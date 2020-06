Cận cảnh Mercedes GLS 2020 "biến hình" thành Maybach G600

Mẫu SUV hạng sang Mercedes Maybach GLS 600 mới dược hãng xe Đức ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11/2019. Thuộc vào hàng đắt đỏ nhất của thương hiệu ngôi sao 3 cánh, Mercedes Maybach GLS 600 từng nhiều lần được đem ra so sánh với Rolls-Royce Cullinan dẫu so về giá cả thì chiếc xe sang của Anh có phần cao hơn khá nhiều. Do đó, hãng độ Hofele danh tiếng của Đức không dại gì lại chẳng đưa cái tên này vào danh mục đầu tư tiếp theo của mình. Theo như đó, hãng độ này sẽ sản xuất và phân phối phiên bản Mercedes GLS tiêu chuẩn được thay đổi “ăn theo” biến thể cao cấp Maybach GLS 600 sang chảnh. Chi tiết bản độ Maybach GLS 600 được Hofele công bố không lâu sau khi tung ra phiên bản Mercedes G-Class cấu hình 6 chỗ ngồi. Theo đó bản độ GLS sẽ có tên HGLS, là một trong số sản phẩm của dòng Ultimate Series của hãng độ này Về tổng thể, HGLS khác biệt so với bản gốc của nó ở nước sơn 2 tông màu đậm chất Maybach đi kèm bánh xe Hofele Mythos kích thước 22 inch nhiều chấu nhỏ. Một điểm khác biệt ở bản độ này đó là Hofele giữ lại thiết kế viền cửa sổ, cản trước và lưới tản nhiệt như trên bản GLS tiêu chuẩn, thêm vào đó là logo của hãng độ này (mong chỉ áp dụng với ảnh chụp quảng cáo chứ trông kỳ quá). Điểm nhấn của sự sang trọng đến chủ yếu từ nội thất xe. Để cạnh tranh với Maybach GLS 600, nội thất Hofele HGLS được bọc da nappa chất lượng cao, được khâu và đục lỗ họa tiết kim cương được khâu và đục lỗ bằng máy tính với độ chính xác cao. Chất liệu vải Alcantara được trang bị trên trần xe, gối tựa đầu và gối kê cổ phía sau. Ở dưới sàn xe, HGLS được trang bị thảm lót chân bằng chất liệu lông cừu siêu mịn. Cấu hình sang trọng này được Hofele cung cấp cho bất kỳ phiên bản của GLS, từ Hofele GLS 350d tại thị trường châu Âu cho đến phiên bản hàng đầu Mercedes-AMG GLS 63. Bộ ảnh các bác đang thấy là bản mẫu cho phiên bản GLS 400d. Bên dưới nắp capo, HGLS trang bị động cơ dầu tăng áp 6cyl dung tích 2.9L sinh công suất 326 mã lực và momen xoắn cực đại 700 Nm Với sức mạnh trên, HGLS vẫn sẽ vận hành khá tốt, ngay cả khi không có động cơ tăng áp kép V8 4.0 L của GLS 600.Giá xe Ultimate HGLS của Hofele không được công bố nhưng dự đoán bản Ultimate sẽ có giá cao hơn khoảng 10,000 Euro so với bản gốc. Video: Mercedes GLS 2020 biến hình thành Maybach G600.

