Cận cảnh Mitsubishi Triton Ironman 4×4 địa hình siêu hầm hố

Hãng chuyên nâng cấp xe địa hình Ironman 4×4 vừa qua đã cho ra mắt bộ phụ kiện địa hình nâng cấp cho mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton/L200 thế hệ thứ sáu, từ đây giúp nâng cao vẻ ngoài và tăng khả năng sử dụng cũng như tính cơ động của xe so với nguyên bản. Thương hiệu Ironman 4×4 độ Mitsubishi Triton 2024 với tổng cộng 3 tùy chọn nâng cấp phần cản trước với 3 thiết kế khác nhau. Cả ba tùy chọn này đều được hoàn thiện bằng thép sơn tĩnh điện và tích hợp các trang bị an toàn cho phần cản va của xe bán tải tiêu chuẩn. Loại cơ bản được hoàn thiện với các chi tiết đơn giản hóa ngoài ra có một số vị trí chờ để lắp thêm các trang bị bổ sung theo nhu cầu của người dùng. Phiên bản cao cấp hơn Deluxe có trang bị đèn LED bổ sung, điểm móc kéo xe và giá treo ăng-ten kép. Cuối cùng, phiên bản cản Raid có thiết kế khác biệt, bổ sung thêm hốc hút gió dạng tổ ong nhưng lại được loại bỏ đi phần khung thép bảo vệ cản trước của xe. Ở phần cản phía sau, xe cũng được trang bị thanh cản bằng thép tích hợp các điểm móc. Nhằm tăng thêm vẻ hầm hố cho ngoại thất xe, người dùng có thể lựa chọn thêm phần mở rộng chắn bùn và trang bị này sẽ thích hợp hơn nếu người dùng lựa chọn nâng cấp bánh xe to hơn. Thương hiệu cũng sẽ cung cấp hàng loạt tùy chọn trang bị hệ thống treo địa hình để người dùng xe có thể lựa chọn ra trang bị phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Ironman 4×4 cũng công bố giá bán với phiên bản cản trước Deluxe sẽ có giá bán 1.691 Đô, tiếp theo là cản trước Raid có giá bán 1.518 Đô và rẻ nhất là cản trước cơ bản có giá bán 1.277 Đô. Bộ chắn bùn có giá khoảng 330 Đô, tấm cản bảo vệ phía sau được bán với giá 952 Đô. Cuối cùng, giá cho bộ hệ thống treo nâng cấp dao động trong khoảng từ 1.442 Đô đến 1.986 Đô tùy theo lựa chọn của người mua. Lô phụ kiện Ironman 4×4 đầu tiên cho Mitsubishi Triton L200 2024 mới dự kiến sẽ được tiến hành vào khoảng đầu tháng 7/2024. Hãng độ cũng công bố một số phụ kiện hiện đang được phát triển bao gồm mui xe, giá nóc, bệ bước chân, bảo vệ gầm xe và sẽ sớm công bố trong thời gian tới. Video: Xem trước bán tải Mitsubishi Triton 2024 sắp bán tại Việt Nam.

