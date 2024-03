Bán tải điện Tesla Cybertruck rục rịch ra mắt Đông Nam Á

Mới đây, trên trang mạng xã hội của Tesla bất ngờ đăng một dòng thông báo ám chỉ việc sẽ giới thiệu một mẫu xe nào đó Thái Lan. Cũng trong thời điểm này, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh chiếc Tesla Cybertruck 2024 mới được vận chuyển đến Thái Lan thông qua đường hàng không. Động thái này chứng tỏ ngày Tesla Cybertruck ra mắt Đông Nam Á đã không còn xa. Không rõ xe được phân phối tại Đông Nam Á với bao nhiêu phiên bản. Tại Mỹ, Cybertruck sẽ có ba cấu hình: dẫn động cầu sau, Cyberbeast hai động cơ và Cyberbeast ba động cơ. Mức giá xe Tesla Cybertruck cho phiên bản dẫn động cầu sau của xe sẽ có giá khởi điểm là 60.990 USD (1,48 tỷ đồng). Bản này sẽ có phạm vi hoạt động 400 km cho một lần sạc đầy. Cybertruck AWD (bản hai động cơ) sẽ có giá khởi điểm là 79.990 USD (1,9 tỷ VNĐ), đi được 547 km sau một lần sạc và có khả năng tăng tốc từ 0-96 km/giờ trong 4,1 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/giờ. Phiên bản ba động cơ sẽ có giá 99.990 USD (2,43 tỷ VNĐ), tạo ra công suất 845 mã lực và có phạm vi hoạt động khoảng 514 km. Tất cả các phiên bản của Cybertruck đều có hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh, nâng lên hoặc hạ xuống khi đang di chuyển và cung cấp khoảng sáng gầm xe lên tới 431 mm. Không chỉ vậy, xe còn có góc tiếp cận 35 độ và góc khởi hành 28 độ khiến chiếc bán tải của Tesla trở thành một cỗ máy địa hình đáng gờm. Chiếc xe tải, được làm bằng thép không gỉ sáng bóng và được tạo hình thành những mặt phẳng, một phần được lấy cảm hứng từ chiếc ô tô biến thành tàu ngầm trong bộ phim năm 1977 của tài tử James Bond - "The Spy Who Loved Me". Theo CEO Elon Musk, thân thép cứng của Cybertruck có khả năng chống đạn và cửa sổ của nó có khả năng “chống đá”. Vị CEO cho biết, mẫu bán tải này có thể kéo từ 3,4 tấn đến 6,8 tấn tùy công suất. Trong tương lai, đại diện hãng xe Tesla hứa hẹn sẽ nâng cấp dung lượng pin mang lại cho xe khả năng vận hành ấn tượng lên đến 760 km. Tuy nhiên, nếu bổ sung thêm pin ở thùng hàng phía sau, xe sẽ không còn là bán tải nữa. Video: Tesla Cybertruck 2024 tại Mỹ.

