Kia Sorento Hybrid 2023 tiết kiệm xăng đã nhận cọc tại Việt Nam

Kia Sorento Hybrid 2023 mới từng được THACO Auto lên kế hoạch bán vào tháng 3/2022, tuy nhiên vì một số lý do mà mẫu xe này đã lỡ hẹn với người tiêu dùng Việt vào thời điểm đó. Đến nay, có một số nguồn tin cho biết Kia Sorento phiên bản Hybrid đang được nhận đặt cọc trước tại một số đại lý chính hãng Việt Nam. Như vậy, nhiều khả năng phiên bản Hybrid của Kia Sorento sẽ được cho ra mắt thị trường Việt trong quý III năm nay. Tại khu vực Đông Nam Á, mẫu xe SUV Kia Sorento Hybrid 2023 hiện đã có mặt ở Indonesia. “Sân chơi” tiếp theo của mẫu SUV này có thể là Malaysia và Việt Nam. Vì chia sẻ khung gầm với Kia Carnival, Hyundai Staria và Kia Sportage, Kia Sorento Hybrid 2023 cũng dùng động cơ xăng tăng áp 1.6L, kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sorento Hybrid 2023 mới sở hữu bộ pin lithium-ion polymer 14 kWh cho phạm vi hoạt động lên đến 68 km ở chế độ chạy điện. Xe được trang bị ổ cắm Type 2 có khả năng sạc từ 15 - 95% trong 3 giờ 25 phút. Ngoại trừ hệ truyền động và huy hiệu hybrid đặt tại cửa hậu, Kia Sorento Hybrid và bản thường (đang bán tại Việt Nam) gần như không có điểm gì khác biệt, bao gồm cả trang bị ngoại thất và nội thất. Bên trong, Kia Sorento Hybrid 2023 sẽ sở hữu những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng, cùng có kích thước 12,3 inch. Chưa hết, mẫu xe tiết kiệm xăng này còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp. Khác với những mẫu SUV hạng trung cùng phân khúc hiện nay, Sorento Hybrid 2023 dự kiến cũng sẽ được trang bị nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở giữa như tại Indonesia. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sưởi vô lăng và ghế có tính năng sưởi/làm mát... Ngoài ra, xe còn không thiếu những công nghệ an toàn chủ động ADAS như hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh hay hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là camera 360 độ và những tính năng an toàn cơ bản khác. Tại thị trường Indonesia, giá xe Kia Sorento Hybrid 2023 có mức khởi điểm quy đổi từ khoảng 1,52 tỷ đồng. Hiện nay, Kia Sorento thế hệ mới cũng đang được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản 2.5L xăng tăng áp 177 mã lực / 232 Nm và 2.2L diesel tăng áp 198 mã lực / 440 Nm, giá từ 1,19 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Kia Sorento Hybrid mới

Kia Sorento Hybrid 2023 mới từng được THACO Auto lên kế hoạch bán vào tháng 3/2022, tuy nhiên vì một số lý do mà mẫu xe này đã lỡ hẹn với người tiêu dùng Việt vào thời điểm đó. Đến nay, có một số nguồn tin cho biết Kia Sorento phiên bản Hybrid đang được nhận đặt cọc trước tại một số đại lý chính hãng Việt Nam. Như vậy, nhiều khả năng phiên bản Hybrid của Kia Sorento sẽ được cho ra mắt thị trường Việt trong quý III năm nay. Tại khu vực Đông Nam Á, mẫu xe SUV Kia Sorento Hybrid 2023 hiện đã có mặt ở Indonesia. “Sân chơi” tiếp theo của mẫu SUV này có thể là Malaysia và Việt Nam. Vì chia sẻ khung gầm với Kia Carnival, Hyundai Staria và Kia Sportage, Kia Sorento Hybrid 2023 cũng dùng động cơ xăng tăng áp 1.6L, kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Sorento Hybrid 2023 mới sở hữu bộ pin lithium-ion polymer 14 kWh cho phạm vi hoạt động lên đến 68 km ở chế độ chạy điện. Xe được trang bị ổ cắm Type 2 có khả năng sạc từ 15 - 95% trong 3 giờ 25 phút. Ngoại trừ hệ truyền động và huy hiệu hybrid đặt tại cửa hậu, Kia Sorento Hybrid và bản thường (đang bán tại Việt Nam) gần như không có điểm gì khác biệt, bao gồm cả trang bị ngoại thất và nội thất. Bên trong, Kia Sorento Hybrid 2023 sẽ sở hữu những trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí cảm ứng, cùng có kích thước 12,3 inch. Chưa hết, mẫu xe tiết kiệm xăng này còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose 12 loa cao cấp. Khác với những mẫu SUV hạng trung cùng phân khúc hiện nay, Sorento Hybrid 2023 dự kiến cũng sẽ được trang bị nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở giữa như tại Indonesia. Ngoài ra, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sưởi vô lăng và ghế có tính năng sưởi/làm mát... Ngoài ra, xe còn không thiếu những công nghệ an toàn chủ động ADAS như hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh hay hỗ trợ giữ làn đường. Bên cạnh đó là camera 360 độ và những tính năng an toàn cơ bản khác. Tại thị trường Indonesia, giá xe Kia Sorento Hybrid 2023 có mức khởi điểm quy đổi từ khoảng 1,52 tỷ đồng. Hiện nay, Kia Sorento thế hệ mới cũng đang được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản 2.5L xăng tăng áp 177 mã lực / 232 Nm và 2.2L diesel tăng áp 198 mã lực / 440 Nm, giá từ 1,19 tỷ đồng. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Kia Sorento Hybrid mới