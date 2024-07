Cận cảnh Rolls-Royce Spectre của Minh Nhựa mới mua hơn 25 tỷ đồng

Mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, con trai duy nhất của đại gia ngành nhựa Phạm Văn Mười, hay còn được nhiều người biết đến tên gọi Minh Nhựa, đã gây sự chú ý cho giới truyền thông khi trở thành người đầu tiên tại Việt Nam, nhận bàn giao mẫu xe Rolls-Royce Spectre chạy điện. Đây không chỉ là chiếc xe Rolls-Royce Spectre đầu tiên về Việt Nam để bàn giao cho khách hàng, mà còn là chiếc coupe siêu sang chạy điện duy nhất đang bán trên thế giới, mức giá xe Rolls-Royce Spectre của Minh Nhựa trải nghiệm cũng rẻ hơn nhiều các xe trước đây anh mua, khi chỉ hơn 25 tỷ đồng. Trong buổi lễ bàn giao chiếc xe Rolls-Royce Spectre này, Minh Nhựa đã không giấu được cảm xúc khi nhớ về hành trình đồng hành cùng người vợ 2 trong suốt 13 năm qua, đây cũng được xem là món quà kỷ niệm cho ngày anh cầu hôn người phụ nữ đang chung sống với mình. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Spectre của đại gia Minh Nhựa có màu sơn trắng, thể hiện sự đẳng cấp, quý phái cho dòng xe này, và màu trắng cũng đang được con trai đại gia Phạm Văn Mười lựa chọn khá nhiều, trong bộ sưu tập xe. Điểm nhấn của chiếc xe Rolls-Royce Spectre này có logo phát sáng, chỉ đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam. Trên lưới tản nhiệt huyền thoại của một mẫu xe Rolls-Royce, chiếc coupe siêu sang chạy bằng điện Spectre này lại sở hữu logo Spirit of Ecstasy không phải bằng bạc hay mạ vàng quen thuộc mà là bằng chất liệu polycarbonate, hay nói dễ hiểu hơn là phát sáng vào ban đêm. Logo mới cũng là 1 trong 3 tuỳ chọn của logo Spirit of Ecstasy do hãng xe siêu sang Anh quốc đưa ra bên cạnh những chiếc logo bằng bạc hay mạ vàng lấp lánh. Logo Spirit of Ecstasy bằng chất liệu polycarbonate trong suốt sẽ trở nên bắt mắt hơn khi màn đêm buông xuống do có thể phát sáng hay đổi màu sắc. Diện mạo của Rolls-Royce Spectre có thể cho ta cảm thấy chiếc xe điện này vẫn mang dáng dấp của 1 chiếc xe Rolls-Royce Wraith ngoại trừ đèn pha và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, la-zăng, đèn hậu đã được thiết kế lại hoàn toàn, chừng đó thay đổi là không đủ lớn, mạnh mẽ và chất xám cho 1 mẫu xe được mệnh danh đánh dấu cột mốc hoàn toàn mới cho hãng xe Rolls-Royce. Rolls-Royce bỏ vào chút hồn cho Spectre qua đôi mắt rất cuốn, đây là lần đầu hãng xe Anh quốc đặt đèn pha với vị trí thấp đến vậy, và cũng là chiếc Rolls-Royce duy nhất có dải đèn LED chiếu sáng ban ngày đặt trên đèn pha, cụ thể là ngang bằng với đỉnh của lưới tản nhiệt lò sưởi của xe. Tiếp đến là việc lưới tản nhiệt có hình đền Pantheon đặc trưng hoặc nhiều người thấy nó giống lò sưởi vẫn xuất hiện nhưng được làm nhỏ lại, vừa đủ tinh tế để nhận ra phong cách đặc trưng của Rolls-Royce. Phía dưới xe có hốc gió trải dài hết đầu xe và tích hợp thêm 1 cánh lướt gió nhỏ, sau cùng vẫn là logo Spirit of Ecstasy nằm trên mũi xe nhưng sửa đổi chiều cao ngắn hơn 1,7 cm cùng 1 số chi tiết khác, nhờ đó, hệ số cản của xe chỉ 0,25Cd, trở thành mẫu xe Rolls-Royce