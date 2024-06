Cận cảnh Toyota Crown Signia 2024, chốt giá từ 1,14 tỷ đồng

Toyota Crown Signia 2024 mới được phân phối với hai phiên bản là XLE và Limited. Theo đó, bản XLE có giá khởi điểm là 44.895 USD (tương đương 1,14 tỷ đồng), còn phiên bản Limited có giá 49.385 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng). Mẫu xe crossover Crown Signia 2024 còn được biết đến với tên gọi khác là Crown Estate. Đây là một trong bốn kiểu dáng thân xe của dòng Crown, cùng với các kiểu dáng khác là Sedan, Sport và Crossover. Tại thị trường Mỹ, Toyota Crown Signia được coi là lựa chọn thay thế cho Venza chuẩn bị ngừng sản xuất. Toyota Crown Signia 2024 được xây dựng trên nền tảng Toyota New Global Architecture K (TNGA-K), dùng chung với mẫu sedan Crown. Xe sẽ có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.930 x 1.880 x 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm tương tự Toyota Crown Estate ở Nhật Bản. Về thiết kế, Crown Signia 2024 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Toyota, với phần đầu xe kiểu Hammerhead (cá mập đầu búa) đặc trưng. Xe được trang bị lưới tản nhiệt hẹp, không viền, khá giống Lexus RX thế hệ mới. Dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh và vuốt về phía sau, tạo thành hình chữ C. Trong khi đó, đèn pha được đặt thấp ở bên dưới, nối liền với hai khe hút gió. Cuối cùng là hốc gió trung tâm hình thang ngược khá rộng trên cản trước. Phía sau xe Toyota Crown Signia 2024 có cụm đèn hậu mảnh mai nằm vắt ngang đuôi xe. Phía dưới đèn hậu là logo khá nhỏ của hãng Toyota. Phiên bản XLE sẽ được trang bị bộ mâm xe hợp kim 19 inch, trong khi bản Limited dùng mâm 21 inch. Khách hàng sẽ có 2 tùy chọn màu sơn ngoại thất miễn phí là Storm Cloud và Black. Nếu muốn sử dụng các màu sơn cao cấp hơn như: Finish Line Red, Oxygen White và Bronze Age, người dùng sẽ phải chi thêm khoảng 425 USD (khoảng 10,8 triệu đồng). Về nội thất, Toyota Crown Signia 2024 có cấu hình 5 chỗ ngồi với 2 tùy chọn màu sắc nội thất là đen và nâu, cả hai đều có điểm nhấn màu đồng ở một số chi tiết. Ở bản XLE, xe sẽ được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm nối liền nhau có cùng kích thước 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu, tích hợp các phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao. Thêm vào đó là ghế trước chỉnh điện, ghế bọc nỉ, vô lăng bọc da tích hợp sưởi, cửa cốp chỉnh điện, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây, 5 cổng USB,... Đối với khách mua bản bản Limited cao cấp hơn thì sẽ nhận được thêm những trang bị như: ghế ngồi bọc da, ghế trước sưởi ấm/làm mát, sưởi ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh cố định, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh JBL Premium Audio 11 loa. Toyota Crown Signia 2024 còn được trang bị kính cách âm và nắp khoang động cơ làm bằng vật liệu chống ồn. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Crown Signia 2024 tại Mỹ là hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, đi kèm 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 243 mã lực. Hệ truyền động này đi kèm hộp số e-CVT và hệ dẫn động 4 bánh. Khi cần, hệ dẫn động có thể dồn 80% sức mạnh vào cầu sau để hạn chế trượt bánh trước, giảm tình trạng văng đầu. Về trang bị an toàn, Toyota Crown Signia 2024 sở hữu gói trợ lái nâng cao Toyota Safety Sense 3.0, gồm: hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường, phát hiện người đi bộ, đèn pha tự động và 8 túi khí. Ngoài ra, khách hàng có thể mua thêm gói tuỳ chọn Advanced Technology giá 1.865 USD (khoảng 47,41 triệu đồng) trên Toyota Crown Signia 2024 bản Limited, bổ sung thêm các trang bị như camera 360 độ, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ chuyển làn… Video: Chi tiết Toyota Crown Signia 2024 mới.

