Loài động vật ăn thịt có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất châu Phi

Sói Ethiopia (Canis simensis) đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng dù đã tồn tại hơn 1 triệu năm. Với bộ lông màu đỏ rực rỡ và mảng trắng nổi bật, loài động vật ăn thịt này này sinh sống ở các vùng núi cao trên 3.000 mét tại Ethiopia. (Ảnh: Wikipedia) Chúng thích nghi với chế độ ăn dựa vào các loài gặm nhấm, trong đó chuột chũi khổng lồ là nguồn thức ăn chính.(Ảnh: Will Burrard-Lucas) Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), sói Ethiopia hiện chỉ còn khoảng 454 cá thể trưởng thành, phân bố trên diện tích 2.700 km², và số lượng này vẫn đang giảm nhanh chóng. (Ảnh: Wikipedia) Hai yếu tố chính đe dọa sự tồn tại của chúng là sự lây lan bệnh tật từ chó nhà và mất môi trường sống do mở rộng nông nghiệp.(Ảnh: Adobe Stock) Bệnh dại và virus gây phiền nhiễu chó (CDV) đã gây tổn thất lớn cho quần thể sói, đặc biệt tại dãy núi Bale, nơi tập trung số lượng sói Ethiopia lớn nhất. Sự thu hẹp môi trường sống do hoạt động nông nghiệp đã đẩy sói vào các vùng đất cô lập, hạn chế khả năng tiếp cận nguồn thức ăn.(Ảnh: Reddit) Sói Ethiopia sống trong các bầy nhỏ từ 3 đến 13 cá thể, nhưng thường săn mồi một mình. (Ảnh: Nature Prints & Wall Art) Chúng có chân dài và cơ thể mảnh mai, giúp di chuyển dễ dàng trên địa hình hiểm trở. Lông dày giúp chúng giữ ấm trong điều kiện lạnh giá.(Ảnh: AWL and Discover Image Stock Photographs for Wall Art Reproduction) Hiện nay, các hoạt động bảo tồn tập trung vào bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu xung đột với con người và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài này. Nếu không có biện pháp kịp thời và hiệu quả, châu Phi có thể mất đi một trong những loài săn mồi biểu tượng nhất – một mất mát không thể bù đắp cho hệ sinh thái cũng như văn hóa lục địa.(Ảnh: Media Storehouse) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài khỉ nguy cấp quý hiếm bị coi như "hiện thân của quỷ".

