Cận cảnh McLaren 720S độ hơn 1 tỷ đồng của đại gia Hà Nội

Vào ngày 9/9/2009, 1 chiếc siêu xe McLaren 12C được giới thiệu đã gây bất ngờ cho giới truyền thông, đây là chiếc xe McLaren đầu tiên được hãng xe Anh quốc tự nghiên cứu và phát triển, không còn núp dưới cái bóng của Mercedes-Benz qua mẫu mũi tên bạc SLR McLaren. Năm 2010, McLaren Automotive ra đời, trụ sở đặt tại Trung tâm công nghệ McLaren ở Woking, Anh, là nơi họ hay mời các khách hàng VIP sang tham quan, trong đó, Minh Nhựa cũng đã đến đây để nhận bàn giao McLaren Elva. Sự ra đời của McLaren Automotive đánh dấu 1 hãng siêu xe tuổi đời khá non trẻ sẽ cạnh tranh với các lão làng như Aston Martin, Ferrari hay Lamborghini. Nhanh, mạnh nhưng rẻ là những gì McLaren đã làm với các sản phẩm đầu tay như 12C, 650S hay 720S để nhanh chóng chiếm được tình cảm của các tay mê tốc độ. Tại Việt Nam, số lượng xe McLaren đâu đó gần 45 chiếc, 3 trong số đó thuộc dòng hypercar, được hãng gọi bằng cái tên là Ultimate Series, và chiếm phần đông xe McLaren 720S đắt tiền, với hơn 10 xe về nước, có đủ bản Coupe và mui trần. Để tìm 1 chiếc xe vừa đáp ứng chạy ít, còn mới, đẹp và độc nhưng quan trọng chỉ mới qua tay vài người, chiếc siêu xe McLaren 720S trong bài viết này sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu đó dù đã về nước 5 năm. Tháng 12/2018, 1 công ty nhập khẩu tư nhân ở Hà Nội đã làm xong các thủ tục thông quan cho chiếc siêu xe McLaren 720S màu McLaren Orange, đây là xe 720S thứ 3 được mang về nước khi đó, nhưng ít ai biết, xe đã có chủ ngay từ khi lênh đênh trên tàu để cập cảng nước ta. Sau đó, xe ra biển số 51G và đến nay, biển này vẫn theo xe dù đã qua 2 đời chủ. Nếu bạn tò mò về chủ nhân của siêu xe McLaren 720S đặc biệt này, cả 2 người đều có đam mê tốc độ, nhưng có điểm chung khá kín tiếng trên mạng xã hội về vấn đề xe cộ, đặc biệt là người đầu tiên, 1 doanh nhân 8X trong lĩnh vực thực phẩm. Theo tìm hiểu, sở hữu chiếc siêu McLaren 720S từ năm 2018 nhưng tay chơi này rất hiếm khi mang xe dạo phố Sài thành, đến năm 2021, chiếc McLaren 720S bị chủ xe bán lại cho 1 showroom kinh doanh xe sang ở Tp.HCM, 1 năm sau, tay chơi xe ở Hà Nội đã mua về sử dụng và bắt đầu làm đẹp lại cho xe. McLaren 720S được mệnh danh là “siêu xe quốc dân”, điều này đã phản ánh tình trạng bị đụng hàng, vì thế, các chủ mới mua lại siêu xe này thường độ, và tay chơi xe ở Hà Nội cũng không ngoại lệ, nhưng anh đặc biệt hơn, vì chi ra đến hơn 1 tỷ đồng để làm đẹp cho ngoại thất xe. Hãng độ được tay chơi xe kín tiếng Hà Nội lựa chọn là TopCar Design, một thương hiệu độ xe đến từ nước Nga nhưng rất mát tay cho ra lò nhiều bản độ siêu xe đẹp mắt, trong đó có McLaren 720S. Nhờ bộ body kit độ này mà diện mạo chiếc McLaren 720S đã thêm phần chiến hơn so với nguyên bản. Đầu tiên là hãng độ nước Nga đã trang bị bộ nắp capô phía trước bằng carbon, nhìn hầm hố hơn so với loại sơn cùng màu thân xe ở nguyên bản, tiếp đến, cản trước của xe cũng là carbon nhưng có thêm bộ cánh lướt gió trước, với các chấu bám chặt vào cản, tạo ra sự hung dữ cho mặt tiền xe. Bộ cánh gió này cũng mở rộng sang 2 bên đầu xe. Tiếp đến là việc TopCar Design đã tạo điểm nhấn cho bên hông bằng cánh đắp lên xe bộ chia gió kéo dài trên cửa và bộ ốp sườn kích thước lớn trên cửa xe và vòm bánh sau, các chi tiết này làm từ sợi carbon nhằm tránh việc tăng trọng lượng xe, cũng như tăng độ đẹp cho bản độ này. Chưa hết, chủ xe còn lựa chọn bộ mâm 5 chấu dạng chữ Y, kích thước 20 inch, với các chấu mâm đối xứng và do hãng độ Mansory sản xuất. Chi tiết này được sơn đen tông xuyệt tông với kẹp phanh bên trong. Cuối cùng là việc lột xác nhẹ cho chiếc siêu xe McLaren 720S trị giá hơn 15 tỷ đồng bằng bộ khuếch tán lớn, khá hầm hố, cản sau sử dụng carbon của TopCar, thay vì dạng vật liệu composite nhẹ của nguyên bản, giúp tổng thể xe hài hòa hơn. Nội thất xe không có gì nâng cấp so với nguyên bản. Hệ truyền động của siêu xe McLaren 720S độ TopCar Design vẫn được trang bị "trái tim" V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 710 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số SSG ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, siêu xe McLaren 720S độ N-Largo có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây và giảm tốc từ 100-0 km/h trong 2,8 giây. Tốc độ tối đa của siêu xe McLaren 720S là 341 km/h. Là 1 trong những người yêu thích âm thanh ồn ào trên các siêu xe, vì thế, chủ nhân thứ 2 của xe đã không tiếc tiền để lắp chụp ống xả bằng sợi Forged Carbon, vừa mang đến âm thanh đã tai hơn, cũng như giúp cho phần đuôi xe có thêm điểm nhấn. Hiện tại, dòng siêu xe McLaren 720S đã bị khai tử và McLaren 750S sẽ kế nhiệm đó, trong đó, có ít nhất 1 đại gia Việt đã khoe sắm McLaren 750S bản mui trần. Video: Siêu xe Mclaren 720S độ Topcar tại Hà Nội.

