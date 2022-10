Tất tần tật về Skoda Enyaq iV - "đối thủ" VinFast VF7 tại Việt Nam

Xe ôtô điện tại Việt Nam trong 1-2 năm trở lại đây và chỉ có một vài đại diện như VinFast VF e34, VinFast VF8, Porsche Taycan và Audi e-Tron GT. Tuy nhiên, trong thời gian tới, phân khúc ôtô điện tại Việt Nam sẽ thêm sôi động với sự xuất hiện của nhiều tân binh như Mercedes-EQS, Audi e-Tron SUV, MG4 hay MG Marvel R. Đến năm 2025, sẽ có thêm 2 mẫu ôtô điện nữa được bán chính hãng tại Việt Nam, đó là Skoda Enyaq iV và Enyaq Coupe iV. Đây là 2 mẫu ôtô điện sẽ được thương hiệu Skoda của Cộng hòa Séc bán tại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Trong 2 mẫu xe này, Skoda Enyaq iV ra đời sớm hơn. Đồng thời, khi bán tại Việt Nam, Skoda Enyaq iV sẽ là đối thủ của VinFast VF7. Enyaq iV chính là mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu Skoda. Ra mắt vào năm 2020, Enyaq iV cũng là mẫu xe Skoda đầu tiên được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MEB của tập đoàn mẹ Volkswagen. Do đó, mẫu xe này có mối liên hệ gần gũi với ô tô điện Volkswagen ID.4. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, Skoda Enyaq iV sở hữu chiều dài 4.649 mm, chiều rộng 1.879 mm, chiều cao 1.616 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước về cơ bản là giống người anh em Skoda Kodiaq. Tuy nhiên, so với Kodiaq, Skoda Enyaq iV sở hữu thiết kế mượt mà và khí động lực học hơn. Tương tự những mẫu xe cùng thương hiệu Skoda, Enyaq iV được thiết kế theo phong cách khá cơ bắp. Đồng thời, mẫu SUV cỡ C này cũng có những chi tiết đặc trưng của thương hiệu Skoda như lưới tản nhiệt hình lục giác trên đầu xe với viền mạ crôm sáng bóng bao quanh. Tuy nhiên, vì đây là ô tô điện nên lưới tản nhiệt được đóng kín và sơn màu đen. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị lưới tản nhiệt Crystal Face tùy chọn, phát sáng được nhờ 130 đèn LED bên trong. Tiếp đến là cụm đèn pha LED khá lớn vuốt về phía sau và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị cả đèn pha LED ma trận. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hình thang, khe gió ở hai góc và cánh lướt gió nổi bật. Điểm nhấn tiếp theo của Skoda Enyaq iV nằm ở phần nóc dốc về phía sau và đường gân dập nổi kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Thêm vào đó là khe gió màu đen sau chắn bùn trước và các bộ vành có đường kính từ 18 - 21 inch, tùy phiên bản. Đằng sau, Skoda Enyaq iV được trang bị cụm đèn hậu góc cạnh và sắc sảo, cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và cản sau dày dặn, khỏe khoắn. Tất cả những chi tiết này kết hợp lại giúp mẫu SUV thuần điện cỡ C này có hệ số lực cản không khí 0,27 Cd. Chưa hết, Skoda Enyaq iV còn có phiên bản với thiết kế thể thao hơn là Sportline. Ở bản Sportline, xe được bổ sung hốc gió trung tâm mới những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như viền lưới tản nhiệt, viền hình chữ "C" bao quanh 2 khe gió, ốp gương chiếu hậu, viền cửa sổ, baga nóc hay các tem chữ nổi trên cửa cốp sau. Vào hôm 25/10/2022 vừa qua, hãng Skoda đã bổ sung phiên bản RS mới cho dòng SUV thuần điện này. So với bản thường, Skoda Enyaq RS iV đương nhiên sở hữu thiết kế ấn tượng hơn, thể hiện qua cản trước với hốc gió trung tâm cỡ lớn và viền hình chữ "E" ngược bao quanh khe gió. Bên cạnh đó là nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng giống Skoda Enyaq Sportline iV. Ngoài ra, xe còn có đèn phản quang nằm vắt ngang trên cản sau và vành la-zăng mới với thiết kế khí động lực học. Bộ vành này có đường kính 20 inch hoặc 21 inch, tùy theo lựa chọn của khách hàng. Với chiều dài cơ sở lớn và nắp ca-pô ngắn