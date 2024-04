Hyundai Stargazer X 2024 về Việt Nam "siêu rẻ", chỉ từ hơn 400 triệu?

Từ hồi tháng 3 năm nay, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe Hyundai Stargazer X 2024 mới. Đến nay, đại lý lại hé lộ thêm thông tin về giá bán của mẫu MPV này. Theo đó, Hyundai Stargazer X 2024 tại Việt Nam dự kiến sẽ có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp. Giá xe Hyundai Stargazer X 2024 chỉ dao động từ hơn 400 triệu đồng đến hơn 600 triệu. Nếu thông tin này là chính xác thì Hyundai Stargazer X 2024 sẽ rẻ hơn Stargazer đang bán tại Việt Nam với giá dao động từ 575 - 685 triệu đồng. Đồng thời, Hyundai Stargazer X có thể sẽ trở thành một trong những mẫu MPV rẻ nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý còn tiết lộ thời điểm giao xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 cho khách hàng Việt là tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Như vậy, lịch giao xe đã bị lùi lại so với thời điểm ban đầu là tháng 3/2024. Không chỉ có giá dự kiến rẻ hơn Hyundai Stargazer, mẫu MPV này còn sở hữu một số thay đổi cả về thiết kế lẫn trang bị. Cụ thể, Hyundai Stargazer X 2024 được thiết kế theo hướng MPV lai SUV nên có ngoại hình thể thao hơn. Mẫu xe này được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và tấm ốp gầm giả đều khác biệt so với Hyundai Stargazer. Bên cạnh đó là nẹp bằng nhựa màu đen ở hốc bánh và trên cửa, baga nóc theo phong cách SUV, vành hợp kim 17 inch với thiết kế đa chấu, phay xước 2 màu cũng như cánh gió mui cỡ lớn hơn. Để phù hợp với hình ảnh MPV lai SUV, Hyundai Stargazer X 2024 còn được tăng khoảng sáng gầm thêm 20 mm lên 205 mm. Trái với ngoại thất, nội thất của Hyundai Stargazer X 2024 không thay đổi nhiều về mặt thiết kế. Xe chỉ có thêm ốp đen bóng xung quanh màn hình cảm ứng trung tâm, bảng đồng hồ và khu vực điều khiển điều hòa. Thêm vào đó là chỉ đỏ trên ghế và vô lăng. Hyundai Stargazer X 2024 vẫn có nội thất với 2 cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ như Stargazer. Xe có thêm những trang bị mới như phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời (Auto Hold). Hệ thống âm thanh Bose, nút bấm SOS màu đỏ và đèn nội thất dạng LED cũng được trang bị cho mẫu xe này. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe có thêm sự xuất hiện của phanh đĩa sau và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước. Những tính năng an toàn còn lại không khác gì Hyundai Stargazer, vẫn bao gồm 6 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi,... Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của Hyundai Stargazer X 2024 giữ nguyên như bản thường, đó là máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước. Hyundai Stargazer X sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Sự góp mặt của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số của dòng Hyundai Stargazer tại Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Hyundai Stargazer mới đạt doanh số cộng dồn 130 xe, đứng thứ 8 trong phân khúc, chỉ cao hơn Toyota Innova và Innova Cross. Video: Xem chi tiết xe MPV Hyundai Stargazer X 2024.

