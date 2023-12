Cận cảnh Ora 07 từ 912 triệu đồng của Trung Quốc, "đấu" Toyota Camry

Vào hồi đầu tháng 12 năm nay, hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors (GWM) đã chính thức giới thiệu mẫu ô tô điện mới mang tên Ora 07 tại Thái Lan. Đây chính là mẫu xe Ora Grand Cat tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là mẫu ôtô điện thứ 2 của thương hiệu Ora tại Thái Lan, sau Good Cat. So với Good Cat, Ora 07 2024 chạy điện có kích thước lớn hơn và giá bán cũng cao hơn. Mẫu ô tô điện này được bán ra tại Thái Lan với 2 phiên bản là Long Range và Performance. Giá xe Ora 07 2024 tương ứng cho 2 phiên bản là 1,299 triệu Baht (khoảng 912 triệu đồng) và 1,499 triệu Baht (1,052 tỷ đồng). Được định vị trong phân khúc sedan hạng D, Ora 07 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.871 x 1.862 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Như vậy, mẫu xe điện Trung Quốc này có kích thước ngang ngửa Toyota Camry và Honda Accord. Là đối thủ của BYD Seal ở Thái Lan, Ora 07 sở hữu ngoại hình đậm chất cổ điển và gợi liên tưởng đến xe sang Porsche Panamera. Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa Ora 07 và Porsche Panamera qua khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu ô tô Trung Quốc này được trang bị đèn pha hình bầu dục với dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh. Đầu xe của Ora 07 gần như đóng kín hoàn toàn, chỉ có hốc gió trung tâm hẹp và khe gió hai bên, trang trí bằng nẹp mạ crôm. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế khá mượt mà với tay nắm cửa ẩn và đường dập gân uốn cong, kéo dài từ chắn bùn trước đến cửa sau. Theo thương hiệu Trung Quốc, Ora 07 có hệ số lực cản không khí thấp, chỉ 0,22 Cd. Đằng sau xe, Ora 07 sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế hình bầu dục tương tự đèn pha và được bao quanh bằng viền mạ crôm. Điểm nhấn ở khu vực này là cánh gió đuôi có thể tự động mở lên khi xe chạy ở vận tốc trên 70 km/h, tạo ra lực ép 20 kg xuống mặt đường. Ở bản Long Range tiêu chuẩn, xe được trang bị đèn pha LED tự động bật/tắt và tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, tính năng đèn chờ dẫn đường, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, tay nắm cửa chỉnh điện cũng như vành hợp kim 18 inch. Trong khi đó, bản Performance tạo sự khác biệt bằng vành hợp kim 19 inch. Bên trong Ora 07 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi, kết hợp giữa chất liệu da và kim loại, tạo cảm giác cao cấp. Những chi tiết kim loại được áp dụng cho nhiều chi tiết trong xe như vô lăng, viền mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, tay nắm cửa, tapi cửa và trên ghế. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe điện này cũng được thiết kế theo hơi hướng cổ điển. Tất nhiên, xe không thiếu những trang bị hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch... Vô lăng chỉnh 4 hướng, cần số nằm sau cụm vô lăng, ghế trước chỉnh điện 4 hướng... màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A/Type C, hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống âm thanh 11 loa với amply rời, đèn viền trang trí, điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua WiFi. Với bản Performance, xe có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng/nhớ vị trí, ghế trước massage/thông hơi, hệ thống khử trùng nội thất bằng tia UV, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Infinity 11 loa và cửa cốp chỉnh điện tích hợp cảm biến đá cốp. Tương tự trang bị tiện nghi, tính năng an toàn của Ora 07 tại Thái Lan cũng khá đầy đủ với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động trên đường thẳng/tại giao lộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 4 cảm biến trước. 4 cảm biến sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, phanh sau va chạm và cảnh báo áp suất lốp. Bản Performance cao cấp sẽ có thêm hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ lùi tự động, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau. Ora 07 được trang bị 1 mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 340 Nm ở bản Long Range. Pin của bản này là loại lithium-ion ternary với dung lượng 83,499 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 640 km sau một lần sạc đầy pin. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất sạc lên đến 88 kW. Trong khi đó, phiên bản Performance được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Bản Performance cũng dùng pin tương tự bản Long Range nhưng phạm vi di chuyển giảm xuống còn 550 km. Ngoài ra, Ora 07 phiên bản Performance còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cùng 6 chế độ lái là Eco, Well Being, Normal, Sport, Sport+ và Individual. Video: Gới thiệu mẫu xe điện Ora 07 của Trung Quốc tại Thái Lan.

