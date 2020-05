Cận cảnh Mercedes-Benz S600 V12 chỉ 1,3 tỷ đồng ở Hà Nội

Trên thực tế, số đông sẽ không dám mạo hiểm để mua một chiếc sedan hạng sang của Đức có “tuổi đời” hơn 10 năm như chiếc xe sang Mercedes-Benz S600 này. Tuy nhiên, những chiếc sedan hạng sang đời cũ vẫn thu hútn được một nhóm khách hàng muốn trải nghiệm, sử dụng xe sang quan tâm với chi phí mua xe hợp lý. Bên cạnh những chiếc S-Class đời cũ phiên bản thông thường “3 số” như S550 hay S500, hay hơn nữa là phiên bản hiệu năng cao như S63 cho đến “trùm cuối” S65 được rao bán rộng rãi trên thị trường xe cũ, thỉnh thoảng vẫn có những phiên bản S-Clas đời cũ hàng hiếm như chiếc Mercedes-Benz S600 đời 2009 này được rao bán. Theo thông tin rao bán, sau hơn 10 năm sử dụng, chiếc giá xe Mercedes-Benz S600 cũ đời 2009 này đã được “thách cưới” 1,299 tỷ đồng, tức rẻ hơn 100 triệu đồng so với giá trị của một chiếc C180 “mới cóng” hiện nay. Hiên xe đã lăn bánh được khoảng 55.000km. Điểm nổi bật và độc đáo của chiếc S600 này so với những chiếc S-Class đời cũ (W221) đang được rao bán trên thị trường chính là động cơ V12 dung tích 5.5L tăng áp kép Biturbo bên dưới nắp ca-pô sản sinh công suất tối đa 510 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại lên đến 830 Nm đạt được tại dải vòng tua rất sớm từ 1.800 – 3.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 5 cấp. Sử dụng động cơ cỡ lớn, S600 đời 2009 này có mức “ăn uống” từ 9 – 19,4 Lít/100km. Hiện tại, dòng động cơ V12 đã bị khai tử khỏi danh mục lựa chọn động cơ của dòng S-Class, khi phiên bản S65 đã dừng sản xuất. Người mua xe chỉ có thể tìm kiếm được động cơ V12 này trên dòng siêu sang Mercedes-Maybach S600 hay S650 với giá bán cả chục tỷ đồng. Là một trong dòng xe sang bậc nhất trên thị trường cách đây hơn 10 năm, S600 đời 2009 được trang bị rất nhiều “đồ chơi” tiện nghi & hỗ trợ lái như nội thất được bọc da cao cấp màu be, ốp gỗ cao cấp, 10 túi khí an toàn, bệ tỳ tay tích hợp điều khiển đa chức năng ở hàng ghế ông chủ, rèm che nắng điều khiển điện, 14 loa hàng hiệu Harman Kardon, CD 6 đĩa, DVD, ghế lái & ghế phụ chỉnh điện 12 hướng,… Với sự độc đáo “hiếm có khó tìm” của dòng S 600 thế hệ cũ này tại Việt Nam, chiếc S 600 này thật sự là một món “đồ chơi” dành cho những ai yêu thích chơi sedan hạng sang cỡ lớn, đặc biệt là dòng S-Class. Sau hơn 10 năm kể từ khi được sản xuất, chiếc S 600 này vẫn mang nhiều giá trị vượt thời gian, phong cách thiết kế lịch thiệp, sang trọng và không hề lỗi thời hứa hẹn sẽ đem đến cho chủ sở hữu những trải nghiệm thú vị. Dẫu vậy, ngoài chi phí mua xe 1,3 tỷ đồng, người chơi xe hạng sang đời cũ của Đức phải dự trù một khoản chi phí kha khá để chi cho các hạng mục bảo dưỡng thay thế phụ tùng hay thậm chí là đại tu “đến nơi đến chốn” cho xe để đảm bảo xe được vận hành ổn định. Video: Chi tiết Mercedes-Benz S600 Pullman Guard đời 2009.

