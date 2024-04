Cận cảnh Tesla Cybertruck 2024 tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Theo đó, tại thị trường Mỹ, Tesla Cybertruck 2024 mới sẽ có ba cấu hình: dẫn động cầu sau, Cyberbeast hai động cơ và Cyberbeast ba động cơ. Chiếc xe xuất hiện tại Đông Nam Á lần này là phiên bản Tesla Cybertruck Cyberbeast AWD cao cấp nhất. Xe có thiết kế tay lái thuận, được chuyển từ Trung Quốc sang Thái Lan bằng đường hàng không. Được biết, chiếc xe xuất hiện tại Đông Nam Á này thuộc lô sản xuất đầu tiên Foundation Series với đầy đủ các trang bị tiện nghi. Bản này còn có dòng chữ Foundation Series được khắc laser trên thân xe. Chiếc xe tải được làm bằng thép không gỉ sáng bóng và được tạo hình thành những mặt phẳng, một phần được lấy cảm hứng từ chiếc ô tô biến thành tàu ngầm trong bộ phim năm 1977 của tài tử James Bond - "The Spy Who Loved Me". Xe còn được trang bị kết cấu khung sườn lộ thiên EXOSKELETON, có khả năng chống ăn mòn, trầy xước, chống đạn và va đập. Cửa kính có thể chịu tác động của một trái banh bay với vận tốc 130 km/h. Khác với bản concept, bản thương mại này đã được thay gương chiếu hậu camera bằng một loại gương truyền thống để phù hợp với thực tế hơn. Lô xe Tesla Cybertruck Foundation Series được trang bị bộ mâm có kích thước 20 inch, cùng lốp địa hình 35 inch. Xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén tiêu chuẩn, tăng cường khả năng vận hành trên mọi địa hình. Thùng hàng phía sau xe có dung tích lên đến 1.591 lít. Xe còn có một khoang hành lý phía trước để chứa các vật dụng nhỏ có dung tích 200 lít. Về nội thất, khoang cabin của phiên bản Foundation Series có tông màu trắng chủ đạo, đi kèm gói trang bị nội thất All-Weather. Bên trong xe được thiết kế tối giản hết sức khi loại bỏ các nút bấm vật lý, bảng đồng hồ truyền thống mà thay vào đó chỉ có một màn hình trung tâm 18.5 inch, tích hợp tất cả các chức năng. Ở hàng ghế sau, xe có thiết kế với 3 chỗ ngồi, đi kèm màn hình cảm ứng 9.4 inch dùng để điều chỉnh các tính năng tiện nghi tại khu vực này. Tesla Cybertruck Cyberbeast AWD được trang bị 3 động cơ điện độc lập và bộ pin điện 200 kW cho công suất tối đa 845 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.400 Nm. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 209 km/h. Quãng đường di chuyển tối đa trong một chu kỳ sạc khoảng 515 km. Là bản cao cấp nên giá của Cyberbeast AWD sẽ cao hơn đáng kể so với hai bản còn lại. Mức giá xe Tesla Cybertruck Cyberbeast khoảng 99.990 USD (2,43 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ. Hiện xe đang được trưng bày tại triển lãm Tesla Center Ramkhamhaeng ở Bangkok, Thái Lan chứ hãng chưa có kế hoạch phân phối chính thức xe ở quốc gia này. Video: Xem chi tiết Tesla Cybertruck 2024 tại Mỹ.

