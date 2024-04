Hyundai Stargazer X sắp bán tại Việt Nam dự kiến từ 489 triệu đồng?

Theo thông tin từ đại lý, Hyundai Stargazer X 2024 mới sẽ được Hyundai TC Motor công bố ra mắt trong tháng 4 này. Stargazer X là phiên bản mang phong cách “SUV hóa” của mẫu MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargazer, tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Các đại lý Hyundai trên toàn quốc đã thông báo nhận đặt cọc Stargazer X. Một tư vấn viên bán hàng cho biết mẫu MPV này này có 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, đi kèm mức giá lần lượt là 489 – 559 – 599 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên này còn cho biết Hyundai Stargazer X tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với giá bán khởi điểm (dự kiến) chưa đến 500 triệu đồng, Hyundai Stargazer X 2024 sẽ trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Điều này tạo lợi thế lớn cho mẫu xe Hàn Quốc này trong việc thu hút người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. MPV bình dân cỡ nhỏ đang là phân khúc rất cạnh tranh ở thị trường Việt Nam với sự góp mặt của các mẫu xe gồm Suzuki Ertiga (giá 538 - 608 triệu đồng), Suzuki XL7 (từ 599,9 triệu đồng), Toyota Avanza (558 - 598 triệu đồng), Toyota Veloz (638 - 660 triệu đồng), Kia Carens (589 - 859 triệu đồng), Mitsubishi Xpander (560 - 698 triệu đồng) hay Honda BR-V (661 - 705 triệu đồng). Hyundai Stargazer X so với bản thường có sự khác biệt về thiết kế và sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn. Cụ thể, Stargazer X đi theo phong cách SUV để trông khỏe khoắn, thể thao và hiện đại hơn. Điều này được thể hiện qua phần lưới tản nhiệt màu đen với điểm nhấn màu bạc đan xen tương phản tạo thành giao diện cờ vạch đích. Được thiết kế theo phong cách "MPV lai SUV" nên Hyundai Stargazer X có khoảng sáng gầm cao hơn, đạt mức 205 mm, tăng 20 mm so với bản thường. Tương tự Staria, Hyundai Stargazer X cũng được trang bị thanh đèn LED chạy ngang hết chiều rộng của xe. Sâu xuống phía dưới là ốp gầm màu bạc, chi tiết này càng làm tăng thêm tính thể thao cho chiếc MPV cỡ nhỏ. Nhìn ngang hông xe, Hyundai Stargazer X có hốc bánh mở rộng và ốp nhựa màu đen, được nối với nhau bằng một đường viền màu đen chạy dọc theo chiều dài cơ sở. Mâm xe của Hyundai thường được thiết kế một cách tỉ mỉ, có thể thấy điều này qua họa tiết hoa hai tông màu trên bộ vành 17 inch, được bao bởi bộ lốp Goodyear 205/55. Đáng chú ý, trên nóc xe còn xuất hiện thêm thanh chằng đồ. Ở phía sau, thiết kế của Hyundai Stargazer X gần như vẫn được giữ nguyên. Ngoại trừ cản sau được làm lớn hơn, màu đen tích hợp một dải bạc bên trong. Chiếc MPV cỡ nhỏ vẫn được trang bị đèn hậu chữ “H” cỡ lớn đặc trưng. Đại lý cho biết Stargazer X sẽ có 2 màu ngoại thất đặc biệt là trắng mờ và vàng. Với hai màu sơn này, khách mua xe sẽ phải trả thêm 3 triệu đồng. Bên trong cabin, Hyundai Stargazer X có hệ thống ghế ngồi bọc giả da mới với đường chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn và hoa văn ở phía trên bên phải của lưng ghế. Phần viền bảng đồng hồ đã được làm thấp xuống. Các trang bị nổi bật trên Hyundai Stargazer X có: hệ thống âm thanh Bose (trên bản Prime cao nhất), bảng đồng hồ kỹ thuật số giống Creta, phanh tay điện tử, bộ sạc điện thoại không dây và Apple CarPlay / Android Auto không dây,… Về công nghệ an toàn, Stargazer X được trang bị gói Hyundai SmartSense, bao gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, đèn tự động thông minh và hỗ trợ giữ làn đường. Đây đều là những tính năng đã có trên phiên bản Stargazer Cao cấp đang bán tại Việt Nam. Trang bị động cơ của Hyundai Stargazer X vẫn sẽ là cụm máy xăng 1.5L giống như bản thường, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số CVT. Tuy nhiên, tư vấn bán hàng cho biết xe được nâng cấp lên 4 phanh đĩa cho 4 bánh thay vì chỉ có 2 phanh đĩa trước. Hyundai Stargazer X sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Sự góp mặt của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số của dòng Hyundai Stargazer tại Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Hyundai Stargazer mới đạt doanh số cộng dồn 130 xe, đứng thứ 8 trong phân khúc, chỉ cao hơn Toyota Innova và Innova Cross. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 mới.

