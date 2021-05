Cận cảnh Mercedes V220d độ phong cách siêu sang Maybach VS680

Thị trường Việt Nam những năm qua đã rộ lên trào lưu độ ngoại thất phong cách xe siêu sang Mercedes-Maybach lấy cảm hứng từ dòng Mercedes-Maybach S-Class. Trên thực tế, xe “Mẹc” được độ nhiều nhất là dòng S-Class với đủ các thế hệ, thậm chí là hai dòng thấp hơn E-Class và C-Class... Tuy nhiên, đối với dòng MPV hạng sang Mercedes V-Class thì khá hiếm và chiếc V220d đời 2016 này là một ví dụ. Hiện tại, dòng MPV Mercedes-Benz V-Class hiện không có phiên bản xe siêu sang Mercedes-Maybach, mà chỉ có 2 dòng S-Class và gần đây nhất là GLS-Class (GLS 600 Maybach). Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản sở thích của chủ chiếc Mercedes-Benz V220d tại Việt Nam. Thoạt nhìn, có thể thấy chiếc V220d này đã được thực hiện nhiều nâng cấp và thay đổi nhỏ ở ngoại thất, trong đó bao gồm việc thay thế toàn bộ phần cản trước và lưới tản nhiệt “đồ chơi” dành cho S-Class Mercedes-Maybach - những đồ chơi này thường được nhập về từ Thái Lan hoặc Trung Quốc. Một số chi tiết nhỏ ngoại thất của xe như logo ở vị trí cột D, chữ dán đuôi xe..., ngoài ra thợ độ Việt còn khéo léo thêm bậc lên xuống với logo siêu sang đầy chất chơi giúp nó không khác gì chiếc xe "hàng xịn". Cuối cùng bộ mâm nguyên bản của V220d đã được đổi sang bộ mâm đa chấu mới cỡ 19 inch theo phong cách Maybach. Chiếc MPV Mercedes-Benz V200d về cơ bản vốn đã sở hữu nội thất khá sang trọng và cao cấp so với một mẫu xe van, tuy nhiên chủ xe đã quyết định độ lại toàn bộ nội thất của V-Class để khiến nó trở thành một căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi. Các chi tiết độ bên trong nội thất chủ yếu nằm ở phía sau bao gồm; ghế massage cao cấp chỉnh điện cho "ông chủ", đèn trần đổi màu, sàn gỗ, bàn làm việc, 2 màn hình giải trí cỡ lớn đa phương tiện,... Những chi tiết gây chú ý khác của xe như cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống rèm cửa phong cách xe siêu sang, hộc và khay đựng đồ uống cho khách Vip... Đáng chú ý là sàn xe cũng được thiết kế đẹp mắt với logo của thương hiệu Maybach. Chiếc MPV Mercedes-Benz V-Class 2016 độ này vẫn sử dụng động cơ dầu 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.1L cho công suất tối đa 163 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn 380Nm tại 1.400 – 2.400 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp (7G-TRONIC). Xe đi kèm với 4 chế độ lái: Tiết kiệm (Eco), Êm ái (Comfort), Thể thao (Sport) và Số tay (Manual). V220d được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như: phanh ABS, BAS, chống trượt khi tăng tốc (ASR), cân bằng điện tử (ESP) hay hệ thống cảnh báo mất tập trung… Tại thời điểm ra mắt năm 2016, giá xe Mercedes-Benz V220d 2016 bán ra chính hãng là 2,569 tỷ đồng. Nhờ nội thất rộng rãi, động cơ dầu bền bỉ kinh tế, trang bị an toàn cao, phiên bản V220d được nhiều khách hàng Việt đánh giá cao và lựa chọn làm phương tiện di chuyển lý tưởng cho các VIP hay cho doanh nghiệp. Có thể nói, chiếc Mercedes V220d độ Maybach VS680 này là một bản độ táo bạo và thuộc dạng hiếm trong tất cả các mẫu xe V-Class đang có mặt tại Việt Nam hiện nay. Trước đó, đại gia siêu xe Minh Nhựa cũng đã từng độ cho chiếc MPV hạng sang V-Class của mình với phong cách Black Crystal đầy cá tính. Video: Chi tiết MPV cao cấp - Mercedes-Benz V-Class độ siêu VIP.

