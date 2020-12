Cận cảnh Toyota Camry XLE nhập Mỹ hơn 2,6 tỷ tại Việt Nam

Mẫu xe sedan Toyota Camry cỡ trung cao cấp của thương hiệu ôtô Nhật Bản luôn được nhiều người dùng nhờ sự bền bỉ cũng như thương hiệu. Mẫu xe này đã bước sang thế hệ thứ 8 từ cách đây hơn 2 năm và Mỹ là quốc gia mà mẫu xe này đang "cầm trùm" trong phân khúc so với các đối thủ như Honda Accord, Nissan Tenna. Cũng giống thị trường Mỹ, Toyota Camry là chiếc xe được khách hàng Việt vô cùng ưu chuộng với thiết kế sang trọng, thể hiện đẳng cấp riêng và thương hiệu nổi bật. Tuy nhiên, Toyota Camry 2020 mới được phân phối chính hãng tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong khi đó, Toyota Camry XLE là xe nhập khẩu Mỹ với nhiều chi tiết khác biệt. Ngoại thất của chiếc sedan hạng D nhà Toyota đủ sự lịch lãm pha trộn với phong cách trẻ trung của thế hệ thứ 8. Phiên bản nhập khẩu Mỹ tương tự bản chính hãng với đèn pha Bi-LED kết hợp 3 dây LED định vị ban ngày quen thuộc. Lưới tản nhiệt của xe mở rộng hình thang nổi bật là nét ấn tượng của thế hệ mới. Khác biệt lớn nhất so với xe chính hãng đến từ logo 3D phía trước của Toyota Camry XLE có tích hợp radar có tính năng cảnh báo tiền va chạm trong gói an toàn cao cấp. Thân xe Toyota Camry XLE được nhấn nhá với những đường gân nổi, bộ la-zăng hợp kim đa chấu theo phong cách thể thao với kích thước 18 inch cũng là chi tiết nổi bật. Ngoài ra, gương chiếu hậu chỉnh điện, tự động gập kết hợp xi-nhan và tính năng cảnh báo điểm mù cũng xuất hiện trên phiên bản nhập Mỹ này. Trên phiên bản nhập tư nhân, mẫu xe mới Toyota Camry chỉ có ống xả đơn đặt lệch bên phải, đây là chi tiết khác biệt so với ống 2 đối xứng trên phiên bản chính hãng. Ở thị trường Mỹ, phiên bản cao cấp sẽ được Toyota đặt tên XLE nên dòng chữ này sẽ xuất hiện ở phần đuôi thay vì 2.5Q như xe nhập Thái Lan. Bao trùm không gian khoang lái trên Toyota Camry mới về Việt Nam là chất liệu da, nhựa ốp vân gỗ mang đến sự cao cấp. Đặc biệt, Toyota Camry từng lọt vào trong Top 10 mẫu xe có thiết kế nội thất đẹp nhất năm 2018 do Ward’s Auto bình chọn. Với phiên bản nhập tư nhân, Toyota Camry XLE sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch kết nối với hệ thống 9 loa JBL. Tuy nhiên, Mỹ là quốc gia khí hậu lạnh nên xe chỉ được trang bị hệ thống điều hòa 2 vùng thay vì 3 vùng ở bản 2.5Q. Các tính năng tiện nghi khác trên xe bao gồm đầu DVD, hệ thống T-Connect Telemactics, sạc điện thoại không dây Qi, kính cửa chỉnh điện, gạt mưa tự động... Đặc biệt, xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, trong khi bản 2.5Q chỉ có cửa sổ phía trước. Ghế ngồi trên Toyota Camry được bọc da với tính năng chỉnh điện 10 hướng kèm 3 chế độ sưởi ấm. Điểm thu thiệt mà người dùng Toyota Camry XLE phải chấp nhận đó là hàng ghế sau xe chỉ có bệ tỳ tay kiêm để cốc thay vì màn hình cảm ứng có thể chỉnh ghế điện. Ngoài ra, bản XLE cũng không được nhà sản xuất Nhật Bản trang bị rèm che nắng phía sau như phiên bản chính hãng 2.5Q. Nếu Toyota Camry ở Việt Nam dùng động cơ cũ thì mẫu xe này tại Mỹ đa được cải tiến với động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5L cho công suất cực đại 203 mã lực và 250 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp thay vì 6 cấp như xe chính hãng và hệ thống dẫn động cầu trước. Như vậy, Toyota Camry XLE nhập Mỹ có nhiều điểm khác biệt so với xe chính hãng như có thêm hệ thống an toàn cao cấp Toyota Safety Sense, động cơ, hộp số cao cấp hơn. Giá xe Toyota Camry XLE khoảng 2,6 tỷ đồng tại Việt Nam, cao gấp đôi so với xe chính hãng đang được niêm yết với giá 1,235 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp. Video: Chi tiết Toyota Camry 2021 thế hệ nâng cấp mới.