Theo thông tin từ đại lý, Hyundai Stargazer X 2024 mới sẽ được Hyundai TC Motor công bố ra mắt trong tháng 4 này. Stargazer X là phiên bản mang phong cách “SUV hóa” của mẫu MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargazer, tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Các đại lý Hyundai trên toàn quốc đã thông báo nhận đặt cọc Stargazer X. Một tư vấn viên bán hàng cho biết mẫu MPV này này có 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, đi kèm mức giá lần lượt là 489 – 559 – 599 triệu đồng. Ngoài ra, nhân viên này còn cho biết Hyundai Stargazer X tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Với giá bán khởi điểm (dự kiến) chưa đến 500 triệu đồng, Hyundai Stargazer X 2024 sẽ trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất phân khúc MPV cỡ nhỏ. Điều này tạo lợi thế lớn cho mẫu xe Hàn Quốc này trong việc thu hút người dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. MPV bình dân cỡ nhỏ đang là phân khúc rất cạnh tranh ở thị trường Việt Nam với sự góp mặt của các mẫu xe gồm Suzuki Ertiga (giá 538 - 608 triệu đồng), Suzuki XL7 (từ 599,9 triệu đồng), Toyota Avanza (558 - 598 triệu đồng), Toyota Veloz (638 - 660 triệu đồng), Kia Carens (589 - 859 triệu đồng), Mitsubishi Xpander (560 - 698 triệu đồng) hay Honda BR-V (661 - 705 triệu đồng). Hyundai Stargazer X so với bản thường có sự khác biệt về thiết kế và sở hữu nhiều trang bị cao cấp hơn. Cụ thể, Stargazer X đi theo phong cách SUV để trông khỏe khoắn, thể thao và hiện đại hơn. Điều này được thể hiện qua phần lưới tản nhiệt màu đen với điểm nhấn màu bạc đan xen tương phản tạo thành giao diện cờ vạch đích. Được thiết kế theo phong cách "MPV lai SUV" nên Hyundai Stargazer X có khoảng sáng gầm cao hơn, đạt mức 205 mm, tăng 20 mm so với bản thường. Tương tự Staria, Hyundai Stargazer X cũng được trang bị thanh đèn LED chạy ngang hết chiều rộng của xe. Sâu xuống phía dưới là ốp gầm màu bạc, chi tiết này càng làm tăng thêm tính thể thao cho chiếc MPV cỡ nhỏ. Nhìn ngang hông xe, Hyundai Stargazer X có hốc bánh mở rộng và ốp nhựa màu đen, được nối với nhau bằng một đường viền màu đen chạy dọc theo chiều dài cơ sở. Mâm xe của Hyundai thường được thiết kế một cách tỉ mỉ, có thể thấy điều này qua họa tiết hoa hai tông màu trên bộ vành 17 inch, được bao bởi bộ lốp Goodyear 205/55. Đáng chú ý, trên nóc xe còn xuất hiện thêm thanh chằng đồ. Ở phía sau, thiết kế của Hyundai Stargazer X gần như vẫn được giữ nguyên. Ngoại trừ cản sau được làm lớn hơn, màu đen tích hợp một dải bạc bên trong. Chiếc MPV cỡ nhỏ vẫn được trang bị đèn hậu chữ “H” cỡ lớn đặc trưng. Đại lý cho biết Stargazer X sẽ có 2 màu ngoại thất đặc biệt là trắng mờ và vàng. Với hai màu sơn này, khách mua xe sẽ phải trả thêm 3 triệu đồng. Bên trong cabin, Hyundai Stargazer X có hệ thống ghế ngồi bọc giả da mới với đường chỉ khâu màu đỏ làm điểm nhấn và hoa văn ở phía trên bên phải của lưng ghế. Phần viền bảng đồng hồ đã được làm thấp xuống. Các trang bị nổi bật trên Hyundai Stargazer X có: hệ thống âm thanh Bose (trên bản Prime cao nhất), bảng đồng hồ kỹ thuật số giống Creta, phanh tay điện tử, bộ sạc điện thoại không dây và Apple CarPlay / Android Auto không dây,… Về công nghệ an toàn, Stargazer X được trang bị gói Hyundai SmartSense, bao gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, đèn tự động thông minh và hỗ trợ giữ làn đường. Đây đều là những tính năng đã có trên phiên bản Stargazer Cao cấp đang bán tại Việt Nam. Trang bị động cơ của Hyundai Stargazer X vẫn sẽ là cụm máy xăng 1.5L giống như bản thường, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số CVT. Tuy nhiên, tư vấn bán hàng cho biết xe được nâng cấp lên 4 phanh đĩa cho 4 bánh thay vì chỉ có 2 phanh đĩa trước. Hyundai Stargazer X sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Sự góp mặt của mẫu xe này được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số của dòng Hyundai Stargazer tại Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Hyundai Stargazer mới đạt doanh số cộng dồn 130 xe, đứng thứ 8 trong phân khúc, chỉ cao hơn Toyota Innova và Innova Cross. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Stargazer X 2024 mới.