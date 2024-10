Cận cảnh Skoda Enyaq iV chạy 500km/ lần sạc, "đối thủ" Vinfast VF7

Tại VMS 2024, thương hiệu ôtô tới tới CH Séc Skoda đã mang tới trưng bày và giới thiệu khá nhiều mẫu xe đáng chú ý và một trong số đó là mẫu CUV thuần điện mang tên Skoda Enyaq iV 2025 mới. Trước đó, vào hồi cuối năm 2022, Skoda cho biết Enyaq nằm trong kế hoạch của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam và sẽ mở bán trong năm 2025, ngay sau khi nhà máy của Skoda – TC Motor tại Quảng Ninh đi vào hoạt động. Skoda Enyaq iV chạy điện có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.648 x 1.877 x 1.618 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với VinFast VF7, mẫu xe mang thương hiệu châu Âu này dài hơn 104 mm, hẹp hơn 11 mm và thấp hơn 19 mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe này ngắn hơn VF7 đến 75 mm. Skoda Enyaq iV được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm dành riêng cho xe điện MEB (Modular Electric Drive Matrix) của tập đoàn Volkswagen. Do đó, mẫu CUV này có nhiều điểm chung với các sản phẩm khác của tập đoàn Đức, ví dụ như mẫu VW ID.4. Thiết kế của Enyaq iV không khác biệt quá nhiều so với các mẫu xe đốt trong truyền thống của Skoda. Phiên bản RS cao cấp được trưng bày tại triển lãm VMS 2024 thu hút sự chú ý với lưới tản nhiệt Crystal Face, tích hợp 130 đèn LED bên trong, tạo hiệu ứng ánh sáng đặc sắc khi di chuyển. Cụm đèn pha tích hợp công nghệ LED ma trận, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày. Mâm xe thiết kế khí động học, với hai tùy chọn kích cỡ là 20 và 21 inch. Bên trong, Skoda Enyaq iV bản RS sở hữu không gian nội thất hiện đại với điểm nhấn là màn hình trung tâm có kích thước 13 inch tích hợp đa chức năng. Đồng hồ tốc độ là màn hình 5,3 inch có thể tùy biến nhiều kiểu thông tin và giao diện. Các trang bị bao gồm kính lái kỹ thuật số HUD, cửa sổ trời toàn cảnh hay khả năng cập nhật phần mềm qua WiFi cho phép nâng cấp và bổ sung tính năng mới. Hàng ghế phía trước được trang bị 2 ghế thể thao, tích hợp chức năng chỉnh điện và sưởi ghế. Skoda Enyaq RS iV tại VMS 2024 được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Cụm pin có dung lượng 82 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 500 km sau khi sạc đầy. Mức giá xe Skoda Enyaq 2025 hiện chưa công bố tại Việt Nam. Video: Giới thiệu SUV điện Skoda Enyaq iV 2025 mới.

Tại VMS 2024, thương hiệu ôtô tới tới CH Séc Skoda đã mang tới trưng bày và giới thiệu khá nhiều mẫu xe đáng chú ý và một trong số đó là mẫu CUV thuần điện mang tên Skoda Enyaq iV 2025 mới. Trước đó, vào hồi cuối năm 2022, Skoda cho biết Enyaq nằm trong kế hoạch của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam và sẽ mở bán trong năm 2025, ngay sau khi nhà máy của Skoda – TC Motor tại Quảng Ninh đi vào hoạt động. Skoda Enyaq iV chạy điện có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.648 x 1.877 x 1.618 mm, chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với VinFast VF7, mẫu xe mang thương hiệu châu Âu này dài hơn 104 mm, hẹp hơn 11 mm và thấp hơn 19 mm. Chiều dài cơ sở của mẫu xe này ngắn hơn VF7 đến 75 mm. Skoda Enyaq iV được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm dành riêng cho xe điện MEB (Modular Electric Drive Matrix) của tập đoàn Volkswagen. Do đó, mẫu CUV này có nhiều điểm chung với các sản phẩm khác của tập đoàn Đức, ví dụ như mẫu VW ID.4. Thiết kế của Enyaq iV không khác biệt quá nhiều so với các mẫu xe đốt trong truyền thống của Skoda. Phiên bản RS cao cấp được trưng bày tại triển lãm VMS 2024 thu hút sự chú ý với lưới tản nhiệt Crystal Face, tích hợp 130 đèn LED bên trong, tạo hiệu ứng ánh sáng đặc sắc khi di chuyển. Cụm đèn pha tích hợp công nghệ LED ma trận, đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày. Mâm xe thiết kế khí động học, với hai tùy chọn kích cỡ là 20 và 21 inch. Bên trong, Skoda Enyaq iV bản RS sở hữu không gian nội thất hiện đại với điểm nhấn là màn hình trung tâm có kích thước 13 inch tích hợp đa chức năng. Đồng hồ tốc độ là màn hình 5,3 inch có thể tùy biến nhiều kiểu thông tin và giao diện. Các trang bị bao gồm kính lái kỹ thuật số HUD, cửa sổ trời toàn cảnh hay khả năng cập nhật phần mềm qua WiFi cho phép nâng cấp và bổ sung tính năng mới. Hàng ghế phía trước được trang bị 2 ghế thể thao, tích hợp chức năng chỉnh điện và sưởi ghế. Skoda Enyaq RS iV tại VMS 2024 được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Cụm pin có dung lượng 82 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 500 km sau khi sạc đầy. Mức giá xe Skoda Enyaq 2025 hiện chưa công bố tại Việt Nam. Video: Giới thiệu SUV điện Skoda Enyaq iV 2025 mới.