Toyota Land Cruiser 2022 đã qua sử dụng, rao bán lãi cả tỷ đồng

Toyota Land Cruiser 2022 tại Việt Nam đang là mẫu xe SUV được săn đón nhiều nhất. Dù đã hơn 1 năm phân phối chính hãng ở Việt Nam nhưng độ hot của xe chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Khảo sát một số đại lý Toyota ở Hà Nội, giá xe Land Cruiser vẫn bị chênh hơn 1 tỷ đồng, trong khi một số đại lý không nhận cọc thêm với xe Land Cruiser. Mới đây một chiếc Toyota Land Cruiser 2022 siêu lướt chỉ mới đi gần 3.500 km được chào bán với giá gần 6 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn giá niêm yết 2 tỷ đồng, chiếc xe còn chưa qua cấp bảo dưỡng 5.000 km đầu tiên. Có thể nói, với 2 tỷ đồng chênh lệch, khách Việt hoàn toàn mua được khoảng 5 chiếc Morning hoặc 2 xe gầm cao đa dụng như Kia Sorento, thậm chí là Mercedes-Benz GLC 2021. Bên cạnh đó, tầm tiền 6 tỷ, trên thị trường còn có một số lựa chọn đáng chú ý như BMW X7, Mercedes-Benz GLS những mẫu SUV hạng sang có nhiều option hiện đại, tiên tiến hơn Land Cruiser. Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser có mức độ bền bỉ, biểu tượng, khác biệt số đông, đặc biệt khả năng giữ giá thì Toyota Land Cruiser LC300 2022 hơn đa số xe hiện nay. Điểm nổi bật ở Land Cruiser 2022 chính là ngoại thất xe mang những đường nét khác biệt. Mẫu xe này vẫn mang kiểu dáng hình hộp nhưng gọn gàng hơn bản cũ. Trọng lượng không tải của Land Cruiser 2022 là 2.520 kg, nhẹ hơn 100 kg so với xe cũ (2.638 kg) nhờ sử dụng cấu trúc nền tảng mới giúp hạ trọng tâm xe nhưng vẫn đủ cứng cáp. Xe không còn sử dụng động cơ xăng V8 4.6 lít quen thuộc mà là động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3.5 lít cho công suất 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm đi cùng hệ dẫn động bốn bánh và hộp số tự động 10 cấp cùng hệ thống hỗ trợ lái xe đa địa hình Multi-Terrain Select cùng các chế độ lái theo môi trường như Dirt, Sand, Mud, Deep Snow. Về mặt an toàn, Land Cruiser 2022 được Toyota trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense gồm các hệ thống như cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ theo dõi làn đường, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động,... Bên cạnh đó là các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo chủ động, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Xe có 10 tủi khí và cảm biến đỗ xe ở cả phía trước và sau. Video: Giới thiệu chi tiết Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới.

