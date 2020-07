Cận cảnh Nissan X-Trail V-Series 2020 từ 913 triệu tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Nissan X-Trail V-Series mới là mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại bậc nhất trong phân khúc Crossover 5+2. Những công nghệ độc đáo là thứ tạo nên sức hút của X-Trail, đó là Hệ thống Kiểm soát khung gầm chủ động (ACC); hệ dẫn động bốn bánh AllMode 4x4-I; Ghế lái không trọng lực (Zero Gravity Seat) và nhiều tiện ích khác bên trong khoang nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc. Hệ thống ACC được Nissan phát triển riêng cho X-Trail, mẫu xe tiêu biểu thể hiện thông điệp Chuyển động thông minh của hãng xe Nhật Bản. Ý nghĩa cốt lõi của Chuyển động thông minh – Inteligent Mobility là biến phương tiện di chuyển hàng ngày thành những người bạn đồng hành tin cậy và mang lại trải nghiệm đầy hứng khởi cho chủ xe. Hệ thống Kiểm soát khung gầm chủ động của Nissan X-Trail thế hệ mới là sự tổng hòa của 3 công nghệ: Hệ thống Kiểm soát lái chủ động – Active Ride Control; Hệ thống Kiểm soát phanh động cơ chủ động (Active Engine Brake) và Hệ thống Kiểm soát vào cua chủ động (Active Trace Control). Bên cạnh Hệ thống Kiểm soát khung gầm chủ động, hệ dẫn động bốn bánh AllMode 4x4-i cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại những hành trình thú vị và an toàn. Nissan X-Trail sở hữu khối động cơ 4 xy-lanh 2.5L 170 mã lực khá mạnh mẽ, nhưng việc truyền tải trọn vẹn công suất động cơ xuống mặt đường thì được quyết định bởi hệ dẫn động 4 bánh thông minh AllMode 4x4-i. AllMode 4x4-i có chế độ tự động rất ưu việt. Khi đi chuyển trong phố, hoặc thậm chí khi di chuyển ổn định trên cao tốc với tốc độ 100 km/h, toàn bộ lực kéo động cơ được truyền lên hai bánh trước giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Khi gặp đường trơn trượt, khi vào cua gấp hoặc khi người lái đạp thốc ga khi đề pa, hệ thống chuyển sang chế độ 50:50 – phân bổ đều lực kéo trước sau để xe hoạt động an toàn, hiệu quả hơn. Hệ dẫn động bốn bánh AllMode 4x4-I có thể phản ứng chỉ trong vài mili-giây, nhanh hơn 30 lần so một cái chớp mắt! Việc phân bổ lực kéo trước – sau được thực hiện tự động bởi vi sai trung tâm điều khiển điện tử. X-Trail V-Series còn được trang bị khóa vi sai trung tâm giúp cố định tỷ lệ phân bổ lực kéo ở cả 4 bánh nhằm giúp xe chinh phục địa hình khó như dốc bập bênh hay bùn lầy. Xe có khoảng sáng gầm xe lên tới 210 mm cùng góc tới 24,8 độ, góc thoát 17,3 độ. Những thông số trên giúp X-Trail tự tin vượt qua nhiều loại địa hình khó khăn. Tính năng hữu ích này tiếp tục thể hiện nỗ lực nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào từng chiếc xe của Nissan. Sử dụng những thông tin được thu thập trên bởi NASA, Nissan đã hợp tác với Phòng thí nghiệm Yamazaki ở trường Đại học Keio để chế tạo nên ghế Zero Gravity. Bí quyết chính để ghế Zero Gravity có thể hoàn thành nhiệm vụ giảm sự mệt mỏi khi ngồi lâu, nằm ở việc nó giúp đưa người ngồi vào một tư thế gần sát với tư thế thả lỏng tự nhiên nhất Nissan X-Trail là một trong những chiếc Crossover đầu tiên tại Việt Nam có cấu hình ghế ngồi 5+2. Với hàng ghế thứ ba, X-Trail thực sự trở thành một chiếc xe gia đình đúng nghĩa với một khoang nội thất rộng rãi và vô cùng linh hoạt. Hàng ghế thứ 3 có thể điều chỉnh độ ngả lưng hoặc gập phẳng hoàn toàn để mở rộng khoang chứa đồ. Bên cạnh đó, cửa khoang hành lý phía sau có thể đóng/mở điện và có cảm biến đóng mở cửa tự động. Những tiện ích khác như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama rộng nhất phân khúc hay tính năng mở cốp tự động cũng là điểm nhấn của Nissan X-Trail V-Series. Chưa dừng lại ở đó, hệ thống camera quan sát xung quanh xe AVM (Around View Monitor) cũng là một tính năng khiến Nissan X-Trail nổi bật hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống camera quan sát xung quanh xe là trang bị an toàn cao cấp đặc biệt hữu ích khi lùi/đỗ xe, giúp người lái dễ dàng xác định vị trí, khoảng cách của xe đối với các vật cản từ góc nhìn 360 độ để từ đó có những thao tác lái chính xác. Hình ảnh ngoại cảnh được thu trực tiếp nhờ 4 camera góc rộng có độ phân giải cao được lắp đặt ở 4 phía của xe. Chuỗi tín hiệu hình ảnh từ 4 camera sẽ được xử lý và truyền tải đến màn hình màu hiển thị đa thông tin 10 inch với độ phân giải cao được chia làm hai khung hình đầy trực quan và sắc nét. Hệ thống cảnh báo điểm mù cũng là một trang bị được nhiều khách hàng Việt Nam đánh giá cao. Với hàng loạt tính năng an toàn và tiện nghi đáng giá, Nissan X-Trail là một trong những mẫu xe gia đình đáng mua nhất hiện nay. Giá xe Nissan X-Trail V-Series 2020 bán ra từ 913 đến 993 triệu đồng tương đương với 2 phiên bản 2.0SL Luxury và 2.5SV Luxury. Tại thị trường Việt Nam, xe cạnh tranh với hai đối thủ Mazda CX5 hay Honda CRV. Video: Chi tiết Nissan X-Trail V-Series 2020 thế hệ mới.

