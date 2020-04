Cận cảnh Suzuki XL7 mới hơn 600 triệu tại Việt Nam

Theo hình ảnh vừa ghi nhận được tại một số đại lý tại Việt Nam, Suzuki vừa vận chuyển thêm lô XL7 2020 về cho các đại lý, chuẩn bị cho việc ra mắt và giao xe trong tháng 4. Lô xe này có vẻ là Suzuki XL7 2020 mới phiên bản Beta, do đuôi xe thiếu tấm che cửa và không sơn 2 tông màu như bản Alpha trước đó. Như vậy, có thể Suzuki sẽ nhập về Việt Nam 2 phiên bản là Beta và Alpha. Trong khi tại Indonesia, Suzuki XL7 hoàn toàn mới được bán với 3 phiên bản là Zeta, Beta và Alpha. Ra mắt lần đầu hồi cuối tháng 8 năm ngoái tại Ấn Độ với tên gọi “XL6”, Suzuki XL6 còn có tên gọi là “XL7” ở một số thị trường tại Đông Nam Á như: Indonesia hay Việt Nam, trong đó số “6” và “7” đằng sau tên gọi XL mang ý nghĩ chỉ chỗ ngồi trên xe. Là một phiên bản 7 chỗ của XL6, Suzuki XL7 hoàn toàn mới mang tới cái nhìn cao cấp hơn so với Ertiga 2019. Ở phần đầu xe, giống như XL6, XL7 sẽ sở hữu thiết kế với những đường nét mạch lạc, vuông vắn kết hợp điểm nhấn là dải đèn LED định vị ban ngày được nối dài xuyên suốt mặt ca-lăng bằng một thanh chrome sáng bóng. Mẫu xe giá rẻ Suzuki XL7 định vị cao hơn một chút so với Ertiga trong danh mục sản phẩm của hãng. Bản thân mẫu Suzuki XL7 thực chất là một chiếc MPV, nhưng mang phong cách SUV cỡ nhỏ. Đuôi xe thiết kế vuông vức với cụm đen led hình chữ L ngược, cản trước và sau cùng màu sáng... Ngoài các trang bị tiện nghi khá phong phú thì trang bị an toàn của mẫu xe giá rẻ Suzuki XL7 nhập khẩu từ Indonesia cũng khá đa dạng như: phanh ABS & hỗ trợ phanh điện tử, 02 túi khí SRS phía trước, neo ghế trẻ em ISOFIX, có khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử, khoá chống trộm immobilizer, hỗ trợ lái với cảm biến đỗ xe & camera lùi. Hệ thống thông tin giải trí của xe với màn hình cảm ứng 8 inch, ổ cắm điện hàng thứ nhất và thứ hai và một tay vịn trung tâm ở hàng ghế thứ hai. Các trang bị khác bao gồm; tấm che cửa, biểu tượng Alpha, gương điện tử thông minh và bệ cửa, hệ thống trợ lái ABS + EDB + BA, cân bằng điện tử ESP... Suzuki XL7 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng (mã K158) dung tích 1.5L (1.562 cc) sản sinh công suất tối đa 103 mã lực với mô-men xoắn cực đại 138Nm tại vòng tua từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp và sàn 5 cấp. Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 có tổng cộng các lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Đen (Prime Cool Black0, Trắng (Pearl Snow White), Đỏ (Burgundy Burgundy Red), Xám (metallic Magma Grey), và Đen/Cam (Rising Oraneg + Black) và Trắng Đen (Brave Khaki + Black) cho phiên bản Alpha.Giá xe Suzuki XL7 mới tại Indonesia từ 230 - 267 triệu Rupiah (khoảng 390 - 453 triệu đồng). XL7 khi được phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Cả Suzuki XL7 và Ertiga sẽ trở thành một cặp át chủ bài của hãng xe Nhật để cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Avanza, Rush. Theo thông tin từ phía một số đại lý chính hãng, giá bán Suzuki XL7 hiện chưa được công bố nhưng sẽ vào khoảng hơn 600 triệu đồng cho phiên bản số tự động 1.5 AT (Alpha). Trước đó, các đại lý Suzuki tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc XL7 với giá tạm tính hơn 600 triệu. Thời gian giao xe dự kiến khoảng cuối tháng 04/2020. Video: Chi tiết xe giá rẻ Suzuki XL7 hoàn toàn mới.

