Cận cảnh Maserati Levante Trofeo màu độc nhất Việt Nam, hơn 14 tỷ

Tháng 9/2016, Maserati Việt Nam đã giới thiệu dòng xe SUV hạng sang Levante đến với các đại gia Việt và ngay lập tức nhận được sự quan tâm không hề nhỏ của giới chơi xe trong nước. Sau hơn 5 năm có mặt tại dải đất hình chữ S, Maserati Levante đã xuất hiện rất nhiều phiên bản và đỉnh nhất phải kể đến Maserati Levante Trofeo mới, chiếc xe Levante đắt nhất dải đất hình chữ S hiện tại. Mức giá xe Maserati Levante Trofeo màu độc nhất Việt Nam là hơn 14 tỷ đồng. Đây hiện là 1 trong số ít xe Levante Trofeo đang có mặt tại Việt Nam. Có không ít khách hàng khi tìm kiếm tin tức về dòng xe Maserati Levante Trofeo đã cảm thấy rất thích thú nhưng khi nghe giá bán chính hãng hơn 14 tỷ đồng, mọi chuyện lại đi sang 1 hướng khác khi số tiền này, có quá nhiều sự lựa chọn vừa đẳng cấp lại phù hợp hơn. Đơn cử là Mercedes-Maybach GLS 600 chỉ có giá chính hãng 11,5 tỷ đồng nhưng lại thuộc phân khúc SUV siêu sang rất sang chảnh dành cho các Chủ tịch. Nhưng khách chọn mua Maserati Levante Trofeo đều có lý do và át chủ bài của mẫu xe này lại nằm dưới nắp capô của xe. Cụ thể, Maserati Levante Trofeo sử dụng khối động cơ V8, dung tích 3.8 lít, tăng áp kép, được chế tạo bởi hãng siêu xe Ferrari. "Trái tim" này có có thể sản sinh công suất tối đa 590 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Đây là một sức mạnh khá ấn tượng cho mẫu xe SUV hạng sang như Levante Trofeo. Với khối động cơ mạnh mẽ do Ferrari chế tạo, SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo chỉ cần thời gian 3,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 2,1 giây so với bản tiêu chuẩn và ấn tượng nhất là việc xe được mở tốc độ tối đa từ 251 km/h lên con số hơn 304 km/h. Như vậy có thể thấy, Maserati Levante Trofeo có giá bán cao hơn gấp 3 lần so với bản tiêu chuẩn, điểm nhấn của nó chính là khối động cơ V8 danh tiếng của Ferrari. Về ngoại hình, nó khác biệt so với bản tiêu chuẩn ở hốc gió 2 bên hông được mở rộng hết cỡ, mang đến sự hầm hố cho xe, nắp capô mới có thêm hốc gió carbon. Ngoài ra xe có thêm cản va trước bằng sợi carbon hầm hố. Ngoài ra, Maserati Levante Trofeo cũng sử dụng đèn pha Full Matrix LED. Khác với Maserati Levante, phiên bản đắt tiền nhất sở hữu bộ mâm đa chấu kép thiết kế riêng biệt. Ở trụ C ngoài logo cây đinh ba còn có tên Trofeo như khẳng định đây là một cơn gió địa Trung Hải mạnh nhất từng thấy. Vòng ra phía đuôi xe, Maserati Levante Trofeo vẫn được trang bị ống xả kép nhưng khẩu pháo thể thao và được trang bị ốp carbon lạ mắt hơn bản tiêu chuẩn. Mở cửa bước vào trong khoang lái, Maserati Levante Trofeo gây ấn tượng với da tự nhiên Pieno Fiore đắt tiền, sợi carbon được trang trí xung quanh nội thất và cả các chi tiết bằng nhôm hay gỗ. Bậc cửa xe vẫn là dòng chữ Maserati phát sáng, điểm nhấn là tựa đầu ghế ngồi có thêu tên Trofeo màu vàng tông xuyệt tông ngoại thất, thảm trải sàn độc đáo, trang bị đồng hồ đặt trên mặt táp-lô và hệ thống âm thanh vòm xịn Bowers & Wilkins 1.280w với 17 loa... Video: Giới thiệu SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo mới.

