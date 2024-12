Bà xã tiểu thư của Trí Thịt Bòa khoe visual đẹp không tì vết

Mới đây, đám cưới của cặp đôi Trí Thịt Bòa (Trí Phan, SN 1997) và Hà My đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Là nhân vật chính của lễ cưới, Hà My thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, rạng ngời tựa như nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Tiểu thư sinh năm 1997 diện chiếc váy cưới được thiết kế hiện đại, bồng bềnh, không quá lấp lánh nhưng vẫn mang đậm vibe công chúa “xé truyện bước ra”. Không những thế, nhiều người còn dành lời khen cho kiểu tóc, trang điểm của Hà My bởi nhìn cô nàng thực sự nổi bật, là nhân vật chính trong bữa tiệc hạnh phúc của mình. Lễ cưới được cặp đôi tổ chức theo kiểu truyền thống, với sự góp mặt của gia đình hai bên, họ hàng, các khách mời thân thiết. Trước đó, vào ngày 30/7, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng bên gia đình, người thân và những bạn bè thân thiết. Cả hai lựa chọn tone đỏ - hồng cho ngày trọng đại của mình, không gian trang trí thanh lịch, trang nhã. Hà My ghi điểm trong mắt netizen với visual nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chất tiểu thư. Chuyện tình của nàng tiểu thư Hà My cùng Trí Thịt Bòa được nhiều người ngưỡng mộ vì quá đẹp đôi. Cuối năm ngoái, màn cầu hôn của Trí Thịt Bò với Hà My từng khiến mạng xã hội xôn xao. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, đám cưới của cặp đôi Trí Thịt Bòa (Trí Phan, SN 1997) và Hà My đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Là nhân vật chính của lễ cưới, Hà My thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài xinh đẹp, rạng ngời tựa như nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Tiểu thư sinh năm 1997 diện chiếc váy cưới được thiết kế hiện đại, bồng bềnh, không quá lấp lánh nhưng vẫn mang đậm vibe công chúa “xé truyện bước ra”. Không những thế, nhiều người còn dành lời khen cho kiểu tóc, trang điểm của Hà My bởi nhìn cô nàng thực sự nổi bật, là nhân vật chính trong bữa tiệc hạnh phúc của mình. Lễ cưới được cặp đôi tổ chức theo kiểu truyền thống, với sự góp mặt của gia đình hai bên, họ hàng, các khách mời thân thiết. Trước đó, vào ngày 30/7, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi ấm cúng bên gia đình, người thân và những bạn bè thân thiết. Cả hai lựa chọn tone đỏ - hồng cho ngày trọng đại của mình, không gian trang trí thanh lịch, trang nhã. Hà My ghi điểm trong mắt netizen với visual nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chất tiểu thư. Chuyện tình của nàng tiểu thư Hà My cùng Trí Thịt Bòa được nhiều người ngưỡng mộ vì quá đẹp đôi. Cuối năm ngoái, màn cầu hôn của Trí Thịt Bò với Hà My từng khiến mạng xã hội xôn xao. (Ảnh: FBNV)