Cận cảnh Hyundai Ioniq 5 lên sàn xe cũ Hà Nội, rao bán 1,2 tỷ

Hyundai Ioniq 5 chạy điện ra mắt thị trường Việt từ cuối tháng 7 năm ngoái, số lượng xe bán ra không nhiều nên chiếc xe đang được rao bán này được cho là khá hiếm hoi. Chiếc Hyundai Ioniq 5 cũ này được chào bán với giá 1,28 tỷ đồng, odo khoảng 8.000 km. Xe có bán kèm sạc điện tại nhà. Theo hình ảnh được chia sẻ, xe vẫn còn khá mới, các chi tiết trên xe vẫn còn nguyên bản. Chiếc Hyundai Ioniq 5 này sở hữu ngoại thất màu trắng đi kèm các chi tiết màu bạc tương phản như cản trước, bên hông và cản sau. Hyundai Ioniq 5 bản Prestige được trang bị bộ mâm màu đen, kích thước 20 inch, thiết kế dạng kín nhằm tối ưu tính khí động học. Mẫu xe SUV điện Hyundai Ioniq 5 được xây dựng trên nền tảng E-GMP (Electric Global Modular Platform) sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. Mẫu xe này có kích thước dài x rộng x cao là 4.635 x 1.890 x 1.605 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm. Không chỉ có kích thước khá lớn, mẫu ôtô điện Hyundai Ioniq 5 2023 này còn sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng và mang phong cách đi trước thời đại. Cụ thể, xe được trang bị đèn pha LED vuông vắn thiết kế dạng điểm ảnh (pixel) độc đáo. Tiếp đến là nắp ca-pô vỏ sò mượt mà, tay nắm cửa ẩn, bộ vành hợp kim 20 inch đa chấu với thiết kế khí động lực học và đèn hậu LED với thiết kế điểm ảnh. Về nội thất, bên trong khoang cabin của chiếc Hyundai Ioniq 5 đang rao bán sở hữu ghế da màu đen chủ đạo. Điểm nhấn lớn nhất trên xe là cặp màn hình 12,3 inch nối liền nhau, một cho cụm đồng hồ và một cho hệ thống thông tin giải trí có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, camera 360. Xe có dung tích khoang hành lý 531 lít và có thể tăng lên 1.600 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Xe còn được hỗ trợ tính năng V2L (Vehicle to Load) giúp cung cấp điện cho các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe, với công suất tối đa lên tới 3.600 W. Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Ioniq 5 sử dụng động cơ đơn kết hợp bộ pin 72,6 kWh. Động cơ điện trên cho công suất 214 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 7,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 185 km/giờ. Bộ pin trên Hyundai Ioniq 5 hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ sau 18 phút bằng nguồn điện 350 kW. Tuy nhiên, với bộ sạc theo xe khi sạc nguồn điện tại nhà mất tới 20 giờ để sạc đầy. Mỗi lần sạc đầy, Hyundai Ioniq 5 đi được quãng đường tối đa khoảng 450 km. Hyundai trang bị cho Ioniq 5 hệ thống an toàn Smart Sense, gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA, phòng tránh va chạm khi lùi RCCA, cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA, hệ thống hỗ trợ giữ làn LKA, cảnh báo điểm mù, phòng tránh va chạm trước FCA và kiểm soát hành trình thông minh. Xe còn có các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí. Tại Việt Nam, giá xe Hyundai Ioniq 5 được mở bán chính hãng với hai phiên bản là Exclusive và Prestige lần lượt là 1,3 tỷ đồng và 1,45 tỷ đồng. Xe lắp ráp trong nước. Video: Đánh giá Hyundai Ioniq 5 chạy điện tại Việt Nam.