Tháng 9/2016, Maserati Việt Nam đã giới thiệu dòng xe SUV hạng sang Levante đến với các đại gia Việt và ngay lập tức nhận được sự quan tâm không hề nhỏ của giới chơi xe trong nước. Sau hơn 5 năm có mặt tại dải đất hình chữ S, Maserati Levante đã xuất hiện rất nhiều phiên bản và đỉnh nhất phải kể đến Maserati Levante Trofeo mới, chiếc xe Levante đắt nhất dải đất hình chữ S hiện tại. Mức giá xe Maserati Levante Trofeo màu độc nhất Việt Nam là hơn 14 tỷ đồng. Đây hiện là 1 trong số ít xe Levante Trofeo đang có mặt tại Việt Nam. Có không ít khách hàng khi tìm kiếm tin tức về dòng xe Maserati Levante Trofeo đã cảm thấy rất thích thú nhưng khi nghe giá bán chính hãng hơn 14 tỷ đồng, mọi chuyện lại đi sang 1 hướng khác khi số tiền này, có quá nhiều sự lựa chọn vừa đẳng cấp lại phù hợp hơn. Đơn cử là Mercedes-Maybach GLS 600 chỉ có giá chính hãng 11,5 tỷ đồng nhưng lại thuộc phân khúc SUV siêu sang rất sang chảnh dành cho các Chủ tịch. Nhưng khách chọn mua Maserati Levante Trofeo đều có lý do và át chủ bài của mẫu xe này lại nằm dưới nắp capô của xe. Cụ thể, Maserati Levante Trofeo sử dụng khối động cơ V8, dung tích 3.8 lít, tăng áp kép, được chế tạo bởi hãng siêu xe Ferrari. "Trái tim" này có có thể sản sinh công suất tối đa 590 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Đây là một sức mạnh khá ấn tượng cho mẫu xe SUV hạng sang như Levante Trofeo. Với khối động cơ mạnh mẽ do Ferrari chế tạo, SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo chỉ cần thời gian 3,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h, nhanh hơn 2,1 giây so với bản tiêu chuẩn và ấn tượng nhất là việc xe được mở tốc độ tối đa từ 251 km/h lên con số hơn 304 km/h. Như vậy có thể thấy, Maserati Levante Trofeo có giá bán cao hơn gấp 3 lần so với bản tiêu chuẩn, điểm nhấn của nó chính là khối động cơ V8 danh tiếng của Ferrari. Về ngoại hình, nó khác biệt so với bản tiêu chuẩn ở hốc gió 2 bên hông được mở rộng hết cỡ, mang đến sự hầm hố cho xe, nắp capô mới có thêm hốc gió carbon. Ngoài ra xe có thêm cản va trước bằng sợi carbon hầm hố. Ngoài ra, Maserati Levante Trofeo cũng sử dụng đèn pha Full Matrix LED. Khác với Maserati Levante, phiên bản đắt tiền nhất sở hữu bộ mâm đa chấu kép thiết kế riêng biệt. Ở trụ C ngoài logo cây đinh ba còn có tên Trofeo như khẳng định đây là một cơn gió địa Trung Hải mạnh nhất từng thấy. Vòng ra phía đuôi xe, Maserati Levante Trofeo vẫn được trang bị ống xả kép nhưng khẩu pháo thể thao và được trang bị ốp carbon lạ mắt hơn bản tiêu chuẩn. Mở cửa bước vào trong khoang lái, Maserati Levante Trofeo gây ấn tượng với da tự nhiên Pieno Fiore đắt tiền, sợi carbon được trang trí xung quanh nội thất và cả các chi tiết bằng nhôm hay gỗ. Bậc cửa xe vẫn là dòng chữ Maserati phát sáng, điểm nhấn là tựa đầu ghế ngồi có thêu tên Trofeo màu vàng tông xuyệt tông ngoại thất, thảm trải sàn độc đáo, trang bị đồng hồ đặt trên mặt táp-lô và hệ thống âm thanh vòm xịn Bowers & Wilkins 1.280w với 17 loa... Video: Giới thiệu SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo mới.