Mitsubishi Xpander và Xforce bứt phá doanh số ngoạn mục tháng 4/2024

Video: Mitsubishi Xforce 2024 thiết kế ấn tượng, công nghẹ vượt trội.

Theo kết quả doanh số mới được công bố gần đây, kết thúc tháng 4/2024, Mitsubishi Xpander bán được 1.263 xe, tính luỹ kế 4 tháng đầu năm đạt 4.771 xe – top 2 xe bán chạy toàn thị trường. Trong khi đó, tân binh Mitsubishi Xforce 2024 đạt doanh số 806 xe bán ra tháng vừa qua và chỉ sau 2 tháng đã đạt doanh số 2.142 xe bàn giao đến tay khách hàng Việt.

So với tháng 3/2024, doanh số của Mitsubishi Xpander giảm 20% so với tháng 3/2024 vì nhiều lý do khách quan, nhưng vẫn dẫn đầu toàn thị trường ôtô Việt. Điều này một lần nữa chứng tỏ vị thế của Xpander – vị vua của phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam.

Kết thúc tháng 4/2024, cả Mitsubishi Xpander và Xforce đều đạt doanh số ấn tượng. Trong đó, Xpander dẫn đầu toàn thị trường còn Xforce đứng ở vị trí thứ sáu.

Sở hữu hàng loạt ưu điểm về thiết kế, khả năng vận hành, trang bị và giá bán hợp lý, Mitsubishi Xpander được các chuyên gia đánh giá là mẫu xe MPV toàn diện hàng đầu, là lựa chọn lý tưởng đồng hành cùng mỗi gia đình Việt.

So với các mẫu xe đối thủ cùng phân khúc, Xpander nổi bật nhờ thiết kế ngoại thất hiện đại, nội thất rộng rãi với 07 chỗ ngồi phù hợp nhu cầu sử dụng của gia đình; khoảng sáng gầm lớn nhất phân khúc cho khả năng vượt địa hình linh hoạt; hệ thống treo cứng cáp và ổn định mang lại cảm giác lái tốt hơn, thoải mái hơn trên mọi hành trình; khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng giá bán cạnh tranh, phù hợp với ngân sách của số đông người dùng Việt.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander đang được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L. Giá bán của Xpander dao động từ 560-658 triệu đồng, riêng mẫu Xpander Cross có giá 698 triệu đồng. Trong tháng 4, Xpander đang được hỗ trợ 50% phí trước bạ đi kèm nhiều quà tặng giá trị khác.

Tiếp nối thành công của người anh Xpander, Mitsubishi Xforce 2024 mới cũng đạt doanh số ấn tượng, hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm với các mẫu xe cùng phân khúc. Ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 1/2024 và mới được bàn giao những chiếc xe đầu tiên tới tay người dùng vào đầu tháng 3 nhưng ngay lập tức Xforce đã ghi dấu ấn với mức doanh số cực kỳ ấn tượng, liên tiếp lọt Top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Mitsubishi Xforce 2024 ghi nhận doanh số 806 xe bán ra tháng 4/2024 và chỉ sau 2 tháng đạt doanh số 2.142 xe bàn giao đến tay khách hàng Việt.

Việc Xforce đạt doanh số tốt ngay từ thời điểm bắt đầu gia nhập thị trường Việt Nam cũng không phải điều quá bất ngờ khi mẫu B-SUV của Mitsubishi cũng sở hữu thiết kế, trang bị và giá cả vượt trội trong phân khúc, được giới chuyên gia và người dùng đánh giá cao.

Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xforce được phân phối với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Trong đó, 3 phiên bản đầu có giá bán từ 559-680 triệu đồng. Riêng bản cao nhất Ultimate vẫn chưa được công bố giá bán.

Mitsubishi Xforce gây ấn tượng với thiết kế mượt mà, hiện đại, khỏe khoắn, mang đặc trưng của dòng SUV truyền thống. Danh sách trang bị tiện nghi cũng được đánh giá vượt trội với màn hình giải trí kích thước lớn 12.3 inch, kết hợp với màn hình thông tin kỹ thuật số 8 inch cho giao diện trực quan.

Đặc biệt, xe còn được trang bị tính năng chấm điểm người lái, giúp người dùng hiểu rõ và duy trì thói quen lái xe an toàn, tiết kiệm nhiên liệu. Chưa hết, lần đầu tiên, Xforce được trang bị hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, là kết quả của sự hợp tác giữa Mitsubishi Motors và tập đoàn Yamaha. Hệ thống âm thanh 8 loa này bao gồm loa tweeter hai bên trên cột A, loa âm trầm ở cửa phía trước và loa đồng trục ở cửa sau.

Trong tháng 5/2024, Xforce cũng có chương trình khuyến mãi hấp dẫn, tặng gói bảo dưỡng miễn phí 1 năm và nhiều phần quà tặng giá trị.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cốp chỉnh điện với tính năng đóng/mở cốp rảnh tay, hệ thống điều hoà tự động cho hai vùng độc lập, cửa gió cho hàng ghế sau, có tính năng Max Cool, lọc không khí nanoe™X.

Xforce được trang bị hệ thống hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp với động cơ 1.5L MIVEC, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu.

