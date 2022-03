Cận cảnh Kia K3 GT gần 760 triệu tại Việt Nam, "đấu" Honda Civic

Kia K3 GT 2022 mới được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1.6L sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước như các bản thấp hơn. Như vậy, K3 GT 2022 mạnh hơn đáng kể so với bản 2.0 Premium 150 mã lực xếp dưới, và thậm chí còn nhỉnh hơn cả đối thủ Honda Civic (178 mã lực). Là phiên bản cao cấp nhất nên mức giá xe Kia K3 GT 2022 bán ra tới 759 triệu đồng, cao hơn tới 70 triệu đồng so với bản 2.0 Premium, nhưng thấp hơn 10 - 11 triệu đồng so với Elantra Sport và Civic G (tầm trung). Ngoại trừ việc "thay tim" thì mẫu xe sedan Kia K3 GT 2022 dường như không có khác biệt gì với bản 2.0 Premium. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED có điều chỉnh theo góc lái, bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch cùng lốp 225/45R17. Thân xe có nhiều chi tiết mạ crôm như viền cửa, tay nắm và nẹp cốp sau. Ngoài ra, xe cũng được tạo sự khác biệt với viền lưới tản nhiệt sơn đỏ và cản trước thể thao với đường viền đỏ quanh đèn suơng mù. Đối với nội thất, phiên bản này sở hữu một số trang bị nổi bật là ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí, vô-lăng bọc da, màn hình trung tâm 10,25 inch, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời. Xe có hệ thống cảm biến va chạm trước/sau, camera 360 độ và 6 túi khí Video: Giới thiệu Kia K3 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Kia K3 GT 2022 mới được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1.6L sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước như các bản thấp hơn. Như vậy, K3 GT 2022 mạnh hơn đáng kể so với bản 2.0 Premium 150 mã lực xếp dưới, và thậm chí còn nhỉnh hơn cả đối thủ Honda Civic (178 mã lực). Là phiên bản cao cấp nhất nên mức giá xe Kia K3 GT 2022 bán ra tới 759 triệu đồng, cao hơn tới 70 triệu đồng so với bản 2.0 Premium, nhưng thấp hơn 10 - 11 triệu đồng so với Elantra Sport và Civic G (tầm trung). Ngoại trừ việc "thay tim" thì mẫu xe sedan Kia K3 GT 2022 dường như không có khác biệt gì với bản 2.0 Premium. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED có điều chỉnh theo góc lái, bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch cùng lốp 225/45R17. Thân xe có nhiều chi tiết mạ crôm như viền cửa, tay nắm và nẹp cốp sau. Ngoài ra, xe cũng được tạo sự khác biệt với viền lưới tản nhiệt sơn đỏ và cản trước thể thao với đường viền đỏ quanh đèn suơng mù. Đối với nội thất, phiên bản này sở hữu một số trang bị nổi bật là ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí, vô-lăng bọc da, màn hình trung tâm 10,25 inch, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời. Xe có hệ thống cảm biến va chạm trước/sau, camera 360 độ và 6 túi khí Video: Giới thiệu Kia K3 hoàn toàn mới tại Việt Nam.