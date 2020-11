Lexus RC 2021 mạnh và sang chảnh hơn, từ 1,1 tỷ đồng

Một trong những điểm mới lạ đáng chú ý trên Lexus RC 2021 mới là phần mềm điều khiển thích ứng mới cho hộp tự động 8 cấp được trang bị tiêu chuẩn cho cả RC 300 và RC 350. Nhờ đó, hộp số sẽ có được khả năng chuyển số nhanh nhẹn, chính xác hơn, đồng thời giúp cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu cũng như tối ưu cảm giác lái thể thao khi cần thiết. Chiếc coupe thể thao Lexus RC mới cũng được bổ sung thanh giằng ổn định tăng đường kính nhưng mỏng hơn ở phía sau, trục khuỷu trên bằng nhôm độ bền cao vừa nhẹ hơn vừa cứng hơn và phanh đỗ điện tử thay thế loại thủ công trước đây. Các tùy chọn động cơ của Lexus RC thế hệ mới vẫn được giữ nguyên. RC 300 mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L sản sinh công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở mức 7,3 lít/100 km. Trong khi đó, phiên bản Lexus RC 350 mạnh mẽ hơn được trang bị động cơ xăng V6 3.5L cho công suất 311 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm, mức tiêu thiệu nhiên liệu kết hợp của xe là 9,1 lít/100 km. Hãng xe Nhật đã cải thiện độ an toàn cho RC 2021 với việc bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình chủ động bằng ra-đa mới theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe vẫn có nhiều công nghệ an toàn tiên tiến khác, bao gồm giảm thiểu va chạm trước, phanh tự động khẩn cấp kèm tính năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo chệch làn có hỗ trợ đánh lái, camera giám sát điểm mù với cảnh báo thay đổi làn, cảnh báo giao cắt phía sau, camera lùi và đèn chiếu sáng tự động. Các tiện nghi bên trong xe không có thay đổi nào, những trang bị nổi bật gồm có ghế trước chỉnh điện có sưởi và thông gió, nội thất bọc da thật, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống thông tin giải trí 10,3 inch có định vị vệ tinh, radio kỹ thuật số và tích hợp điện thoại thông minh, cùng dàn âm thanh cao cấp của Pioneer. Tại thị trường Úc, giá xe Lexus RC 2021 bán ra khởi điểm từ 67.990 đô la Úc (khoảng 1,15 tỷ đồng) đối với RC 300, phiên bản RC 350 sẽ có giá từ 70.736 đô la Úc (khoảng 1,2 tỷ đồng), chỉ tăng nhẹ so với mẫu xe tiền nhiệm. Video: Giới thiệu Lexus RC thế hệ mới.

