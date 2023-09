Cận cảnh Mazda CX-5 2023 bản 2.5L, từ 979 triệu đồng tại Việt Nam

Mazda CX-5 2023 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi tháng 7 năm nay. Vào thời điểm đó, mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất Việt Nam chỉ có 5 phiên bản và 1 tùy chọn động cơ 2.0L. Tuy nhiên, mới đây, trên trang web của hãng, Mazda CX-5 2023 phiên bản dùng động cơ 2.5L đã bất ngờ quay trở lại. Cụ thể, Mazda CX-5 2023 có 2 phiên bản dùng động cơ 2.5L là Signature Sport và Signature Exclusive. Giá xe Mazda CX-5 bản 2.5L tương ứng cho 2 phiên bản này là 979 triệu đồng và 999 triệu đồng. Theo nguồn tin từ đại lý, hiện khách hàng đã có thể đặt mua 2 phiên bản 2.5L của Mazda CX-5 2023. Tuy nhiên, xe vẫn chưa về đến đại lý. Như vậy, Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam sẽ có tổng cộng 7 phiên bản với giá bán dao động từ 749 - 999 triệu đồng. Với giá bán này, CX-5 vẫn là một trong những mẫu SUV cỡ C rẻ nhất trong phân khúc. Qua tên gọi, có thể thấy Mazda CX-5 2023 bản 2.5L Signature Sport sẽ được trang bị gói ngoại thất Sport. Trong khi đó, bản 2.5L Signature Exclusive lại được trang bị gói Exclusive. Gói tùy chọn ngoại thất Sport bao gồm ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe, ốp lườn và mâm xe màu đen bóng trong khi mặt ca-lăng có điểm nhấn màu đỏ. Gói tùy chọn ngoại thất Exclusive gồm có ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe và ốp lườn sơn cùng màu thân xe, cộng thêm mâm màu bạc. Bên trong 2 phiên bản này xuất hiện những trang bị như ghế bọc da Nappa, ghế lái chỉnh điện/nhớ vị trí, ghế phụ lái chỉnh điện, ghế trước sưởi/làm mát, sưởi vô lăng/ghế sau, màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple Carplay không dây/Android Auto có dây. Màn hình của Mazda CX-5 2023 bản 2.5L hiển thị thông tin kính lái HUD, gương chiếu hậu chống chói tự động tràn viền, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và lẫy chuyển số sau vô lăng. Trang bị an toàn của Mazda CX-5 2023 ở 2 bản 2.5L cũng khá phong phú với 6 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo lệch làn đường (LDWS)... Xe cunbgx có tính năng hỗ trợ giữ làn đường (LAS), hỗ trợ phanh chủ động (SBS), hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau (SCBS F&R), cảnh báo mất tập trung, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar và camera 360 độ. Động cơ của 2 phiên bản này không thay đổi so với trước. Xe vẫn dùng động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Gói tùy chọn ngoại thất Sport bao gồm ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe, ốp lườn và mâm xe màu đen bóng trong khi mặt ca-lăng có điểm nhấn màu đỏ. Gói tùy chọn ngoại thất Exclusive gồm có ốp viền cản trước/sau, ốp vòm bánh xe và ốp lườn sơn cùng màu thân xe, cộng thêm mâm màu bạc. Trong 8 tháng đầu năm nay, Mazda CX-5 là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam với kết quả cộng dồn 7.091 xe. Với sự trở lại của phiên bản 2.5L AWD, mẫu xe này dự kiến sẽ càng tăng thêm sức hút. Video: Vì sao Mazda CX-5 2023 Luxury đáng mua nhất?

