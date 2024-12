Volvo EX90 từ 3,17 tỷ tại Thái Lan, liệu có về Việt Nam?

Volvo EX90 2025 mới là mẫu SUV thuần điện hạng sang đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 11/2022. Ngay từ thời điểm đó, mẫu xe này đã được hé lộ kế hoạch ra mắt thị trường Việt Nam trong tương lai. Mới đây, Volvo EX90 đã chính thức được bày bán ở thị trường Thái Lan. Do đó, ngày mẫu xe này được giới thiệu ở Việt Nam có lẽ không còn xa. Trước đó không lâu, Volvo cũng đã ra mắt mẫu xe điện đầu tiên ở Việt Nam, đó là EC40. Tại thị trường Thái Lan, SUV điện Volvo EX90 có 3 phiên bản là Plus Twin Motor AWD 7 chỗ, Ultra Twin Performance AWD 7 chỗ và Ultra Twin Performance AWD 6 chỗ.Giá xe Volvo EX90 2025 dao động từ 4,29 - 4,89 triệu Baht (khoảng 3,17 - 3,61 tỷ đồng). Nguồn cung cấp sức mạnh cho bản Plus Twin Motor AWD là 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu với công suất tổng cộng 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,9 giây. Trong khi đó, bản Ultra Twin Performance AWD sở hữu 2 mô-tơ điện với công suất tổng cộng 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 910 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 4,9 giây. Cả 2 phiên bản của Volvo EX90 đều có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và tốc độ tối đa 180 km/h. Bên cạnh đó là pin niken-mangan-coban (NMC) với dung lượng khả dụng 107 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 745 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Nếu theo chu trình thử nghiệm WLTP, quãng đường di chuyển của xe giảm xuống còn 600 km ở bản Twin Motor và 590 km ở bản Twin Motor Performance. Chưa hết, mẫu SUV thuần điện hạng sang nhà Volvo còn có thể dùng cả sạc chậm AC 11 kW và sạc nhanh DC 250 kW. Thời gian sạc pin từ 0-100% bằng sạc chậm là gần 10 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10-80% bằng sạc nhanh là khoảng 30 phút. Được coi như phiên bản thuần điện của mẫu SUV hạng sang XC90, Volvo EX90 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.037 x 1.964 x 1.744 mm và chiều dài cơ sở 2.985 mm. So với đàn anh Volvo XC90, xe dài hơn và rộng hơn. Tại thị trường Thái Lan, Volvo EX90 có những trang bị tiêu chuẩn như vành hợp kim 20 inch, đèn pha LED hình búa Thor đặc trưng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB Type C 18 W và điều hòa tự động 4 vùng độc lập với lọc bụi mịn PM2.5. Không có gì bất ngờ khi mẫu SUV điện này được trang bị hàng loạt tính năng an toàn hiện đại như cảm biến LiDAR, 5 cảm biến, 12 cảm biến siêu âm, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tự động phanh/hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo người lái mất tập trung và hỗ trợ đỗ xe. Ở bản Ultra cao cấp hơn, xe có thêm hệ thống treo khí nén với giảm chấn thích ứng, đèn pha LED điểm ảnh độ nét cao, đèn pha thích ứng chống chói cho người đối diện, tính năng massage ở hàng ghế trước và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 3D 25 loa, công suất 1.610 W. Khi mua Volvo EX90, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sắc như trắng, đen, xanh dương, tím, đỏ, xám và vàng cát. Video: Giới thiệu SUV điện hạng sang Volvo EX90 hoàn toàn mới.

