Cận cảnh SUV hạng sang Lexus GX 2024 hơn 6 tỷ tại Việt Nam

Hôm nay, ngày 25/6/2024, thương hiệu Lexus đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng SUV hạng sang GX ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có 2 phiên bản, bao gồm Lexus GX 550 M và GX 550 với giá bán dự kiến lần lượt là 6,2 tỷ và 6,25 tỷ đồng. Hiện xe đã có mặt tại các đại lý chính hãng của Lexus ở Hà Nội và THCM. Như thông tin đã đưa, Lexus GX thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GA-F, tương tự Toyota Land Cruiser 300 Series và Lexus LX. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 95 mm và cao hơn 50 mm. Cụ thể, Lexus GX 2024 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.005 x 2.114 x 1.915 - 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Ở thế hệ mới, Lexus GX được áp dụng thiết kế thân xe hình con suốt đặc trưng. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở lưới tản nhiệt hình con suốt mang tính biểu tượng của Lexus nhưng được thể hiện dưới dạng hình khối mới, giúp bảo vệ các bộ phận trong khoang động cơ khỏi chướng ngại vật trên những cung đường địa hình. Bên cạnh đó là cụm đèn trước và sau được tinh chỉnh để tối ưu tầm nhìn cho người lái đồng thời nhấn mạnh tạo hình cứng cáp, vuông vức của xe. Cụm đèn pha LED của xe tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" sắc sảo. Ở khu vực sườn xe, Lexus GX 2024 được trang bị hốc bánh mở rộng, bộ vành hợp kim mới... Gương chiếu hậu to bản, tích hợp đèn báo rẽ ... và bậc lên xuống tự động. Thêm vào đó là cản sau mới với thiết kế khỏe khoắn và kính chắn gió sau có thể mở lên. Với kích thước lớn hơn, mẫu SUV hạng sang này đương nhiên cũng sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn thế hệ cũ. Bên trong Lexus GX 2024 vẫn là không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Lấy cảm hứng thiết kế từ triết lý Tazuna, nội thất của mẫu xe này có những chi tiết ốp gỗ Tsuyasumi và da tổng hợp sang trọng. Hàng ghế trước của xe được chú trọng với chức năng mát-xa, chỉnh điện 10 hướng ở ghế lái và 8 hướng ở ghế phụ lái. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có thể tùy chỉnh, cho phép hiển thị đồng thời nhiều thông tin và thay đổi nội dung theo ý muốn. Trang bị này kết hợp với màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Trong khi đó, hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa... và hệ thống đèn viền đa sắc, mang đến cảm giác sống động cho người ngồi trong xe. Ở bản GX 550 M, xe chỉ được trang bị cửa sổ trời đơn. Với bản GX 550, xe dùng cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ 2 và có chức năng làm mờ. Không chỉ tiện nghi, Lexus GX 2024 còn an toàn với gói tính năng trợ lái nâng cao Lexus Safety Sense+ 3.0. Gói này bao gồm những tính năng như hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA). Ngoài ra, xe còn có camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) và cảnh báo điểm mù (BSM). "Trái tim" của Lexus GX thế hệ mới tại Việt Nam là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.4L, sản sinh công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 649 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó là chế độ khởi động ở số 2 ECT 2nd có tác dụng hỗ trợ xe tăng tốc và di chuyển mượt mà trên các địa hình trơn trượt, hệ thống treo thích ứng AVS và hệ thống lái trợ lực điện EPS lần đầu tiên được trang bị cho dòng xe này. Lexus GX 2024 được phân phối tại Việt Nam với 7 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng Sonic Quartz, xám Mercury Gray Mica, bạc Sonic Titanium, xám Titanium Carbide Gray, đen Graphite Black Glass Flake, xanh Terrane Khaki Mica Metallic và xanh Deep Blue Mic. Nội thất của xe có 3 màu là đen, xám và nâu. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lexus GX 2024 mới.