có hiệu suất khí động học tốt nhất. Spectre năng động hơn các mẫu xe đang bán trên thị trường của hãng khi nhìn từ bên hông, điều này thể hiện rõ qua nẹp sườn thể thao, và bộ la-zăng kích thước 23 inch thiết kế rất táo bạo, không theo khuôn mẫu như đa số các dòng xe khác. Đuôi xe gây ấn tượng mạnh nhất chính là cụm đèn hậu LED ma trận, nhìn vào đã biết ngay là Rolls-Royce Spectre. Thuộc bản coupe, nên Rolls-Royce Spectre sở hữu cửa mở ngược. Ở kích thước, Rolls-Royce Spectre là mẫu xe coupe 4 chỗ hai cửa, có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của thân xe lần lượt là 5.453/2.080/1.559 mm, chiều dài cơ sở 3.210 mm, bán kính quay vòng 12,7m và trọng lượng không tải 2.975 kg. Rolls-Royce Spectre được trang bị cửa trang trí bằng gỗ Canadel. Các tấm gỗ veneer tinh tế, được làm từ một tấm gỗ duy nhất, được đặt chính xác ở góc 55 độ, tạo thêm nét năng động cho cabin. Màu trắng tinh tế sang trọng (Grace White), cũng như nội thất bọc da và các chi tiết trang trí màu đỏ đam mê (Ardent Red) bắt mắt, tay nghề thủ công tuyệt đỉnh tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo. Hình thêu trên tựa đầu, đường viền màu tương phản của bảng điều khiển và đường chỉ khâu đều được trang trí bằng các chi tiết hồng Peony Pink, ốp gỗ veneer làm từ vật liệu gỗ sồi Tudor có lỗ rỗng và biểu ngữ trang trí bằng gỗ trên vô lăng, thể hiện sự sang trọng cực độ ở mọi nơi. Việc lắp đặt pin được thiết kế cẩn thận mang lại cho Rolls-Royce Spectre một sàn xe phẳng, không chỉ có vị trí ngồi thấp hơn mà còn cung cấp cho pin chức năng bổ sung, nghĩa là làm vật liệu giảm tiếng ồn có trọng lượng gần 700 kg, nó tạo ra trải nghiệm yên tĩnh mang tính biểu tượng của Rolls-Royce. Có thể nói, những gì tinh hoa nhất mà Rolls-Royce có được trong hàng thập kỷ qua đều xuất hiện trên chiếc xe điện Rolls-Royce Spectre, xe vẫn có chi tiết trang trí bầu trời đầy sao trên trần cũng như bảng táp-lô, đối diện ghế phụ, giống Rolls-Royce Ghost mới nhưng thay bằng chữ Spectre, cuối cùng hãng còn làm ra cây dù trùng màu với ngoại thất xe. Minh Nhựa chọn tông màu xanh-trắng cho nội thất, nhìn rất sang nhưng dây đai an toàn màu đồng lại được cho không ăn nhập, không rõ ý đồ của con trai đại gia Phạm Văn Mười khi chọn chi tiết này là gì. Bảng táp lô của xe vẫn là màu đen huyền bí, vô lăng 2 màu đen và xanh, khá tương phản. Rolls-Royce Spectre mới bàn giao cho Minh Nhựa sở hữu động cơ điện, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 577 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Xe điện đầu tiên của Rolls-Royce có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100km/h chỉ trong 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn là 250 km/h. Xe chạy được 515 km theo chu trình thử nghiệm của EPA tại Mỹ, tức có thể phượt từ Sài Gòn đi Nha Trang chỉ sau 1 lần sạc đầy pin. Hãng xe Anh quốc chia sẻ 515 km là quá đủ cho khách hàng của mình sau khi nghiên cứu đầy đủ, bởi "thượng đế" của Rolls-Royce trong garage có vài chiếc xe trong garage, nên việc họ thường xuyên phải lái Rolls-Royce Spectre ra đường không nhiều. Video: Giới thiệu xe siêu sang Rolls-Royce Spectre chạy điện.

