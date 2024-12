Genesis GV70 2026 nâng cấp đáng giá, đẹp và hữu dụng hơn

Genesis cho biết GV70 là mẫu xe phổ biến nhất của hãng tại Bắc Mỹ, và giống như mẫu xe hiện tại, phiên bản Genesis GV70 2026 nâng cấp sẽ có hai cấu hình truyền động chính là xăng hoặc điện. Các tùy chọn hệ thống truyền động trên xe động cơ đốt trong vẫn được áp dụng, trong đó Genesis cung cấp động cơ 4 xi-lanh 2.5 lít tăng áp công suất 300 mã lực và động cơ V6 3.5 lít tăng áp kép công suất 375 mã lực. SUV hạng sang Genesis GV70 EV được nâng cấp, đổi pin 77,4 kWh của mẫu 2025 thánh gói Pin 84 kWh. Genesis chưa chia sẻ thông tin chi tiết về loại pin đó, ngoài việc nói rằng nó "sẽ cung cấp phạm vi hoạt động rộng hơn" so với loại pin hiện tại, có thể đi được 380 km sau một lần sạc. GV70 được làm mới sẽ có những cập nhật về kiểu dáng, tiện nghi và nội thất trên phiên bản ICE và điện. Bên trong, có một màn hình OLED 27 inch mới trải dài từ cụm thiết bị lái đến màn hình thông tin giải trí, tạo thành một dải thông tin và giải trí dài, nằm ngang. Ngoài ra còn có các tùy chọn bánh xe 19 và 21 inch được thiết kế lại. 2026 GV70 chạy bằng động cơ đốt có lưới tản nhiệt lớn hơn, ấn tượng hơn và góc cạnh hơn. Trong khi chiếc xe hiện tại có các miếng lưới tròn dưới đèn pha, thì mẫu xe 2026 lại có những đường cắt hình boomerang uốn lượn. Ngoài ra còn có màu ngoại thất mới gọi là Ceres Blue, có màu xanh xám nhạt. GV70 chạy điện mới có lưới tản nhiệt cùng màu thân xe ở mặt trước, so với lưới tản nhiệt sơn đen trên bản hiện tại. GV70 chạy điện đi kèm cổng sạc theo Tiêu chuẩn Bắc Mỹ (NACS), đây là tiêu chuẩn của Tesla (và Tesla Supercharger). Bộ chuyển đổi Hệ thống sạc kết hợp (CCS) được bao gồm, cho phép trình điều khiển GV70 EV sạc tại các hệ thống trạm sạc lớn không phải của Tesla như ChargePoint và Electrify America. Hữu ích khi lái xe đường dài hoặc ở các vùng nông thôn có ít trạm sạc hơn. Genesis cũng trang bị cho GV70 một tính năng hệ thống treo mới có tên Highway Body Motion Control, công ty cho biết sẽ giúp chiếc xe thoải mái hơn khi tăng tốc và giảm tốc độ. Hệ thống Xem trước Đường hiện có của GV70, sử dụng camera để phát hiện những thay đổi trên mặt đường và điều chỉnh hệ thống treo phù hợp để mang lại cảm giác lái mượt mà hơn. Ngoài ra còn có chìa khóa kỹ thuật số cho cả hai phiên bản GV70, cho phép người lái mở khóa và quản lý xe từ điện thoại của họ cũng như “Chế độ địa hình” mới. Tùy thuộc vào điều kiện đường xá, Chế độ địa hình cho phép bạn sử dụng cài đặt lái xe tốt nhất: tuyết, bùn hoặc cát. Những thay đổi đối với Genesis GV70 2026 không lớn nhưng chúng giá trị hữu ích đối với những người am hiểu và tiện lợi hơn. Mức giá xe Genesis GV70 2026 hiện vẫn chưa được thương hiệu xe sang Hàn công bố chính thức. Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Genesis GV70 2026 nâng cấp.

