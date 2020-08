Cận cảnh Lexus LX570 chạy 4 năm hơn 6 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, chiếc xe sang Lexus LX570 đời 2016 phiên bản nhập Trung Đông, tức là đã 4 năm tuổi đời và đã chạy được khoảng 25.000 km và đang được rao bán trên sàn xe cũ. Chiếc xe mang biển số Hà Nội sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu vẫn còn khá nguyên bản. Về ngoại thất, mẫu Lexus LX570 đời 2016 có diện mạo khá bắt mắt với phần đầu xe được thiết kế góc cạnh. Các thiết kế này vẫn được Lexus sử dụng trong các thế hệ tiếp theo, dù chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở các phiên bản nâng cấp. Nhìn chung, đây là phiên bản đánh dấu một bước chuyển mình lớn so với các thế hệ tiền nhiệm. Trên bản Trung Đông có nẹp hông cửa mạ crôm mà trên phiên bản dành cho thị trường Mỹ không có, xe Trung Đông có nẹp nhôm trên mặt bệ cốp. Lexus LX 570 đời 2016 cũng có kính thước nhỉnh hơn đàn anh khoảng 60 mm. Xe được trang bị gương chiếu hậu chống chói, sấy và tự động cụp khi lùi xe được tích hợp đèn báo rẽ LED, camera, đèn soi chân LED, chức năng nhớ vị trí và hiển thị chức năng cảnh báo điểm mù BSM. Sự khác biệt đáng kể nhất của phiên bản Trung Đông so với phiên bản Mỹ và các thị trường khác là phần nội thất của xe. Phiên bản Trung Đông có nội thất sáng hơn và được làm bằng chất liệu da cao cấp. Hơn nữa ở phiên bản Trung Đông, khách hàng có nhiều đồ chơi hơn như hệ thống loa được tăng thêm công suất và thêm loa vệ tinh hay nội thất được làm mới… Vô lăng 3 chấu đi kèm tính năng nhớ vị trí, đằng sau vô lăng là cụm đồng hồ Analog loại Optitron cao cấp tốc độ cao với những chi tiết mạ bạc, đi kèm với màn hình trung tâm 4,2 inch. Chính giữa bảng taplo là màn hình 12,3 inch mới với thiết kế sắc cạnh đa chức năng. Xe được tích hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng khu vực để chân và mở cửa tự động khi chạm vào tay nắm. Nội thất sang trọng hơn với chất liệu da và gỗ cao cấp Shimamoku kết hợp với ánh sáng trắng dịu nhẹ của đèn LED và hệ thống chiếu sáng xung quanh tích hợp. Hàng ghế sau được trang bị hai màn hình giải trí tinh thể lỏng độ phân giải cao 11,6 inch cùng hệ thống điều hòa công nghệ mới. Xe được trang bị hệ thống theo dõi cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) sử dụng sóng ra-đa và chức năng cảnh báo điểm mù khi lùi (Rear Cross Traffic Alert) phát hiện và thông báo khi phương tiện khác tiến đến vùng không gian xe sẽ lùi... LX570 cũng tích hợp những công nghệ mới, gồm: chế độ lựa chọn đa địa hình, chế độ hỗ trợ vượt địa hình cho phép người lái tập trung vào việc xử lý tay lái ở tốc độ rất thấp trong các điều kiện địa hình khó khăn,... Bên cạnh đó là 10 túi khí SRS tiêu chuẩn, cấu trúc ghế giảm chấn thương cổ WIL cho hàng ghế trước, dây an toàn 3 điểm... Mẫu xe SUV đắt nhất Việt Nam tại thời điểm ra mắt trang bị động cơ xăng V-8 5.7L công suất cực đại 367 mã lực tại 5600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 530 Nm tại 3200 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp, lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 12,1 lít/100km trên điều kiện đường chuẩn (theo thông tin từ nhà sản xuất). Thời điểm mới về Việt Nam vào năm 2016, giá xe Lexus LX570 phiên bản Trung Đông được đại lý tư nhân chào bán gần 8 tỷ đồng (biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới chưa được áp dụng). Sau khoảng hơn 4 năm sử dụng, chủ nhân của xe đang rao bán ở mức hơn 6 tỷ đồng. Mức giá xe chính hãng tại Việt Nam hiên nay cho phiên bản mới nhất là 8,34 tỷ đồng. Video: Chi tiết Lexus LX570 đời 2016 nhập Trung Đông tại Việt Nam.