Vào hồi đầu tháng 12 năm nay, hãng xe Trung Quốc Great Wall Motors (GWM) đã chính thức giới thiệu mẫu ô tô điện mới mang tên Ora 07 tại Thái Lan. Đây chính là mẫu xe Ora Grand Cat tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là mẫu ôtô điện thứ 2 của thương hiệu Ora tại Thái Lan, sau Good Cat. So với Good Cat, Ora 07 2024 chạy điện có kích thước lớn hơn và giá bán cũng cao hơn. Mẫu ô tô điện này được bán ra tại Thái Lan với 2 phiên bản là Long Range và Performance. Giá xe Ora 07 2024 tương ứng cho 2 phiên bản là 1,299 triệu Baht (khoảng 912 triệu đồng) và 1,499 triệu Baht (1,052 tỷ đồng). Được định vị trong phân khúc sedan hạng D, Ora 07 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.871 x 1.862 x 1.500 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Như vậy, mẫu xe điện Trung Quốc này có kích thước ngang ngửa Toyota Camry và Honda Accord. Là đối thủ của BYD Seal ở Thái Lan, Ora 07 sở hữu ngoại hình đậm chất cổ điển và gợi liên tưởng đến xe sang Porsche Panamera. Có thể thấy rõ sự tương đồng giữa Ora 07 và Porsche Panamera qua khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu ô tô Trung Quốc này được trang bị đèn pha hình bầu dục với dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh. Đầu xe của Ora 07 gần như đóng kín hoàn toàn, chỉ có hốc gió trung tâm hẹp và khe gió hai bên, trang trí bằng nẹp mạ crôm. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp thiết kế khá mượt mà với tay nắm cửa ẩn và đường dập gân uốn cong, kéo dài từ chắn bùn trước đến cửa sau. Theo thương hiệu Trung Quốc, Ora 07 có hệ số lực cản không khí thấp, chỉ 0,22 Cd. Đằng sau xe, Ora 07 sở hữu cụm đèn hậu với thiết kế hình bầu dục tương tự đèn pha và được bao quanh bằng viền mạ crôm. Điểm nhấn ở khu vực này là cánh gió đuôi có thể tự động mở lên khi xe chạy ở vận tốc trên 70 km/h, tạo ra lực ép 20 kg xuống mặt đường. Ở bản Long Range tiêu chuẩn, xe được trang bị đèn pha LED tự động bật/tắt và tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, tính năng đèn chờ dẫn đường, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù LED, đèn hậu LED, tay nắm cửa chỉnh điện cũng như vành hợp kim 18 inch. Trong khi đó, bản Performance tạo sự khác biệt bằng vành hợp kim 19 inch. Bên trong Ora 07 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi, kết hợp giữa chất liệu da và kim loại, tạo cảm giác cao cấp. Những chi tiết kim loại được áp dụng cho nhiều chi tiết trong xe như vô lăng, viền mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, tay nắm cửa, tapi cửa và trên ghế. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe điện này cũng được thiết kế theo hơi hướng cổ điển. Tất nhiên, xe không thiếu những trang bị hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,25 inch... Vô lăng chỉnh 4 hướng, cần số nằm sau cụm vô lăng, ghế trước chỉnh điện 4 hướng... màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A/Type C, hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống âm thanh 11 loa với amply rời, đèn viền trang trí, điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua WiFi. Với bản Performance, xe có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng/nhớ vị trí, ghế trước massage/thông hơi, hệ thống khử trùng nội thất bằng tia UV, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Infinity 11 loa và cửa cốp chỉnh điện tích hợp cảm biến đá cốp. Tương tự trang bị tiện nghi, tính năng an toàn của Ora 07 tại Thái Lan cũng khá đầy đủ với hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp, camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động trên đường thẳng/tại giao lộ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 4 cảm biến trước. 4 cảm biến sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, phanh sau va chạm và cảnh báo áp suất lốp. Bản Performance cao cấp sẽ có thêm hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, hỗ trợ lùi tự động, 6 cảm biến trước và 6 cảm biến sau. Ora 07 được trang bị 1 mô-tơ điện mạnh 204 mã lực và 340 Nm ở bản Long Range. Pin của bản này là loại lithium-ion ternary với dung lượng 83,499 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 640 km sau một lần sạc đầy pin. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất sạc lên đến 88 kW. Trong khi đó, phiên bản Performance được trang bị 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 680 Nm. Bản Performance cũng dùng pin tương tự bản Long Range nhưng phạm vi di chuyển giảm xuống còn 550 km. Ngoài ra, Ora 07 phiên bản Performance còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD cùng 6 chế độ lái là Eco, Well Being, Normal, Sport, Sport+ và Individual. Video: Gới thiệu mẫu xe điện Ora 07 của Trung Quốc tại Thái Lan.