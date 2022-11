Cận cảnh Toyota Innova 2023 từ 662 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Hôm nay, ngày 21/11/2022, hãng Toyota đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt toàn cầu dành cho mẫu MPV cỡ trung Innova thế hệ mới ở Indonesia. Đồng thời, hãng Toyota cũng tổ chức luôn sự kiện ăn mừng chiếc Toyota Innova 2023 mới đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy ở Indonesia. Tại thị trường Indonesia, mẫu MPV này được gọi bằng cái tên đầy đủ là Toyota Kijang Innova Zenix 2023. Trong khi đó, tại Ấn Độ, xe lại được gọi bằng cái tên khác là Toyota Innova HyCross. So với thế hệ cũ, ngoại hình của Toyota Innova 2023 trông khác biệt, mang những đường nét hơi hướng SUV pha trộn với nét đặc trưng của xe MPV. Mẫu xe MPV Toyota Innova 2023 được xây dựng trên nền tảng TNGA:GA-C mới thay vì khung gầm hình thang như trước. Xe sở hữu chiều dài 4.755 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.795 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 185 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 100mm, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Phần đầu Toyota Innova 2023 nổi bật với cụm đèn chiếu sáng thiết kế mới, góc cạnh hơn, đèn định vị thanh mảnh ẩn bên trong. Lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn có viền mạ chrome. Cản trước cũng được làm lại cứng cáp hơn với các hốc gió được mở rộng. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp 2 đường dập gân trên cửa mới, gợi liên tưởng đến hai mẫu xe MPV đang bán tại Việt Nam là Toyota Avanza Premio hay Veloz Cross 2022. Thêm vào đó là các bộ vành hợp kim mới có đường kính từ 16 - 18 inch, tùy phiên bản. Tương tự đầu xe, khu vực đằng sau của Toyota Innova 2023 cũng được thiết kế theo phong cách SUV. Theo đó, mẫu MPV này được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang mới khá giống SUV cỡ C Toyota RAV4. Tuy nhiên, đèn hậu của xe không phải là loại LED toàn phần vì đèn báo rẽ vẫn dùng bóng Halogen. Bước vào bên trong Toyota Innova 2023, người dùng sẽ bắt gặp thiết kế lột xác, theo hướng cao cấp hơn. Cụ thể Toyota Innova 2023 gây ấn tượng với mặt táp-lô đa tầng mới, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng và bảng đồng hồ đi kèm màn hình đa thông tin. Tùy phiên bản, Innova 2023 sẽ có ghế bọc nỉ hoặc da tổng hợp, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch hoặc 10 inch, hệ thống điều hòa tự động đi kèm màn hình kỹ thuật số mới, màn hình đa thông tin 4,2 inch hoặc 7 inch trong bảng đồng hồ, 4 cổng USB Type C, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Những tiết lộ đáng chú ý khác là màn hình 360 độ dành cho các mẫu xe cao cấp nhất, hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense, cửa sổ trời toàn cảnh và nội thất cao cấp. Riêng bản cao cấp sẽ được trang bị tính năng mở cốp bằng giọng nói. Ở thế hệ mới, Toyota Innova 2023 không còn tùy chọn động cơ diesel như trước. Thay vào đó, xe sẽ dùng động cơ xăng hoặc hybrid mới. Đầu tiên là động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải tua máy 4.500 - 9.000 vòng/phút. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm tại dải tua máy 4.400 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm. Nhờ đó, Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực. Ngoài ra, xe còn được trang bị cụm pin Ni-MH nằm bên dưới 2 ghế trước. Theo hãng Toyota, Innova thế hệ thứ 7 có công suất tối đa tăng 25% trong khi lượng xăng tiêu thụ giảm hơn 50%. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Toyota Innova Hybrid 2023 là 20 km/lít (khoảng 5 lít/100 km). Dù ở phiên bản nào, xe cũng đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT, giả lập 10 cấp số, và không còn hộp số sàn. Dù ở phiên bản nào, xe cũng đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT, giả lập 10 cấp số, và không còn hộp số sàn như trước. Có vẻ như hãng Toyota muốn mẫu MPV của mình thoát mác "xe dịch vụ" nên đã không còn trang bị hộp số sàn cho xe. Với khung gầm TNGA mới, Toyota Innova 2023 chuyển từ hệ dẫn động cầu sau sang cầu trước. Với phiên bản máy hybrid, xe có 4 chế độ lái là EV, Eco, Normal và Power. Innova 2023 sở hữu gói công nghệ Toyota Safety Sense (TSS) 3.0 dành cho bản cao cấp nhất bao gồm; hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường và đèn pha tự động. Ngoài ra, bản cao cấp còn có camera 360 độ. Trong khi đó, hệ thống T-Intouch cung cấp tính năng tìm vị trí xe và cài đặt nhắc nhở về thời điểm bảo dưỡng... Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova 2023 được chia thành 5 bản trang bị, bao gồm G AT, G AT Hybrid, V AT, V AT Hybrid và Q AT Hybrid. Giá xe Toyota Innova 2023 máy xăng dao động từ 419 - 467 triệu Rupiah (khoảng 662 - 738 triệu đồng). Con số tương ứng của phiên bản hybrid là từ 458 - 611 triệu Rupiah (723 - 965 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Kijang Innova Zenix 2023 mới.

