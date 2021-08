Cận cảnh Nissan Terra 2021 cao cấp 1,025 tỷ đồng sắp về Việt Nam

Sau thị trường Trung Đông, Nissan Terra 2021 mới đã ra mắt ở Thái Lan – lần đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Bởi vì nhà máy của hãng Nissan lắp ráp và cung cấp xe cho thị trường Đông Nam Á nằm ở Thái Lan. So với phiên bản đang bán ở Trung Đông, Nissan Terra 2021 ở Thái Lan được trang bị nhiều "đồ chơi" hơn. Chính vì thế, Nissan Thái Lan đã “mạnh tay” khi làm sản phẩm Terra 2021. Ở Thái Lan, giá xe Nissan Terra 2021 được bán ra 3 phiên bản có mức tương đương từ khoảng 820 đến 1,025 tỷ đồng, đây là tầm giá hấp dẫn nếu so về động cơ và trang bị với các đối thủ cùng phân khúc. Phiên bản 2.3 Twin Turbo VL 4WD 7AT có giá bán 1.499.000 baht (khoảng 1,025 tỷ đồng). Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Terrra 2021. Xe đi kèm với nhiều trang bị mới ở ngoại thất như đèn pha 4 bi-LED, tự động bật tắt, đèn sương mù LED. Mâm xe thiết kế mới, trang bị phanh đĩa cho 4 bánh và cốp sau có chức năng đá mở cốp. Mẫu xe SUV Nissan Terra 2021 được trang bị tiêu chuẩn động cơ dầu 4cyl dung tích 2.3L tăng áp kép (twin-turbo) cho công suất cực đại 190 mã lực tại vòng tua máy 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm đạt được tại dải vòng tua máy từ 1.500 - 2.500 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 7 cấp (7AT). Phiên bản này sử dụng hệ dẫn động 2 cầu (4x4), có khoá vi sai cầu sau Ở Thái Lan, Terra 2021 không có phiên bản máy xăng. Chính vì thể, khả năng cao, Nissan Terra 2021 về Việt Nam (nhập Thái) trong tương lai gần sẽ loại bỏ động cơ xăng 2.5L – cấu hình động cơ không được đánh giá cao về công suất và tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra, ghế ngồi được bọc Da với 2 tông màu để lựa chọn gồm Be và Đen/Đỏ. Ghế ngồi có đường chỉ khâu hoạ tiết hình quả trám mang phong cách sang trọng. Ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng. Bên cạnh các hệ thống an toàn chủ động và bị động. Terra 2021 còn có các trang bị hiện đại như hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (IFCW), hỗ trợ phanh khẩn cấp (IEB), cảnh báo điểm mù (BSW), cảnh báo chệch làn (LDW) và phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), gương chiếu hậu thông minh (i-RVM), màn hình 360 độ (AVM) và hơn nữa. Trang bị của Nissan Terra 2021 không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Nếu nhà nhập khẩu mới của Nissan Việt Nam đưa Nissan Terra 2021 về thị trường Việt, giữ nguyên trang bị và động cơ dầu 2.3L tăng áp kép. Bên cạnh định giá phù hợp, không chênh lệch quá cao so với thị trường Thái Lan thì Terra 2021 sẽ có tiềm năng cạnh tranh rất lớn. Cụ thể hơn, phiên bản Nissan Terra 2.3 Twin Turbo VL 4WD 7AT có giá 1,025 tỷ đồng ở Thái Lan. Nếu về Việt Nam mức giá rơi vào khoảng 1,2 tỷ đồng, thì Terra VL 2021 chắc chắn sẽ có giá bán cạnh tranh tốt với Ford Everest Titanium 1,399 tỷ đồng hay Toyota Fortuner 2.8 Legender 1,426 tỷ đồng. Hy vọng Terra 2021 sẽ “đổi vận” nếu nhà nhập khẩu có chính sách cạnh tranh tốt “biết người biết ta”. Video: issan Terra 2021 phiên bản cao cấp giá 1,025 tỷ đồng.