Hôm nay, ngày 25/6/2024, thương hiệu Lexus đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng SUV hạng sang GX ở thị trường Việt Nam. Mẫu xe này có 2 phiên bản, bao gồm Lexus GX 550 M và GX 550 với giá bán dự kiến lần lượt là 6,2 tỷ và 6,25 tỷ đồng. Hiện xe đã có mặt tại các đại lý chính hãng của Lexus ở Hà Nội và THCM. Như thông tin đã đưa, Lexus GX thế hệ mới được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ GA-F, tương tự Toyota Land Cruiser 300 Series và Lexus LX. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 80 mm, rộng hơn 95 mm và cao hơn 50 mm. Cụ thể, Lexus GX 2024 mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.005 x 2.114 x 1.915 - 1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Ở thế hệ mới, Lexus GX được áp dụng thiết kế thân xe hình con suốt đặc trưng. Điểm nhấn của mẫu xe này nằm ở lưới tản nhiệt hình con suốt mang tính biểu tượng của Lexus nhưng được thể hiện dưới dạng hình khối mới, giúp bảo vệ các bộ phận trong khoang động cơ khỏi chướng ngại vật trên những cung đường địa hình. Bên cạnh đó là cụm đèn trước và sau được tinh chỉnh để tối ưu tầm nhìn cho người lái đồng thời nhấn mạnh tạo hình cứng cáp, vuông vức của xe. Cụm đèn pha LED của xe tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" sắc sảo. Ở khu vực sườn xe, Lexus GX 2024 được trang bị hốc bánh mở rộng, bộ vành hợp kim mới... Gương chiếu hậu to bản, tích hợp đèn báo rẽ ... và bậc lên xuống tự động. Thêm vào đó là cản sau mới với thiết kế khỏe khoắn và kính chắn gió sau có thể mở lên. Với kích thước lớn hơn, mẫu SUV hạng sang này đương nhiên cũng sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn thế hệ cũ. Bên trong Lexus GX 2024 vẫn là không gian nội thất 3 hàng ghế rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Lấy cảm hứng thiết kế từ triết lý Tazuna, nội thất của mẫu xe này có những chi tiết ốp gỗ Tsuyasumi và da tổng hợp sang trọng. Hàng ghế trước của xe được chú trọng với chức năng mát-xa, chỉnh điện 10 hướng ở ghế lái và 8 hướng ở ghế phụ lái. Thêm vào đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch có thể tùy chỉnh, cho phép hiển thị đồng thời nhiều thông tin và thay đổi nội dung theo ý muốn. Trang bị này kết hợp với màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch. Trong khi đó, hệ thống âm thanh Mark Levinson 21 loa... và hệ thống đèn viền đa sắc, mang đến cảm giác sống động cho người ngồi trong xe. Ở bản GX 550 M, xe chỉ được trang bị cửa sổ trời đơn. Với bản GX 550, xe dùng cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ 2 và có chức năng làm mờ. Không chỉ tiện nghi, Lexus GX 2024 còn an toàn với gói tính năng trợ lái nâng cao Lexus Safety Sense+ 3.0. Gói này bao gồm những tính năng như hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA). Ngoài ra, xe còn có camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn (SEA) và cảnh báo điểm mù (BSM). "Trái tim" của Lexus GX thế hệ mới tại Việt Nam là động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3.4L, sản sinh công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 649 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Bên cạnh đó là chế độ khởi động ở số 2 ECT 2nd có tác dụng hỗ trợ xe tăng tốc và di chuyển mượt mà trên các địa hình trơn trượt, hệ thống treo thích ứng AVS và hệ thống lái trợ lực điện EPS lần đầu tiên được trang bị cho dòng xe này. Lexus GX 2024 được phân phối tại Việt Nam với 7 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng Sonic Quartz, xám Mercury Gray Mica, bạc Sonic Titanium, xám Titanium Carbide Gray, đen Graphite Black Glass Flake, xanh Terrane Khaki Mica Metallic và xanh Deep Blue Mic. Nội thất của xe có 3 màu là đen, xám và nâu. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lexus GX 2024 mới.