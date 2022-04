Cận cảnh Hyundai Ioniq 5 2022 chạy điện vừa ra mắt tại Việt Nam

TC Motor vừa giới thiệu Hyundai Ioniq 5 tại Việt Nam. Đây là mẫu xe điện đang nhận được nhiều giải thưởng cũng như lời khen từ giới bốn bánh quốc tế. Tuy nhiên, mẫu crossover chạy điện cỡ trung này vẫn chưa được phân phối chính thức nên chưa có giá bán lẻ đề xuất, hãng đem về với mục đích thăm dò thị trường. Hyundai IONIQ 5 2022 mới là mẫu xe điện chiến lược của TC Group và Hyundai Motor trong lộ trình phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng tên gọi IONIQ, thương hiệu mới được Hyundai Motor tách ra nhằm phát triển độc lập các mẫu xe sử dụng năng lượng xanh. Mẫu xe điện Hyundai IONIQ 5 sở hữu thiết kế đậm bản sắc tương lai, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện hành của Hyundai. Ngoại thất IONIQ 5 dựa trên cảm hứng từ thiết kế Concept 45 với ngôn ngữ thiết kế có tên Parametric Dynamics (Động lực học tham số), điều này được thể hiện qua các bề mặt sắc sảo, ca pô mượt mà, thuôn thả hình vỏ sò... Điểm nhấn dấu ấn của IONIQ 5 là thiết kế Parametric Pixel với cụm đèn chiếu sáng trước sau theo phong cách pixels với các ô vuông ánh sáng. Cụm các chi tiết này xuất hiện trên hầu hết các khu vực chiếu sáng của xe: đèn trước, đèn sau, đèn báo mức năng lượng khi sạc,… Parametric Pixel sẽ là điểm nhận dạng thương hiệu của IONIQ so với các mẫu xe khác của Hyundai Motor cũng như các mẫu xe điện khác. IONIQ 5 có kích thước tổng thể của 1 mẫu SUV tầm trung với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.635 x 1.890 x 1.605 (mm), khoảng sáng gầm xe đạt 160mm. Điểm đáng chú ý là chiều dài cơ sở của IONIQ 5 đạt 3.000mm, tương đương với các mẫu SUV Full Size, giúp bố trí khoang cabin, không gian rộng rãi. Mâm xe cũng là loại tối ưu khí động học với kích thước 20 inch. Không gian nội thất của xe được Hyundai gọi là “Smart Living Space” - một không gian thông minh dành cho cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là một khoảng cabin của xe ôtô. Điểm tạo ấn tượng của nội thất IONIQ là bệ tỳ tay trung tâm di động Universal Island sáng tạo có thể trượt di động hành trình 140mm, giúp hành khách có thêm không gian khi sử dụng xe. Bảng táp lô của xe được thiết kế theo phong cách tối giản Minimalism loại bỏ các chi tiết thừa, kết hợp cùng những công nghệ hiện đại hàng đầu. IONIQ 5 trang bị cặp màn hình có kích thước 12,3 inch nối liền: màn hình cảm ứng thông tin & màn hình giải trí, thiết lập đa chức năng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose cùng các chuẩn hệ thống giải trí như Android Auto/Apple Carplay cùng với camera 360 độ... Sử dụng nền tảng E-GMP, IONIQ 5 được thiết kế tối ưu không gian nội thất, đem đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Với việc pin được đặt phẳng dưới sàn xe cùng chiều dài cơ sở 3.000mm, không gian nội thất của IONIQ 5 được thoả mái bố trí công năng một cách thuận tiện nhất cho người sử dụng. IONIQ 5 sử dụng cần số điện tử tích hợp trên cụm vô lăng nhờ đó không gian giữa ghế lái và hành khách bên ghế phụ được liên thông. Điều này chưa từng có trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, tạo nên sự liền mạch về thiết kế và không gian, đem đến sự rộng rãi, thoải mái tối đa. Hyundai Ioniq 5 2022 khi được phân phối chính thức sẽ được lắp ráp trong nước và đồng thời hãng cũng sẽ triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ các khách hàng. Tại Việt Nam, xe chỉ có một tùy chọn về động cơ: một động cơ điện kết hợp với hệ dẫn động cầu sau, sản sinh công suất 217 mã lực cùng 350 Nm mô-men xoắn. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 185 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,4 giây. Theo Hyundai, phạm vi hoạt động của mẫu Ioniq 5 được ra mắt tại Việt Nam vào khoảng 450 km cho một lần sạc với hệ thống pin 72,6 kWh tiêu chuẩn. Theo công bố của TC Motor, mẫu xe này tích hợp cổng sạc chậm 3 kW, xe sẽ mất 20 - 24 giờ để sạc từ 10% - 100%. Đồng thời Ioniq 5 cũng sẽ hỗ trợ sạc siêu nhanh, chỉ mất 18 phút từ 10% - 80% với cổng sạc DC 350 kw, 56 phút từ 20% - 80% với cổng sạc DC 50 kw, cuối cùng là sạc AC Portable 10,9 kW, chỉ mất 6,6 tiếng để sạc đầy. Trang bị an toàn của xe sẽ có điểm nhấn là gói công nghệ SmartSense tương tự như trên Hyundai SantaFe hay Tucson. Hyundai Ioniq 5 vừa nhận được 3 giải thưởng quan trọng của World Car Awards 2022, gồm giải Xe của năm, Xe điện của năm và Thiết kế xe của năm. Hyundai Ioniq 5 đã đánh bại 2 đối thủ đáng gờm là Ford Mustang Mach-E và Kia EV6, vốn là mẫu xe có cùng nền tảng e-GMP với Ioniq 5. Đây cũng là mẫu xe điện thứ 4 được ra mắt tại thị trường trong nước, sau Porsche Taycan, VinFast e34 và VinFast VF8. Video: Trải nghiệm Hyundai IONIQ 5 vừa ra mắt tại Việt Nam.

