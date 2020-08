Cận cảnh siêu xe Ferrari F8 Spider đầu tiên về Việt Nam

Vào chiều ngày 11/8 vừa qua, hình ảnh về một chiếc Ferrari F8 Spider mui trần đầu tiên đã về Việt Nam được chia sẻ lên mạng xã hội. Những bức ảnh này cho thấy, chiếc Ferrari F8 Spider đã có mặt tại một bãi xe riêng, tức đã được nhập về Việt Nam khá lâu và hoàn thành hết các thủ tục để thông quan. Tốc độ mua siêu xe Ferrari F8 Spider của nhà giàu Việt có thể đứng đầu Đông Nam Á hiện nay, lý do là trong khi một số nước ở Đông Nam Á vẫn còn đang giới thiệu dòng siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider thì bất ngờ đã có một chiếc được mang về Việt Nam. Trước đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô la cũng đã sở hữu chiếc siêu xe Ferrari F8 Trubuto đầu tiên và duy nhất về Việt Nam hiện nay. Như vậy, bộ sưu tập xe Ferrari F8 của các đại gia Việt đã đầy đủ phiên bản Coupe và mui trần. Chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider tại Việt Nam được nhập khẩu bởi một doanh nghiệp tư nhân. Xe sở hữu màu sơn vàng rất sành điệu. Hiện chưa rõ giá xe Ferrari F8 Spider đầu tiên về Việt Nam, chỉ biết rằng, một số nước Đông Nam Á đang đưa ra mức giá bán trên 18 tỷ đồng cho phiên bản mui trần của Ferrari F8 Tributo. Ferrari F8 Spider thực chất là biến thể của siêu xe mui trần Ferrari F8 Tributo đang có mặt trong garage của Cường Đô la. Như những chiếc siêu xe mui trần khác của Ferrari, mui xếp cứng của F8 Spider có thể đóng hoặc mở mui trong khoảng thời gian 14 giây hoặc vẫn có thể thực hiện ngay khi xe ở tốc độ dưới 50 km/h. Việc thêm vào phần mui xếp cứng khiến chiếc siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider nặng hơn biến thể mui cứng là Ferrari F8 Tributo khoảng 70 kg. Tuy nhiên, Ferrari F8 Spider vẫn nhẹ hơn người tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đến tận 20 kg. Bên cạnh trọng lượng được giảm cân, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider đầu tiên về Việt Nam còn sở hữu thiết kế khí động học tốt và hiệu quả hơn 10% so với mẫu xe tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đã có 3 chiếc về Việt Nam.Hốc gió S-Duct trên dòng siêu xe Ferrari F8 lấy cảm hứng từ xe Công thức 1 giống như Ferrari 488 Pista sở hữu. Tuy nhiên, hốc gió S-Duct trên Ferrari F8 Spider đã được hãng siêu xe Ý thiết kế lại giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 15% so với "đàn anh" 488 Spider. Đối thủ chính của siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider sẽ là McLaren 720S Spider hay Lamborghini Huracan EVO Spyder. Hiện chỉ có duy nhất Lamborghini Huracan EVO Spyder là chưa về Việt Nam, còn McLaren 720S Spider đã có số lượng lên đến 6 chiếc và ước tính con số này sẽ tăng lên hơn 8 chiếc đến cuối năm nay. Siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider đầu tiên được mang về Việt Nam được trang bị động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép, tạo ra công suất tối đa 711 mã lực và mô-men cực đại 770 Nm. Các thông số này tương đương với Ferrari 488 Pista Spider. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe mui trần Ferrari F8 Spider có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong thời gian chỉ 2,9 giây, 0 đến 200 km/h trong 8,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h khi mở mui và 340 km/h khi mui được đóng kín. Video: Giới thiệu siêu xe Ferrari F8 Spider mới.

