Cận cảnh Mazda CX-5 2025 từ 890 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Mazda CX-5 2025 mới là phiên bản cải tiến của mẫu xe SUV nổi bật của thương hiệu Mazda Nhật Bản, xe được trang bị các tính năng mới và thiết kế tinh chỉnh để thu hút sự chú ý của khách hàng. Mẫu xe SUV Mazda CX-5 2025 tại thị trường Thái Lan sẽ được phân phối với hai loại động cơ cơ khí gồm động cơ xăng 2.0L và động cơ diesel 2.2L. Vì vậy, so với các phiên bản trước. Cụ thể, Mazda đã thực hiện một số thay đổi đáng chú ý cho xe. Trong đó có việc loại bỏ động cơ xăng 2.5 Turbo 4WD cho CX-5 2025, giảm giá bán cho phiên bản cơ sở và bổ sung thời gian bảo hành dài hơn. Ngoài ra, phiên bản mới còn có thêm các màu sơn ngoại thất mới như xám và be tạo ra nhiều dạng đa dạng cho người tiêu dùng. Mức giá xe Mazda CX-5 2025 tại Thái Lan cho phiên bản động cơ xăng gồm: Mazda CX-5 2.0 S 2WD: 1.219.000 baht (khoảng 890 triệu đồng) Mazda CX-5 2.0 SP 2WD: 1.299.000 baht (khoảng 955 triệu đồng. Phiên bản động cơ diesel: Mazda CX-5 2.2 XDL 4WD: 1.669.000 baht (khoảng 1,22 tỷ đồng). Phiên bản tiêu chuẩn 2.0 S 2WD được trang bị các tính năng hiện đại như đèn pha và đèn hậu LED Signature với thiết kế mới, lưới tản nhiệt chỉnh sửa và mâm xe hợp kim thiết kế mới 17 inch. Ngoài ra, xe còn được bổ sung lẫy chuyển số trên vô lăng, tính năng kết nối Apple CarPlay không dây và cốp sau chỉnh điện miễn phí tay với cảm biến đá chân. Chuyển lên phiên bản 2.0 SP 2WD, Mazda CX-5 2025 được trang bị mâm hợp kim 19 inch với thiết kế mới cùng bộ sạc không dây tạo ra sự tiện lợi hơn cho người sử dụng.Ngoài ra, mâm xe hợp kim 19 inch được thiết kế mới cùng với lẫy chuyển số trên vô lăng. Về nội thất, phiên bản này sử dụng vật liệu trang trí gỗ và ghế ngồi bọc da Nappa màu đỏ đậm. Bên cạnh đó, hàng ghế trước cũng được trang bị tính năng thông gió. Phiên bản cao cấp 2.2 XDL 4WD có những điểm nổi bật như cản trước và ngăn chặn sau được tinh chỉnh cùng màu với thân xe, hệ thống ống xả đôi có thể điều chỉnh kích thước lớn và bánh xe vòm cùng màu với xe. Mazda CX-5 thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần như 4.550 x 1.840 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm và khoảng sáng gầm xe là 193 mm. Về động cơ, phiên bản than 2.0 Skyactiv-G mang đến công suất cực đại 165 mã lực ở tốc độ 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 210 Nm ở tốc độ 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, động cơ diesel 2.2 Skyactiv-D cung cấp công suất cực đại 190 mã lực tại 4.500 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 450 Nm tại 2.000 vòng/phút, cũng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp . Với cải tiến về thiết kế, tính năng và hiệu suất, Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một sự lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích dòng xe SUV sang trọng, mạnh mẽ và tiện lợi nghi. Video: Xem chi tiết xe SUV Mazda CX-5 2025 nâng cấp.

