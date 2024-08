Cận cảnh Hyundai Creta Alpha từ 680 triệu đồng tại Đông Nam Á

So với các phiên bản tiêu chuẩn, Hyundai Creta Alpha 2024 mới tại Thái Lan nhận được những tinh chỉnh về thiết kế mang lại vẻ ngoài thể thao và nổi bật hơn. Đầu tiên là màu sơn ngoại thất màu đen mờ ấn tượng, tô đậm vẻ đẹp thể thao, khỏe khoắn cho xe. Mẫu xe SUV cỡ B Hyundai Creta Alpha 2024 vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4.315 x 1.790 x 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với bản tiêu chuẩn, Creta Alpha có ngoại thất thể thao hơn đi cùng màu sơn đen nhám cá tính. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch đi cùng lốp 215/60 R17 tối màu thửa riêng cho bản này. Ngoài ra còn có lốp dự phòng cỡ lớn, ăng-ten vây cá mập… đèn pha LED tự động, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu và đèn phanh LED Khu vực lưới tản nhiệt, hốc bánh xe, gương chiếu hậu, giá chằng đồ gắn trần cũng được chuyển sang giao diện tối màu. Ngoài những thay đổi trên, ngoại thất của xe vẫn giữ nguyên như bản tiêu chuẩn. Di chuyển vào bên trong cabin, nội thất của Creta Alpha có tông màu đen/đen-nâu. Ghế bọc da với những đường chỉ khâu màu đỏ, hàng ghế trước có làm mát, logo Alpha màu đỏ thêu ở tựa lưng ghế trước. Ngoài ra, Creta Alpha còn có hệ thống đèn viền nội thất - Ambient Light, điều hòa tự động, cửa gió cho hành khách phía sau, khởi động động cơ từ xa, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof đóng mở bằng điện,... Xe được trang bị cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch, dàn âm thanh Bose 8 loa, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto không dây, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói… Cung cấp sức mạnh cho phiên bản đặc biệt này là động cơ 1.5L 4 xi-lanh cho công suất cực đại 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Danh sách các trang bị an toàn của Creta Alpha bao gồm: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp; Hệ thống Hyundai SmartSense; Hệ thống cảnh báo và phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Hệ thống hỗ trợ giữ làn... Cá tính năng khác như; hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù; Hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang phía sau; Hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung; Nhận diện biển báo; Cảnh báo hành khách ngồi phía sau; 6 túi khí; camera lùi đỗ… Tại Thái Lan, giá xe Hyundai Creta Alpha 2024 khởi điểm là 929.000 baht (tương đương 680 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Hyundai Creta Alpha 2024 mới.

So với các phiên bản tiêu chuẩn, Hyundai Creta Alpha 2024 mới tại Thái Lan nhận được những tinh chỉnh về thiết kế mang lại vẻ ngoài thể thao và nổi bật hơn. Đầu tiên là màu sơn ngoại thất màu đen mờ ấn tượng, tô đậm vẻ đẹp thể thao, khỏe khoắn cho xe. Mẫu xe SUV cỡ B Hyundai Creta Alpha 2024 vẫn sở hữu kích thước dài x rộng x cao là 4.315 x 1.790 x 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với bản tiêu chuẩn, Creta Alpha có ngoại thất thể thao hơn đi cùng màu sơn đen nhám cá tính. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch đi cùng lốp 215/60 R17 tối màu thửa riêng cho bản này. Ngoài ra còn có lốp dự phòng cỡ lớn, ăng-ten vây cá mập… đèn pha LED tự động, đèn LED chạy ban ngày, đèn hậu và đèn phanh LED Khu vực lưới tản nhiệt, hốc bánh xe, gương chiếu hậu, giá chằng đồ gắn trần cũng được chuyển sang giao diện tối màu. Ngoài những thay đổi trên, ngoại thất của xe vẫn giữ nguyên như bản tiêu chuẩn. Di chuyển vào bên trong cabin, nội thất của Creta Alpha có tông màu đen/đen-nâu. Ghế bọc da với những đường chỉ khâu màu đỏ, hàng ghế trước có làm mát, logo Alpha màu đỏ thêu ở tựa lưng ghế trước. Ngoài ra, Creta Alpha còn có hệ thống đèn viền nội thất - Ambient Light, điều hòa tự động, cửa gió cho hành khách phía sau, khởi động động cơ từ xa, phanh tay điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Sunroof đóng mở bằng điện,... Xe được trang bị cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 10,25 inch, dàn âm thanh Bose 8 loa, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto không dây, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói… Cung cấp sức mạnh cho phiên bản đặc biệt này là động cơ 1.5L 4 xi-lanh cho công suất cực đại 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Danh sách các trang bị an toàn của Creta Alpha bao gồm: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp; Hệ thống Hyundai SmartSense; Hệ thống cảnh báo và phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ tránh va chạm phía trước; Hệ thống hỗ trợ giữ làn... Cá tính năng khác như; hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù; Hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang phía sau; Hệ thống cảnh báo tài xế mất tập trung; Nhận diện biển báo; Cảnh báo hành khách ngồi phía sau; 6 túi khí; camera lùi đỗ… Tại Thái Lan, giá xe Hyundai Creta Alpha 2024 khởi điểm là 929.000 baht (tương đương 680 triệu đồng). Video: Xem chi tiết Hyundai Creta Alpha 2024 mới.