Cận cảnh Lexus NX 350h 2022 giá 3,3 tỷ đồng tại Việt Nam

Lexus NX 350h 2022 tại Việt Nam đem tới vẻ diện mạo trang nhã, lịch sự, sang trọng cùng nhiều công nghệ tiên tiến lần đầu tiên được trang bị trên xe. Mẫu xe có kích cỡ 4660 x 1865 x 1660 mm - dài hơn, cao hơn, rộng hơn và trục cơ sở lớn hơn hứa hẹn khả năng vận hành tốt hơn. Phần đầu xe, mẫu crossover Lexus NX 350h 2022 vẫn được trang bị lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, trong đó phần góc trên được vuốt sắc cạnh, phần phía dưới được mở rộng hơn. Lưới tản nhiệt được tạo thành bởi các thanh nan hình chữ U, chữ U trong Lexus là tên của thương hiệu.Ngoài ra, phần nắp capo xe được trang bị thêm lẫy khóa đôi, giúp tăng sự cứng vững mui xe, vận hành linh hoạt. Mẫu xe sử dụng khối động cơ 2.5 I4 Hybrid với động cơ xăng 2.5 kết hợp với 2 động cơ điện phía trước và phía sau vận hành độc lập, đem tới khả năng vận hành ổn định, êm ái, đảm bảo hoạt động tốt trên các cung đường phố đường trường tại Việt Nam, tổng công suất của xe lên tới 239 mã lực, và mô men xoắn cực đại 239 Nm. với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 6.18L/100km. Xe sử dụng vành 20 inch cỡ lớn, 235/50R20 ETM, lớn hơn thế hệ thứ nhất 2 inch, giúp xe vận hành ổn định và bám đường tốt,lốp do hãng Bridgestone phát triển riêng có công nghệ như lốp Run Fat nhưng êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn, cả 4 lốp đều có cảm biến áp suất lốp. Cụm đèn đuôi xe nổi bật với phần đèn hậu được thiết kế nổi khối nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế hình chữ L (Lexus), phần logo phía sau đã được thay đổi bằng chữ LEXUS và đây chính là ngôn ngữ thiết kế chung của các mẫu xe Lexus sau này. Khoang nội thất mang triết lý thiết kế TAZUNA, mọi các nút bấm chức năng được thiết kế thông minh giúp người lái có thể thao tác dễ dàng, phản hồi chính xác với mọi tình huống lưu thông, Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí , có sưởi ghế và làm mát ghế, phần ghế da trên xe được may tỉ mỉ, êm ái, phần biên độ ghế phía trên được làm lõm để làm phần khủy tay khi lái xe và mở hộp tỳ tay thuận tiện và phần thành ghế được thiết kế mỏng hơn để tiện ra vào xe nhưng vẫn đảm bảo độ êm ái, vững trãi cho người ngồi. Lexus NX 2022 được trang bị hệ thống trợ lực lái điện EPS với tỷ số truyền đánh lái biến thiên theo tốc độ, với tốc độ cao và góc đánh lái nhỏ hơn 20 độ thì phần tỷ số truyền sẽ giảm đi, giúp vô lăng cứng vững hơn, và khi tại tốc độ thấp và góc đánh lái lớn hơn 20 độ thì tỷ số truyền sẽ tăng lên để dễ dàng thao tác đánh lái ở các điều kiện địa hình vào cua, góc hẹp. Hiểu đơn giản là ở tốc độ cao, khi chúng ta đánh lái sẽ thấy số vòng đánh lái giảm đi, nhưng ở tốc độ thấp, chúng ta đánh lái ít hơn nhưng số vòng đánh lái lại nhiều hơn. Màn hình HUD cỡ lớn hiển thị đầy đủ thông tin các chức năng lái xe và bản đồ, giúp người lái dễ dàng thao tác lái xe. các phím bấm trên vô lăng dạng cảm ứng, điều khiển giống bàn touch pad máy tính, đem tới khả năng sử dụng trực quan. Tay nắm cửa điện tử E-Latch, lần đầu được áp dụng trên Lexus NX mới, mới khả năng mở liền mạch, nhất quán, khi xe yếu hoặc hết điện thì phần mở khóa cơ học tự động kích hoạt. Màn hình giải trí 14 inch cảm ứng, to nhất trong các dòng xe Lexus, tích hợp bản đồ Việt Nam, có thể lưu giữ 3 hồ sơ cá nhân cài đặt xe, Apple Carplay không dây, điều hòa 2 vùng độc lập có công nghệ Nanoe X, giúp bầu không khí siêu sạch, ức chế khả năng phát triển của vi khuẩn, vi rút...Lexus NX 350h 2022 được trang bị 17 loa Mark Levinson với 7 loa đồng trục đặt ngang nhau cùng 1 loa siêu trầm 25 cm nằm phía sau cùng 2 công nghệ tối tân là QLS và Clari-fi 2.0 tái tạo âm thanh, đem tới trải nghiệm âm thanh đỉnh cao. Gương chiếu hậu chống chói được tích hợp gương điện tử được trang bị trên xe, giúp dễ dàng quan sát phía sau khi xe đi đông người và nhiều hành lý. Mức giá xe Lexus NX 2022 tại Việt Nam tương ứng cho 2 phiên bản NX 350h và NX 350 F SPORT là 3,3 tỷ và 3,010 tỷ đồng. Xe được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản. Video: Đánh giá chi tiết Lexus NX 350h 2022 tại Việt Nam.