Mới đây, chiếc xe sang Lexus LX570 đời 2016 phiên bản nhập Trung Đông, tức là đã 4 năm tuổi đời và đã chạy được khoảng 25.000 km và đang được rao bán trên sàn xe cũ. Chiếc xe mang biển số Hà Nội sở hữu ngoại thất màu trắng và nội thất màu nâu vẫn còn khá nguyên bản. Về ngoại thất, mẫu Lexus LX570 đời 2016 có diện mạo khá bắt mắt với phần đầu xe được thiết kế góc cạnh. Các thiết kế này vẫn được Lexus sử dụng trong các thế hệ tiếp theo, dù chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở các phiên bản nâng cấp. Nhìn chung, đây là phiên bản đánh dấu một bước chuyển mình lớn so với các thế hệ tiền nhiệm. Trên bản Trung Đông có nẹp hông cửa mạ crôm mà trên phiên bản dành cho thị trường Mỹ không có, xe Trung Đông có nẹp nhôm trên mặt bệ cốp. Lexus LX 570 đời 2016 cũng có kính thước nhỉnh hơn đàn anh khoảng 60 mm. Xe được trang bị gương chiếu hậu chống chói, sấy và tự động cụp khi lùi xe được tích hợp đèn báo rẽ LED, camera, đèn soi chân LED, chức năng nhớ vị trí và hiển thị chức năng cảnh báo điểm mù BSM. Sự khác biệt đáng kể nhất của phiên bản Trung Đông so với phiên bản Mỹ và các thị trường khác là phần nội thất của xe. Phiên bản Trung Đông có nội thất sáng hơn và được làm bằng chất liệu da cao cấp. Hơn nữa ở phiên bản Trung Đông, khách hàng có nhiều đồ chơi hơn như hệ thống loa được tăng thêm công suất và thêm loa vệ tinh hay nội thất được làm mới… Vô lăng 3 chấu đi kèm tính năng nhớ vị trí, đằng sau vô lăng là cụm đồng hồ Analog loại Optitron cao cấp tốc độ cao với những chi tiết mạ bạc, đi kèm với màn hình trung tâm 4,2 inch. Chính giữa bảng taplo là màn hình 12,3 inch mới với thiết kế sắc cạnh đa chức năng. Xe được tích hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng khu vực để chân và mở cửa tự động khi chạm vào tay nắm. Nội thất sang trọng hơn với chất liệu da và gỗ cao cấp Shimamoku kết hợp với ánh sáng trắng dịu nhẹ của đèn LED và hệ thống chiếu sáng xung quanh tích hợp. Hàng ghế sau được trang bị hai màn hình giải trí tinh thể lỏng độ phân giải cao 11,6 inch cùng hệ thống điều hòa công nghệ mới. Xe được trang bị hệ thống theo dõi cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) sử dụng sóng ra-đa và chức năng cảnh báo điểm mù khi lùi (Rear Cross Traffic Alert) phát hiện và thông báo khi phương tiện khác tiến đến vùng không gian xe sẽ lùi... LX570 cũng tích hợp những công nghệ mới, gồm: chế độ lựa chọn đa địa hình, chế độ hỗ trợ vượt địa hình cho phép người lái tập trung vào việc xử lý tay lái ở tốc độ rất thấp trong các điều kiện địa hình khó khăn,... Bên cạnh đó là 10 túi khí SRS tiêu chuẩn, cấu trúc ghế giảm chấn thương cổ WIL cho hàng ghế trước, dây an toàn 3 điểm... Mẫu xe SUV đắt nhất Việt Nam tại thời điểm ra mắt trang bị động cơ xăng V-8 5.7L công suất cực đại 367 mã lực tại 5600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 530 Nm tại 3200 vòng/phút. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp, lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 12,1 lít/100km trên điều kiện đường chuẩn (theo thông tin từ nhà sản xuất). Thời điểm mới về Việt Nam vào năm 2016, giá xe Lexus LX570 phiên bản Trung Đông được đại lý tư nhân chào bán gần 8 tỷ đồng (biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới chưa được áp dụng). Sau khoảng hơn 4 năm sử dụng, chủ nhân của xe đang rao bán ở mức hơn 6 tỷ đồng. Mức giá xe chính hãng tại Việt Nam hiên nay cho phiên bản mới nhất là 8,34 tỷ đồng. Video: Chi tiết Lexus LX570 đời 2016 nhập Trung Đông tại Việt Nam.