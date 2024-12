Hyundai Palisade 2026 lộ giá bán, khởi điểm từ 771,9 triệu đồng

Mới đây, mức giá xe Hyundai Palisade 2026 thế hệ thứ 2 đã bất ngờ bị rò rỉ tại Hàn Quốc. Xét tới việc dòng SUV chủ lực dự kiến ra mắt và đi vào sản xuất vào tháng 12/2024 này, việc xe đã có biểu giá chính thức không phải là chuyện quá đáng ngạc nhiên. Theo biểu giá rò rỉ, mức bán ra khởi điểm của Hyundai Palisade 2026 mới sẽ là 42,5 triệu won (tương đương khoảng 771,9 triệu đồng). Cùng cấu hình này nhưng Palisade 2026 bản hybrid sẽ có giá 47,15 triệu won (tương đương 856,4 triệu đồng). Cao hơn một chút, bản trung bình Hyundai Palisade Prestige 2026 có giá khởi điểm 47,72 triệu won (khoảng 866,7 triệu đồng). Cuối cùng, bản thường cao nhất là Calligraphy có giá khởi điểm 53 triệu won (tương đương 962,6 triệu đồng). Việc mức giá ban của mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 cho thấy các phiên bản cao cấp chỉ tăng giá nhẹ, nhưng phiên bản cơ bản Exclusive lại có mức tăng đáng kể hơn, có thể gây ảnh hưởng đến những khách hàng ưu tiên ngân sách. Hyundai giải thích việc điều chỉnh việc điều chỉnh giá bán Hyundai Palisade thế hệ thứ 2 là do các nâng cấp đáng kể về trang bị tiêu chuẩn và hệ thống an toàn. Đáng chú ý, những công nghệ an toàn tiên tiến trên Palisade 2026 đến từ gói Hyundai SmartSense đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Exclusive, trước đây chỉ có dưới dạng tùy chọn. Những tính năng Hyundai SmartSense bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù, góp phần nâng cao giá trị tổng thể của dòng xe và thu hút khách hàng ưu tiên yếu tố an toàn. Chiến lược định giá của Palisade 2026 phản ánh nỗ lực của hãng xe Hyundai trong việc cân bằng giữa giá trị gia tăng và tính hợp lý về giá. Việc bổ sung các cấu hình ghế linh hoạt (bao gồm tùy chọn 6 chỗ và 9 chỗ ngồi), cùng các hệ thống truyền động tiên tiến như động cơ hybrid tăng áp 2.5L và động cơ xăng 3.5L nhỏ gọn nhằm mở rộng sức hấp dẫn của mẫu SUV này đối với nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Mặc dù cấu hình và động cơ chính thức của xe chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng Hyundai Palisade 2026 được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn mạnh mẽ trên phân khúc SUV cỡ trung với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, cấu hình linh hoạt và giá cả hợp lý. Hyundai Palisade 2026 bản hybrid cũng được hãng xe Hàn đặt kỳ vọng rất lớn khi dự định sản lượng bản này lên tới khoảng 140.000 xe trong tương lai gần - chiếm 2/3 tổng sản lượng dòng SUV cỡ lớn. Nó cũng sẽ cao hơn 30% so với sản lượng Palisade đời cũ đang sản xuất. Video: Xe SUV Hyundai Palisade 2026 lộ diện trên đường thử.