nên Skoda Enyaq iV mang đến không gian nội thất 5 chỗ ngồi tương đối rộng rãi. Tùy phiên bản, Skoda Enyaq iV sẽ được trang bị nội thất bọc da hoặc nỉ. Chất liệu nỉ bọc nội thất còn gợi liên tưởng đến ghế sofa ở nhà, từ đó tạo cảm giác ấm cúng và thân thuộc hơn cho người ngồi trong xe. Bước vào bên trong mẫu xe này, người dùng sẽ bắt gặp vô lăng 2 chấu đặc trưng của thương hiệu Skoda, bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit 5,3 inch với 4 chế độ hiển thị (Basic, Navigation, Assist Systems và Goodbye View) cũng như màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Đó là còn chưa kể đến màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD của xe. Bên dưới màn hình trung tâm là 2 cửa gió điều hòa và một dãy phím cơ học để chỉnh các tính năng của xe. Dưới nữa là 2 cổng USB Type C, 2 ngăn đựng cốc và cụm điều khiển trung tâm gọn gàng vì xe dùng cần số điện tử với kích thước nhỏ. Bên cạnh đó là phanh tay điện tử và ngăn chứa đồ khá dài. Chưa dừng ở đó, người lái còn có thể dùng tính năng trợ lý ảo Laura để chỉnh các tính năng trên xe như hệ thống định vị, thông tin giải trí, điều hòa hoặc nhắn tin văn bản. Tính năng này có thể hiểu 15 ngôn ngữ khác nhau. Những tính năng tiện nghi khác của Skoda Enyaq iV bao gồm hệ thống định vị trực tuyến, bật/tắt điều hòa từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, ghế trước với tính năng sưởi chỉnh độc lập, sưởi vô lăng, hệ thống đèn viền nội thất 10 màu và cảm biến đá cốp. Hành khách ngồi phía sau có đủ cửa gió điều hòa, 2 cổng USB Type C và 1 ổ điện 230V tùy chọn. Không chỉ tiện nghi, nội thất của Skoda Enyaq iV còn khá thực dụng với ngăn chứa ô tích hợp trong 2 cửa trước, bàn gấp sau lưng ghế trước, ngăn chứa đồ dưới sàn khoang hành lý, lưới cố định đồ và móc treo túi trong cốp. Riêng Skoda Enyaq iV bản Sportline sẽ được trang bị nội thất màu đen với đèn viền màu đỏ tương phản ở mặt táp-lô, tapi cửa và dưới cụm điều khiển trung tâm. Ngoài ra, xe còn dùng vô lăng 3 chấu thay vì 2 chấu như bản thường và ghế bọc da pha Alcantara. Tương tự bản Sportline, Skoda Enyaq RS iV cũng được trang bị vô lăng 3 chấu. Thêm vào đó là mặt táp-lô và ghế bọc chất liệu giống da lộn Suedia. Chỉ khâu và đèn viền nội thất của phiên bản này có màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Trong khi đó, tựa đầu ghế trước được thêu dòng chữ "RS". Không thua kém các mẫu xe cùng thương hiệu, Skoda Enyaq iV cũng có khá nhiều trang bị an toàn. Trong đó, có không ít tính năng an toàn chủ động ADAS như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm với xe khác hoặc xe đạp khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm với chướng ngại vật, hỗ trợ quay đầu và hỗ trợ lái trên cao tốc Travel Assist. Khi được kích hoạt, hệ thống Travel Assist sẽ tự động dừng/khởi động lại xe, giữ xe ở giữa làn đường hoặc hiển thị tình hình giao thông xung quanh cho người lái. Những hệ thống an toàn đáng chú ý khác của Skoda Enyaq iV gồm có 9 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi, cảnh báo khi người lái mất tập trung, phanh sau va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát khoảng cách đỗ xe, hỗ trợ xoay xở trong chỗ đỗ chật hẹp và tính năng tự động đóng cửa sổ, kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp khi phát hiện nguy cơ va chạm. Nhờ đó, Skoda Enyaq iV đã được tổ chức Euro NCAP đánh giá 5 sao an toàn vào năm 2021. Ở thị trường nội địa là Cộng hòa Séc, giá xe Skoda Enyaq iV cho tổng cộng 7 phiên bản từ 1.179.900 - 1.644.900 CZK (khoảng 1,2 - 1,66 tỷ đồng). Nếu về Việt Nam mà giữ giá bán này hoặc cao hơn, Skoda Enyaq iV sẽ khó có cửa cạnh tranh với các mẫu ôtô điện khác. Video: Giới thiệu mẫu xe Skoda Enyaq iV chạy điện mới.