Theo hình ảnh vừa ghi nhận được tại một số đại lý tại Việt Nam, Suzuki vừa vận chuyển thêm lô XL7 2020 về cho các đại lý, chuẩn bị cho việc ra mắt và giao xe trong tháng 4. Lô xe này có vẻ là Suzuki XL7 2020 mới phiên bản Beta, do đuôi xe thiếu tấm che cửa và không sơn 2 tông màu như bản Alpha trước đó. Như vậy, có thể Suzuki sẽ nhập về Việt Nam 2 phiên bản là Beta và Alpha. Trong khi tại Indonesia, Suzuki XL7 hoàn toàn mới được bán với 3 phiên bản là Zeta, Beta và Alpha. Ra mắt lần đầu hồi cuối tháng 8 năm ngoái tại Ấn Độ với tên gọi “XL6”, Suzuki XL6 còn có tên gọi là “XL7” ở một số thị trường tại Đông Nam Á như: Indonesia hay Việt Nam, trong đó số “6” và “7” đằng sau tên gọi XL mang ý nghĩ chỉ chỗ ngồi trên xe. Là một phiên bản 7 chỗ của XL6, Suzuki XL7 hoàn toàn mới mang tới cái nhìn cao cấp hơn so với Ertiga 2019. Ở phần đầu xe, giống như XL6, XL7 sẽ sở hữu thiết kế với những đường nét mạch lạc, vuông vắn kết hợp điểm nhấn là dải đèn LED định vị ban ngày được nối dài xuyên suốt mặt ca-lăng bằng một thanh chrome sáng bóng. Mẫu xe giá rẻ Suzuki XL7 định vị cao hơn một chút so với Ertiga trong danh mục sản phẩm của hãng. Bản thân mẫu Suzuki XL7 thực chất là một chiếc MPV, nhưng mang phong cách SUV cỡ nhỏ. Đuôi xe thiết kế vuông vức với cụm đen led hình chữ L ngược, cản trước và sau cùng màu sáng... Ngoài các trang bị tiện nghi khá phong phú thì trang bị an toàn của mẫu xe giá rẻ Suzuki XL7 nhập khẩu từ Indonesia cũng khá đa dạng như: phanh ABS & hỗ trợ phanh điện tử, 02 túi khí SRS phía trước, neo ghế trẻ em ISOFIX, có khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử, khoá chống trộm immobilizer, hỗ trợ lái với cảm biến đỗ xe & camera lùi. Hệ thống thông tin giải trí của xe với màn hình cảm ứng 8 inch, ổ cắm điện hàng thứ nhất và thứ hai và một tay vịn trung tâm ở hàng ghế thứ hai. Các trang bị khác bao gồm; tấm che cửa, biểu tượng Alpha, gương điện tử thông minh và bệ cửa, hệ thống trợ lái ABS + EDB + BA, cân bằng điện tử ESP... Suzuki XL7 sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng (mã K158) dung tích 1.5L (1.562 cc) sản sinh công suất tối đa 103 mã lực với mô-men xoắn cực đại 138Nm tại vòng tua từ 4.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp và sàn 5 cấp. Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 có tổng cộng các lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Đen (Prime Cool Black0, Trắng (Pearl Snow White), Đỏ (Burgundy Burgundy Red), Xám (metallic Magma Grey), và Đen/Cam (Rising Oraneg + Black) và Trắng Đen (Brave Khaki + Black) cho phiên bản Alpha. Giá xe Suzuki XL7 mới tại Indonesia từ 230 - 267 triệu Rupiah (khoảng 390 - 453 triệu đồng). XL7 khi được phân phối tại thị trường Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Cả Suzuki XL7 và Ertiga sẽ trở thành một cặp át chủ bài của hãng xe Nhật để cạnh tranh với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Avanza, Rush. Theo thông tin từ phía một số đại lý chính hãng, giá bán Suzuki XL7 hiện chưa được công bố nhưng sẽ vào khoảng hơn 600 triệu đồng cho phiên bản số tự động 1.5 AT (Alpha). Trước đó, các đại lý Suzuki tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc XL7 với giá tạm tính hơn 600 triệu. Thời gian giao xe dự kiến khoảng cuối tháng 04/2020. Video: Chi tiết xe giá rẻ Suzuki XL7 hoàn toàn mới.