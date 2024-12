Quang Linh Vlog lần đầu tiên nhuộm màu tóc nổi khiến fan bất ngờ

Mới đay, Quang Linh Vlogs khiến nhiều người bất ngờ với giao diện mới toanh. Theo đó, nam Youtuber đã đầu tư nhuộm mái tóc màu đỏ cực kỳ nổi bật để góp mặt tỏng một phiên livestream. Không chỉ vậy, anh chàng cũng thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc so với hình ảnh trước đây. Chàng trai Nghệ An mặc chiếc áo lưới ở phía trong, bên ngoài khoác áo da đỏ cực nổi bật. Những ngày trước, netizen cũng xôn xao khi anh chàng hé lộ một vài khoảnh khắc mới, tự gọi mình là "anh trai" sắp debut. Màn thay đổi giao diện này của Quang Linh khiến nhiều người liên tưởng đến chương trình thực tế đang hot dạo gần đây là "Anh trai say hi". Trong phiên livestream, Quang Linh cùng các anh em trong team lầy lội hết mức, khiến người xem phải bật cười. Trước đây, Quang Linh cũng không ít lần xuất hiện với những hình ảnh khó đỡ không màng đến hình tượng. Tuy nhiên, bên cạnh các ý kiến khen ngợi sự nỗ lực của Quang Linh cùng team khi luôn cố gắng mang đến sự mới lạ với người xem, thì cũng có ý kiến cho rằng thời gian gần đây anh chàng đang đi "hơi xa", "ngày càng lố", mong anh chàng tiết chế lại bớt để giữ được hình ảnh chân chất ngày xưa. Được biết, hình ảnh mái tóc đỏ nổi bật lần này của Quang Linh thực chất là xịt màu lên tóc chứ anh chàng không nhuộm tóc thật. Quang Linh Vlogs là cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích những câu chuyện đầy cảm hứng về cuộc sống ở châu Phi. Với kênh YouTube cùng tên, anh chàng đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả bằng những thước phim chân thật, giản dị về cuộc sống thường ngày tại Angola. Anh được yêu mến bởi những thước phim ghi lại cuộc sống bình dị của anh cùng người dân ở Angola. (Ảnh: Tiktok, FBNV)

