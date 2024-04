Cận cảnh Hyundai Stargazer X tại Việt Nam, cao nhất 599 triệu đồng

Về tổng thể thiết kế, Hyundai Stargazer X tại Việt Nam có thiết kế khá táo bạo khi kính chắn gió được thiết kế vát liền mạch với nắp capo kéo dài ra xuyên suốt tổng thể xe. Stargazer X được thiết kế mang tinh thần SUV với lưới tản nhiệt thiết kế mới tạo hình 3D mạ Crom, nắp capo dập nổi tạo nên vẻ gân guốc, mạnh mẽ. Hyundai Stargazer X 2024 mới sở hữu kích thước lớn hơn Stargazer Tiêu chuẩn, với chiều dài và chiều rộng tăng thêm 35mm, chiều cao và khoảng sáng gầm tăng thêm 15mm, đem đến chiếc xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200(mm). Chiếc xe mang cảm hứng thiết kế từ mẫu MPV đàn anh Staria với phần đầu xe nổi bật với thanh đèn LED trải dài toàn chiều rộng, trong khi ở phía dưới là cụm đèn pha full LED được thiết kế tách rời khá lớn chiếm gần hết cản trước. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn, phần cản có thiết kế hình chữ X với các hốc gió trước hình thang. Ở hai bên hông, Stargazer X sở hữu vòm bánh xe vuông vức, mâm xe hợp kim hiện đại với kích thước 17 inch Diamond Cut, tăng thêm 1 inch so với Stargazer Tiêu chuẩn cũng như phiên bản Stargazer đã được giới thiệu trước đây. Stargazer X dùng lốp có kích thước 205/50 R17, tối ưu cho cảm giác vận hành êm ái. Phía sau, cụm đèn hậu tạo hình tam giác kết hợp với kính chắn gió phía sau và được nối liền với nhau thông qua một thanh đèn LED tạo thành logo chữ H giống như một số mẫu xe anh em gần đây trong gia đình các mẫu xe Hyundai. Xe còn được trang bị đèn phanh trên cao dạng LED, giúp đảm bảo tín hiệu an toàn khi vận hành trên đường. Hyundai Stargazer X đạt chiều dài cơ sở 2.780mm lớn hàng đầu phân khúc. Kích thước này giúp xe sở hữu không gian nội thất tiện nghi, được bố trí các trang bị tiện ích một cách khoa học, tối ưu cho cả 7 chỗ ngồi. Không gian hàng ghế được tối ưu lớn bậc nhất phân khúc, giúp dễ dàng để các vật dụng cần thiết khi tiến hành những chuyến đi. Stargazer X tiên phong trong phân khúc với sạc không dây chuẩn Qi tích hợp hệ thống làm mát giúp cải thiện công suất sạc lên đến 10W. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây. Stargazer X cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay tại Việt Nam được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và amply rời mang tới trải nghiệm thực sự thú vị. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da, chống bụi bẩn trong quá trình sử dụng lâu dài. Bảng taplo xe nổi bật với màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi. Phần đồng hồ thông tin dạng kĩ thuật số cũng được tái thiết kế với phần viền được làm gọn gàng hơn, giúp người lái nâng cao tầm quan sát. Stargazer X đươc trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh. Đặc biệt hơn, xe cũng được trang bị chức năng khởi động từ xa thông qua một nút bấm trên chìa khóa. Hệ thống điều hòa tự động với khả năng làm mát nhanh và sâu, kết hợp cùng cửa gió cho hàng ghế sau đặt trên cao đem đến không gian dễ chịu cho cả 3 hàng ghế. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt,... Hyundai Stargazer X được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Khối động cơ này được trang bị kim phun kép, tích hợp hệ thống quản lí nhiệt thông minh, công nghệ cam thông minh CVVT cùng bơm nhiên liệu áp suất biến thiên. Xe được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn cao cấp: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí. Stargazer X được nâng cấp ở hệ thống phanh với việc sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh xe thay vì 2 như ở phiên bản trước. Xe cũng được bổ sung thêm cảm biến va chạm trước, giúp việc dừng đỗ xe trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên Stargazer X, kèm gói an toàn SmartSense... Mức giá xe Hyundai Stargazer X tại Việt Nam từ 559 - 599 triệu đồng. Riêng Hyundai Stargazer tiêu chuấn bán ra chỉ 489 triệu đồng. Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X mới.

