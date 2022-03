Cận cảnh Subaru BRZ 2022 gần 1,9 tỷ tại Việt Nam, "đấu" BMW Z4

Mới đây, Motor Image Việt Nam - Nhà phân phối độc quyền sản phẩm xe và dịch vụ Subaru tại Việt Nam đã chính thức ra mắt và trưng bày mẫu xe Subaru BRZ hoàn toàn mới thế hệ 2 tại Việt Nam. Xe có kích thước tổng thể (chiều dài x rộng x cao) lần lượt là 4.265 x 1.775 x 1.310 (mm) và có chiều dài cơ sở 2.575 (mm). Khoảng sáng gầm của xe Subaru BRZ là 130 (mm). Các thông số về tỷ lệ ở Subaru BRZ thế hệ thứ 2 đã mang tính thực dụng hơn nhờ vào thiết kế thân xe dạng coupe dài và thấp hơn (xe dài hơn 25mm và thấp hơn 10mm). Đặc biệt, dáng xe trông vững chãi hơn nhờ chiều dài cơ sở được kéo dài thêm (tăng 5mm) với chiều rộng vệt bánh sau tăng thêm (tăng 10mm), và mâm xe lớn hơn (tăng từ 17-inch lên 18-inch). Một điểm nhấn khác ở thiết kế giúp BRZ mới hạn chế lực cản không khí là hốc gió cản trước, vây cá ốp vè sau. Kết hợp cùng các chi tiết mang tính khí động học khác giúp kiểm soát luồng khí lưu thông bên dưới gầm xe cho khả năng ổn định tối ưu khi di chuyển. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ cánh gió hai bên thân, vây cá mui xe gần đèn báo phanh trên cao và cửa cốp xe hình đuôi vịt để giảm lực cản gió. Cùng với đó là bộ ống xả kép và mâm xe hợp kim màu xám kết hợp với lưới tản nhiệt trước hình lục giác. Điểm nhấn trên BRZ 2022 mới còn là được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn, bao gồm: 7 túi khí, khung xe gia cường hình nhẫn, hệ thống cân bằng điện tử thân xe (VDC) được tinh chỉnh tăng tính thể thao hơn, đèn pha liếc theo góc lái (SRH), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Mẫu xe mới này cũng được trang bị tính năng phanh tự động khi lùi (RAB), đèn pha tự động và gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight với 6 tính năng chính tương tự như trên Subaru Forester. Bao gồm: phanh tự động tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn, kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm, cảnh báo đảo làn, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển. Theo công bố, Subaru BRZ hoàn toàn mới bán tại Việt Nam được trang bị động cơ Boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất đến 234 PS và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao (Sport) cải tiến. Nhờ phần thân thiết kế 2 cửa với trọng lượng hơi nhỉnh hơn thế hệ trước (khoảng 10kg). Do đó động cơ Boxer trên BRZ thế hệ mới với công suất lớn hơn sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc nhờ tỉ số công suất/ trọng lượng tăng lên. Theo đó, BRZ mới có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong vòng 6.8 giây. Mức giá xe Subaru BRZ 2022 tại Việt Nam được niêm yết ở mức 1,899 tỷ đồng, xe hướng đến nhóm khách hàng ưa trải nghiệm lái thể thao. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với đối thủ là BMW Z4 do THACO phân phối, mẫu xe này có giá bán hơn 3 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Subaru BRZ 2022 hoàn toàn mới.

Mới đây, Motor Image Việt Nam - Nhà phân phối độc quyền sản phẩm xe và dịch vụ Subaru tại Việt Nam đã chính thức ra mắt và trưng bày mẫu xe Subaru BRZ hoàn toàn mới thế hệ 2 tại Việt Nam. Xe có kích thước tổng thể (chiều dài x rộng x cao) lần lượt là 4.265 x 1.775 x 1.310 (mm) và có chiều dài cơ sở 2.575 (mm). Khoảng sáng gầm của xe Subaru BRZ là 130 (mm). Các thông số về tỷ lệ ở Subaru BRZ thế hệ thứ 2 đã mang tính thực dụng hơn nhờ vào thiết kế thân xe dạng coupe dài và thấp hơn (xe dài hơn 25mm và thấp hơn 10mm). Đặc biệt, dáng xe trông vững chãi hơn nhờ chiều dài cơ sở được kéo dài thêm (tăng 5mm) với chiều rộng vệt bánh sau tăng thêm (tăng 10mm), và mâm xe lớn hơn (tăng từ 17-inch lên 18-inch). Một điểm nhấn khác ở thiết kế giúp BRZ mới hạn chế lực cản không khí là hốc gió cản trước, vây cá ốp vè sau. Kết hợp cùng các chi tiết mang tính khí động học khác giúp kiểm soát luồng khí lưu thông bên dưới gầm xe cho khả năng ổn định tối ưu khi di chuyển. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ cánh gió hai bên thân, vây cá mui xe gần đèn báo phanh trên cao và cửa cốp xe hình đuôi vịt để giảm lực cản gió. Cùng với đó là bộ ống xả kép và mâm xe hợp kim màu xám kết hợp với lưới tản nhiệt trước hình lục giác. Điểm nhấn trên BRZ 2022 mới còn là được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn, bao gồm: 7 túi khí, khung xe gia cường hình nhẫn, hệ thống cân bằng điện tử thân xe (VDC) được tinh chỉnh tăng tính thể thao hơn, đèn pha liếc theo góc lái (SRH), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn và hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Mẫu xe mới này cũng được trang bị tính năng phanh tự động khi lùi (RAB), đèn pha tự động và gói công nghệ an toàn hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight với 6 tính năng chính tương tự như trên Subaru Forester. Bao gồm: phanh tự động tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn, kiểm soát bướm ga phòng tránh va chạm, cảnh báo đảo làn, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển. Theo công bố, Subaru BRZ hoàn toàn mới bán tại Việt Nam được trang bị động cơ Boxer 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh ra công suất đến 234 PS và mô-men xoắn cực đại đạt 250 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao (Sport) cải tiến. Nhờ phần thân thiết kế 2 cửa với trọng lượng hơi nhỉnh hơn thế hệ trước (khoảng 10kg). Do đó động cơ Boxer trên BRZ thế hệ mới với công suất lớn hơn sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc nhờ tỉ số công suất/ trọng lượng tăng lên. Theo đó, BRZ mới có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/h chỉ trong vòng 6.8 giây. Mức giá xe Subaru BRZ 2022 tại Việt Nam được niêm yết ở mức 1,899 tỷ đồng, xe hướng đến nhóm khách hàng ưa trải nghiệm lái thể thao. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với đối thủ là BMW Z4 do THACO phân phối, mẫu xe này có giá bán hơn 3 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Subaru BRZ 2022 hoàn toàn mới.