động cơ mạnh mẽ, linh hoạt là là gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense trứ danh. Gói an toàn này sở hữu loạt tính năng cao cấp như: điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, đèn pha thích ứng và cảnh báo tiền va chạm. Dự báo, xe Toyota Land Cruiser mới có thể sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng khan hàng, kênh giá thời gian tới. Bởi, hiện hãng xe hơi Nhật Bản đã tạm dừng nhận đơn đặt hàng Land Cruiser do thiếu linh kiện sản xuất và phải tập trung trả nợ các đơn hàng còn tồn từ trước. Do đó, việc mua xe cũ đời cao được xem là bài toàn hợp lý dành cho khách hàng có nhu cầu sở hữu chiếc SUV cỡ lớn sang trọng, mạnh mẽ ở thời điểm này. Toyota Land Cruiser là dòng xe "huyền thoại" và lâu đời nhất của thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản khi đã có mặt trên thị trường hơn 70 năm qua. Mẫu SUV cỡ lớn của Toyota hiện mở bán tại khoảng 170 quốc gia và nhận được sự yêu mến đặc biệt từ người tiêu dùng, trong đó có Việt Nam. Độ "hot" của “chuyên cơ mặt đất” Land Cruiser đã khiến mẫu xe này không ít lần rơi vào tình trạng khan hàng, kênh giá đến cả tỷ đồng. Có lẽ xuất phát từ thực tế này mà những chiếc Toyota Land Cruiser cũ rao bán cũng ở mức giá khá cao trên thị trường. Video: Cận cảnh Toyota Land Cruiser bản đặc biệt 70 năm.

