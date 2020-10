Cận cảnh Mercedes-Benz V 250 AMG mới, hơn 3 tỷ tại Việt Nam

Mới đây, Mercedes-Benz Việt Nam đã đưa về nước chiếc Mercedes-Benz V 250 AMG 2020 mới đầu tiên. Đây là phiên bản cao cấp hơn với gói trang bị thể thao của phiên bản V 250 Luxury hiện đang bán ra tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, giá xe Mercedes-Benz V 250 AMG được bán ra chính hãng là 3,183 tỷ đồng, cao hơn 557 triệu đồng so với con số 2,626 tỷ đồng của phiên bản V 250 Luxury đang bán ra tại Việt Nam. Về thiết kế, Mercedes-Benz V 250 AMG sẽ không có sự khác biệt đáng kể so với phiên bản V 250 Luxury. Những thay đổi về thẩm mỹ ở ngoại thất của xe chủ yếu tới từ gói trang bị body-kit AMG thể thao với bộ lưới tản nhiệt lớn hơn, hệ thống đèn pha LED có chức năng thay đổi góc chiếu tự động, mâm xe 19 inch 7 chấu hình ngôi sao... ối với không gian cabin, phiên bản V 250 AMG được trang bị ghế bọc da Nappa cùng các ốp bằng nhôm và sợi carbon, hệ thống âm thanh 15 loa Burmester công suất 640W, tủ lạnh 3.2L, khay để cốc nóng/lạnh, màn hình giải trí 10.25 inch tích hợp hệ thống MBUX... Ngoài ra, Mercedes-Benz V 250 AMG tại Việt Nam có cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, sắp xếp theo dạng 2-2-3. Trong đó, riêng hàng ghế thứ 2 được thiết kế theo kiểu thương gia với ghế ngồi tách biệt và có tựa đỡ chân, ghế chỉnh điện có thể ngả sâu, nhớ ghế và massage/sưởi/làm mát ghế. Bên cạnh những nâng cấp ngoại và nội thất, V-Class 2020 còn được cải tiến về sức mạnh động cơ. Phiên bản Mercedes-Benz V250 AMG trang bị khối động cơ xăng 2.0 lít có công suất tối đa đạt 211 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 350 Nm tại 1.200-4.000 vòng/phút. Động cơ của xe kết hợp với hộp số tự động 7G-Tronic Plus đi cùng hệ dẫn động cầu sau, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 9.4 giây và có vận tốc tối đa 210 km/giờ. Không chỉ là mẫu MPV sang trọng, Mercedes-Benz V 250 AMG còn được đánh giá cao về độ an toàn cho mọi hành khách như; hệ thống treo thích ứng AGILITY CONTROL, chức năng kiểm soát tốc độ Cruise Control với SPEEDTRONIC, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARK-TRONIC và camera 360 độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS; hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS... Video: Chi tiết MPV hạng sang Mercedes-Benz V-Class thế hệ mới.

