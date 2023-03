Cận cảnh Honda CR-V Hybrid Racer, động cơ hybrid mạnh 800 mã lực

Honda CR-V Hybrid Racer 2024 mới là sản phẩm được phát triển bởi Trung tâm Phát triển Hiệu suất cao Honda (Honda Performance Development – HPD) và bộ phận thiết kế của Honda Bắc Mỹ. Honda CR-V Hybrid Racer được trang bị động cơ hybrid kết hợp máy V6 2.2L và mô tơ điện tạo ra công suất 800 mã lực. Honda CR-V Hybrid Racer thể thao chạy nhiên liệu đua tái sinh 100% do Shell cung cấp. Không sử dụng pin lithium-ion, chiếc CR-V thể thao được trang bị hệ thống siêu tụ điện giống như trên Lamborghini Sian, giúp tăng khả năng tích trữ năng lượng lên nhiều lần, cùng với khả năng sạc/xả nhanh hơn nhiều, trọng lượng nhẹ và độ bền cao hơn. Bên cạnh việc nâng cấp sức mạnh, các kỹ sư của HPD còn thiết kế lại nội/ ngoại thất trên chiếc CR-V Hybrid Racer nhằm tối ưu hóa trọng lượng và cải thiện khả năng khí động học. Toàn bộ khung gầm được chế tạo đặc biệt để phục vụ khả năng vận hành tốc độ cao. Nhiều chi tiết trên xe được thay thế bằng vật liệu carbon và một cánh gió cỡ lớn được bổ sung ở phía sau xe. Honda cho biết vẻ ngoài ấn tượng của CR-V Hybrid Racer được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua rally của hãng những năm 1980. Được thiết kế dành cho đường đua, Honda CR-V Hybrid Racer chỉ có duy nhất một chỗ ngồi. Do đó, toàn bộ khu vực hàng ghế thứ hai và cốp sau đã được loại bỏ. Thay vào đó, đây là nơi đặt khối động cơ 800 mã lực kể trên. Cửa xe thiết kế dạng cánh bướm độc đáo. Màn hình giải trí trên xe được loại bỏ và vô lăng kiểu xe đua với nhiều nút nhấn hỗ trợ. Hệ thống treo sau và phanh của CR-V Hybrid Racer được điều chỉnh từ IndyCar do Dallara chế tạo, trong khi hệ thống treo và phanh trước mượn từ Acura NSX GT-3 Evo22. Xe sử dụng lốp Firestone Firehawk Indy 500 có kích thước 285/35 ở phía trước và 305/35 ở phía sau, với mâm xe kích thước 20 inch. Honda cho biết khách hàng có thể tận mặt chứng kiến Honda CR-V Hybrid Racer tại Grand Prix St. Petersburg diễn ra vào cuối tuần này. Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch giới thiệu mẫu xe đặc biệt của mình tại một số địa điểm khác trong khuôn khổ IndyCar 2023. Video: Giới thiệu Honda CR-V Hybrid Racer, động cơ hybrid.

Honda CR-V Hybrid Racer 2024 mới là sản phẩm được phát triển bởi Trung tâm Phát triển Hiệu suất cao Honda (Honda Performance Development – HPD) và bộ phận thiết kế của Honda Bắc Mỹ. Honda CR-V Hybrid Racer được trang bị động cơ hybrid kết hợp máy V6 2.2L và mô tơ điện tạo ra công suất 800 mã lực. Honda CR-V Hybrid Racer thể thao chạy nhiên liệu đua tái sinh 100% do Shell cung cấp. Không sử dụng pin lithium-ion, chiếc CR-V thể thao được trang bị hệ thống siêu tụ điện giống như trên Lamborghini Sian, giúp tăng khả năng tích trữ năng lượng lên nhiều lần, cùng với khả năng sạc/xả nhanh hơn nhiều, trọng lượng nhẹ và độ bền cao hơn. Bên cạnh việc nâng cấp sức mạnh, các kỹ sư của HPD còn thiết kế lại nội/ ngoại thất trên chiếc CR-V Hybrid Racer nhằm tối ưu hóa trọng lượng và cải thiện khả năng khí động học. Toàn bộ khung gầm được chế tạo đặc biệt để phục vụ khả năng vận hành tốc độ cao. Nhiều chi tiết trên xe được thay thế bằng vật liệu carbon và một cánh gió cỡ lớn được bổ sung ở phía sau xe. Honda cho biết vẻ ngoài ấn tượng của CR-V Hybrid Racer được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua rally của hãng những năm 1980. Được thiết kế dành cho đường đua, Honda CR-V Hybrid Racer chỉ có duy nhất một chỗ ngồi. Do đó, toàn bộ khu vực hàng ghế thứ hai và cốp sau đã được loại bỏ. Thay vào đó, đây là nơi đặt khối động cơ 800 mã lực kể trên. Cửa xe thiết kế dạng cánh bướm độc đáo. Màn hình giải trí trên xe được loại bỏ và vô lăng kiểu xe đua với nhiều nút nhấn hỗ trợ. Hệ thống treo sau và phanh của CR-V Hybrid Racer được điều chỉnh từ IndyCar do Dallara chế tạo, trong khi hệ thống treo và phanh trước mượn từ Acura NSX GT-3 Evo22. Xe sử dụng lốp Firestone Firehawk Indy 500 có kích thước 285/35 ở phía trước và 305/35 ở phía sau, với mâm xe kích thước 20 inch. Honda cho biết khách hàng có thể tận mặt chứng kiến Honda CR-V Hybrid Racer tại Grand Prix St . Petersburg diễn ra vào cuối tuần này. Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch giới thiệu mẫu xe đặc biệt của mình tại một số địa điểm khác trong khuôn khổ IndyCar 2023. Video: Giới thiệu Honda CR-V Hybrid Racer, động cơ hybrid.