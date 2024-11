Cận cảnh Kia Sportage 2025 từ 520 triệu đồng, đối thủ Mazda CX-5

Mới đây, Kia đã công bố giá bán và thông số kỹ thuật của New Sportage 2025. Đây là mẫu CUV hạng C được nhiều khách hàng tại Hàn Quốc yêu mến. Sau 3 năm ra mắt, Kia New Sportage 2025 mới thuộc thế hệ thứ 5 đã có những nâng cấp. Một số chi tiết quen thuộc như lưới tản nhiệt mũi hổ hoặc ốp cản trước cỡ lớn cũng được loại bỏ. Thay vào đó là phong cách năng động và cá tính hơn. Kích thước tổng thể của xe SUV Kia Sportage 2025, có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.865 x 1.660 (mm), chiều dài cơ sở 2.755 mm. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt được làm mới, đèn chạy ban ngày bố trí thẳng (áp dụng tương tự như các mẫu xe mới của Kia) Star Map Signature Lighting. Cản trước được tinh chỉnh giúp đầu xe trở nên sang trọng hơn. Nổi bật phần hông xe là bộ mâm được thiết kế hoạ tiết mới, kích thước mâm tùy phiên bản từ 17-19 inch. Phần đuôi xe hầu như không có nhiều cải tiến so với thế hệ trước, nhưng vẫn mang đến cảm giác thống nhất. Nội thất Kia Sportage 2025 thay đổi rõ rệt, ưu tiên người lái với màn hình cong kích thước lớn (hai màn hình 12,3 inch), gồm màn hình thông tin sau vô lăng và màn hình giải trí có kết nối Apple CarPlay/Android Auto; tạo nên buồng lái tương lai kết hợp cùng dải đèn nội thất. Vô lăng với hai chấu cùng các phím chức năng có tạo hình bo tròn trên và dưới. Phần yên ngựa được tạo hình tối giản với các hộc đựng cốc. Các phiên bản Sportage 2025 đều có phanh tay điện tử (núm vặn), cần số sạng núm xoay, ghế chỉnh điện, HUD (bản cao nhất), khe gió điều hoà đặt ngang,… Sportage 2025 bản X-Line có một số điểm khác biệt cản trước, sau cùng biểu tượng đặc trưng, bộ mâm 19 inch, vô lăng có các đường chia với hai tông màu và trần bọc da lộn màu đen. Kia Sportage 2025 có hai tuỳ chọn động cơ, gồm hybrid và thuần xăng tăng áp. Đối với động cơ xăng tăng áp 1.6L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm; kết hợp hộp số tự động 8 cấp (thay cho hộp số ly hợp kép 7 cấp thế hệ trước). Đối với biến thể hybrid, động cơ xăng 1.6L tăng áp được bổ sung thêm mô tô điện (công suất 64 mã lực), tổng công suất kết hợp 231 mã lực (tương tự với Tucson bản hybrid). Lẫy chuyển số Sportage hybrid có thể điều chỉnh cấp độ phanh tái sinh, hệ thống sẽ tự động điều khiển giai đoạn phanh tái tạo theo điều kiện đường xá và thông tin. Đồng thời chế độ lái “Baby Mode” dành cho trẻ sơ sinh mang lại cảm giác lái thoải mái cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tiếng ồn trên đường đã được giảm bớt bằng cách lắp đặt một van điều tiết hai chiều trên hệ thống giảm xóc ở bánh trước, thêm vật liệu cách âm và hấp thụ âm thanh được thêm vào trụ B, đồng thời mật độ vật liệu hấp thụ âm thanh ở viền cửa đã tăng lên. Sportage 2025 mới trang bị tính năng phát hiện độ bám tay lái (HoD), vô lăng cảnh báo rung giúp thông báo các tình huống nguy hiểm bằng rung động. Trong số các mẫu xe Kia ra mắt tại Hàn Quốc, New Sportage là mẫu xe đầu tiên được trang bị camera cảnh báo người lái hướng về phía trước giúp theo dõi tình trạng của người lái. Ngoài ra, còn có các tính năng Hỗ trợ lái xe gồm: Hỗ trợ giữ làn đường 2, Kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống xác thực vân tay, Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa (RSPA)… Mức giá xe Kia Sportage 2025 tại Hàn Quốc dao động từ 20.561-35.310 USD (tương đương 520 – 893 triệu đồng). New Sportage có thể sẽ xuất hiện tại Việt Nam vào năm sau. Trong khi đó, THACO đang phân phối Sportage tại Việt Nam là thế hệ thứ 4, được giới thiệu năm 2022. Mức giá của Sportage từ 779 triệu đồng và không có bản hybrid. Sportage cạnh tranh các mẫu xe hạng C như Mazda CX-5 (749-959 triệu), Ford Territory (799-929 triệu), Hyundai Tucson (769-979 triệu đồng)… Video: Giới thiệu Kia Sportage 2025 mới.

