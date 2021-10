Cận cảnh LX 500d máy dầu của “chuyên cơ mặt đất” Lexus LX 2022

Lexus LX thế hệ mới đã chính thức trình làng trong sự kiện trực tuyến vào tối hôm 13/10/2021 vừa qua. Đồng thời, hãng Lexus cũng tổ chức sự kiện trưng bày mẫu xe này tại 3 thị trường quan trọng là Ả-Rập Xê-Út, Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE) và Nga. Tại sự kiện ở Nga, thương hiệu xe sang Nhật Bản đã trưng bày cả phiên bản Lexus LX 500d 2022 máy dầu của mẫu SUV hạng sang cỡ lớn này. Có vẻ như Lexus LX 500d 2022 mới sẽ chỉ được bày bán ở một vài thị trường trên thế giới, một trong số đó là Nga. Trong khi đó, ở những thị trường khác như Mỹ và Nhật Bản, Lexus LX 2022 hiện chỉ có phiên bản LX 600 với động cơ xăng V6, dung tích 3.5L dùng chung với Toyota Land Cruiser mới. "Trái tim" của Lexus LX 500d 2022 tại thị trường Nga là khối động cơ diesel V6, dung tích 3.3L, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Đây cũng là động cơ diesel hiện đang được dùng cho Toyota Land Cruiser 2022. So với phiên bản máy dầu cũ, Lexus LX 500d 2022 mạnh hơn 28 mã lực và 50 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 10 cấp mới. Ngoài động cơ, Lexus LX 500d 2022 không có gì khác so với LX 600 về mặt thiết kế và khung gầm. Xe được phát triển dựa trên khung gầm TNGA tương tự Toyota Land Cruiser 2022 với chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.850 mm như trước. Chiều cao gầm của xe vẫn là 225 mm trong khi góc tiếp cận, góc thoát và góc leo đỉnh dốc cũng giữ nguyên như cũ. Thêm vào đó là khả năng lội nước sâu 700 mm. Theo hãng Lexus, phần thân vỏ mới của Lexus LX 2022 được làm chủ yếu bằng nhôm, bao gồm cả nóc. Cộng thêm khung gầm TNGA mới, mẫu SUV hạng sang này nhẹ hơn 200 kg so với trước. Bên ngoài, Lexus LX 2022 được trang bị lưới tản nhiệt hình con suốt "siêu to khổng lồ" với 7 nan rỗng bên trong, đèn pha LED mới tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và 2 khe gió trước cỡ lớn, đi kèm đèn sương mù. Trong khi đó, kích thước tối đa của vành la-zăng tăng từ 21 inch lên 22 inch. Đằng sau, mẫu xe này dùng cụm đèn hậu LED nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa giống Lexus NX 2022. Bên dưới đèn hậu là tem chữ nổi "Lexus" chứ không phải logo của thương hiệu này.Bên trong Lexus LX 2022 là không gian nội thất không hề liên quan đến Toyota Land Cruiser thế hệ mới. Ngôi sao của nội thất là 2 màn hình với kích thước 12,3 inch và 7 inch nằm chồng lên nhau mới. Màn hình trên được dùng để chỉnh hệ thống đa phương tiện, cài đặt xe và hệ thống định vị. Trong khi đó, màn hình bên dưới dùng để chỉnh điều hòa và chế độ lái. Những trang bị đáng chú ý khác của Lexus LX 2022 bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Lexus Premium Sound System 10 loa tiêu chuẩn hoặc Mark Levinson cao cấp với 25 loa, tính năng ra lệnh bằng giọng nói "Hey Lexus", khởi động máy bằng vân tay và tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi mới. Ở thị trường Nga, phiên bản 4 chỗ của Lexus LX 2022 được gọi là VIP. Trong khi đó, ở Mỹ, phiên bản này có tên Ultra Luxury và ở Nhật Bản là Executive. Dù được gọi bằng cái tên nào thì phiên bản 4 chỗ cũng có 2 ghế thương gia nằm độc lập ở đằng sau, có thể ngả 48 độ. Nếu ghế phụ lái gập xuống, khoảng duỗi chân dành cho hành khách phía sau sẽ tăng lên 1.100 mm. Ngoài ra, hành khách trên hàng ghế sau còn được tận hưởng cảm giác tiện nghi nhờ bệ đặt chân riêng, bệ tì tay trung tâm tích hợp sạc điện thoại thông minh không dây, hộc đựng cốc có nắp che, ngăn chứa đồ cỡ lớn với ổ điện DC, cổng USB, cổng cắm tai nghe của hệ thống giải trí và màn hình điều khiển dạng cảm ứng, màn hình giải trí, cửa gió điều hòa bổ sung trên trần xe cũng như đèn đọc sách.Hiện hàng ghế thứ ba là trang bị tùy chọn chỉ dành cho Lexus LX 2022 phiên bản máy xăng ở thị trường Nga. Đáng tiếc là Lexus LX 2022 vẫn không được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Thay vào đó, xe vẫn dùng cửa sổ trời thông thường ở phía trên hàng ghế trước. Về công nghệ, Lexus LX 2022 có hệ thống Multi-Terrain Select để tài xế chọn các chế độ lái như Auto (tự động), Dirt (bụi), Sand (cát), Mud (bùn), Deep Snow (tuyết) và Rock (đá). Tiếp đến là hệ thống kiểm soát chiều cao gầm với 4 chế độ cài đặt, bao gồm Low, Normal, Hi1 và Hi2. Những công nghệ hỗ trợ off-road khác của xe bao gồm hệ thống hỗ trợ vượt địa hình Crawl Control, hỗ trợ đổ đèo Downhill Assist Control và hệ thống giám sát đa địa hình Multi-Terrain Monitor. Hệ thống Multi-Terrain Monitor dùng 4 camera để mang đến hình ảnh xung quanh xe cho người lái. Trong khi đó, hệ thống Back Underfloor View mới mang đến hình ảnh bên dưới gầm xe, cho phép người lái quan sát những chướng ngại vật thường bị che khuất. Bên cạnh đó là hệ thống treo thủy lực giúp thay đổi chiều cao gầm của xe. Riêng phiên bản F Sport của Lexus LX 2022 sẽ được trang bị hệ thống treo cứng hơn và khóa vi sai chống trượt Torsen trên cầu sau. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn Lexus Safety System+ với phanh khẩn cấp tự động nâng cấp, có thể phát hiện người đạp xe, người đi bộ và xe đang đến ở giao lộ. Thêm vào đó là hỗ trợ đánh lái tránh chướng ngại vật, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường nâng cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp kiểm soát tốc độ khi ôm cua và nhận biết biển báo giao thông. Hiện giá xe Lexus LX 2022 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu được bán ra thị trường thế giới vào đầu năm sau. Video: Chi tiết Lexus LX 2022 thế hệ hoàn toàn mới.

