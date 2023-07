Cận cảnh ôtô điện mini Trung Quốc nhập lậu dưới 100 triệu tại Hà Nội

Dòng xe ôtô mini điện Trung Quốc này hiện đang được một garage xe cũ trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) bày bán. Giá giao đến tay khách hàng chưa đến 100 triệu đồng. Chiếc xe điện Trung Quốc siêu rẻ này có ngoại hình "bé hạt tiêu", nhỏ hơn rất nhiều so với các dòng xe hạng A hiện có trên thị trường. Kích thước dài x rộng x cao của xe khoảng 2,6 x 1,2 x 1,6 (m). Dòng xe ôtô mini chạy điện này có nguồn gốc từ Trung Quốc, không rõ thương hiệu sản xuất. Tra cứu thông tin dựa trên dòng chữ in trên logo cũng không thấy chi tiết nào chỉ ra điểm đáng tin cậy của chiếc xe. Khách khi mua xe được cung cấp một tập tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung và thông số kỹ thuật. Phần cột cửa kính màu đen, các chi tiết sạc, đèn... của xe được làm đơn giản giống như xe đồ chơi trẻ em. Các chi tiết bên ngoài được lắp ráp khá thô sơ, độ hoàn thiện kém, đặc biệt những khu vực có điểm tiếp nối. Xe có cấu hình 4 cửa, 2 hàng ghế tương tự phong cách của mẫu xe điện Wuling HongGuang MiniEV và VinFast VF3 mới ra mắt gần đây. Theo lời người bán, chiếc ôtô điện Trung Quốc nhập lậu này phù hợp đi loanh quanh ở quê hoặc trong đô thị. Tuy nhiên, theo quy định tại Việt Nam, những chiếc xe không làm thủ tục đăng kiểm và sẽ không được phép lưu thông. Bên trong khoang lái không có hệ thống điều hòa mà làm mát bằng quạt, bật tắt thông qua công tắc. Vô lăng khá nặng tay, phía sau có màn hình nhỏ hiển thị thông tin cơ bản. Hệ thống giải trí và các tính năng khác sơ sài, chỉ ngang những chiếc ôtô ra mắt cách đây 20 năm. Xe sử dụng phanh tay cơ khí với chức năng khóa phanh chân. Lái thử một đoạn đường trong nội đô, chiếc xe cho cảm giác như một số mẫu xe điện vận hành trong nội đô hay xe chuyên dụng ở sân golf. Dưới ghế xe là nơi đặt ắc-quy với khả năng di chuyển lên tới 100km/lần sạc (theo giới thiệu của người bán). Thời gian sạc đầy bình điện cho xe là 10 tiếng. Củ sạc rất giống với loại sử dụng cho xe đạp điện. Mô-tơ đặt ở cầu sau một cách lộ thiên. Khoang máy rỗng không, chỉ có vài dây điện liên quan đến hệ thống đèn, còi. Kính bên cửa xe chỉnh cơ. Camera lùi chất lượng hiển thị kém.Giá ôtô điện Trung Quốc nhập lậu được bán tại Việt Nam khá rẻ, từ 70-90 triệu đồng nhưng thực chất chỉ từ 8.000-13.000 nhân dân tệ (khoảng 30-45 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Chính vì vậy, do giá rẻ nên nhiều người dễ dàng bỏ qua tính pháp lý và chất lượng của xe. Vấn đề lớn nhất khi điều khiển những mẫu xe điện nhập lậu này chính là không được đăng kiểm và đeo biển chính là hành vi vi phạm pháp luật. Thậm chí, nếu điều khiển xe gây tai nạn còn có thể bị phạt tiền từ 30-100 triệu đồng và bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù từ 3-10 năm theo điều 260 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017. Video: Xe ôtô điện mini Trung Quốc chưa tới 100 triệu tại Việt Nam.

